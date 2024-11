Nový čínský luxusní vůz si potají hraje na Mercedes a Maybach. Jeho jméno je směšné, prodejní plány výrobce ještě víc před 8 hodinami | Petr Prokopec

Nikdo nám nevymluví, že se tohle 5,5metrové auto pokouší dělat vizuální dojem blízký autům Mercedesu a Maybachu, však se na něj podívejte. A jeho jméno to jen potvrzuje, neboť spojení Maextro S800 znovu vytváří stejné zdání. O levnější „totéž” ale nepůjde.

Firma Huawei je známá hlavně svými mobilními telefony. Záběr čínského gigantu je však mnohem širší a v nemalé míře se dotýká také automobilové branže. A Huawei ani trochu netroškaří, neboť spolu s automobilkou Seres stvořilo novou značku Aito zaměřenou na prémiové elektromobily. Tímtéž směrem míří i AVATR, kde podíl drží Changan a CATL, stejně jako Luxeed, do kterého je zaháčkováno Chery. Stelato je pak další značkou Huawei, která se orientuje na prémiové elektromobily, přičemž partnerem je v tomto případě BAIC.

Žádná z těchto značek není starší než šest let, ani jedna se ale zatím výrazněji neprosadila. Přesto se Huawei rozhodlo zkusit štěstí znovu. Ve spolupráci s automobilkou JAC tak vznikla nová značka Maextro, která se zaměřuje na... No ano, prémiové elektromobily. Její prvotinou se pak stane model S800, který je originální až na půdu nejen svým jménem. Auto jako kdyby Mercedes strávil noc s Maybachem a Rolls-Roycem a o devět měsíců později přišel na svět tento Číňan.

Kromě vzhledu a názvu toho o tomto aut zatím moc nevíme, základ novinky by ale měla tvořit platforma X6 od zmíněného JAC. Ta by do budoucna měla podepřít hned několik aut v různých segmentech, u prvotiny se přitom celková délka má pohybovat okolo 5,5 metru. Huawei přitom slibuje velmi prostorný a zároveň luxusní interiér, do kterého se cestující dostanou s pomocí „hvězdných“ klik dveří. Co přesně je tím ale myšleno, nám Číňané zjevně upřesní až během debutu.

S800 má být k dispozici s dvoubarevným lakem nebo v plně černém provedení, přičemž pokaždé dorazí 21palcová litá kola, střešní LiDAR či zcela unikátní čelní světlomety. Pohled na ně nám značka zatím odepřela, i v tomto ohledu tedy je třeba se obrnit trpělivostí. Naneštěstí nikoli na dlouho, neboť Maextro má přijít s dalšími fotkami a informacemi v nejbližších dnesch. Do prodeje pak svou prvotinu pošle v prvním kvartálu příštího roku a do jeho konce ji doplní druhým modelem.

Číňané zatím nezvažují export mimo svou domovinu, o to odvážněji a vlastně i nepříliš reálně jejich plány vypadají. S800 by totiž mělo být k mání za zhruba 1 milion yunů, tedy asi 3,34 milionu korun. To by bylo poměrně velké sousto i na Evropu, v Říši středu pak půjde pomalu o částku lámající vaz. A jakkoli třeba takový Mercedes-Maybach S400 startuje ještě o zhruba 1,2 milionu korun výš, pochlubit se může renomovanou značkou. A vlastně i spalovací technikou, kterou bohatí lidé upřednostňují.

Je tedy otázkou, jak čínský „maestro“ zaboduje, krom jména S800 nemá vedle Mercedesu a Maybach v ruce skoro nic zajímavého. Huawei přesto předpokládá, že ročně by se mohlo prodávat okolo 35 tisíc kusů tohoto stroje, což nezní jako moc realistický reálný plán. Koneckonců třeba taková Honda za prvních devět měsíců letošního roku dosáhla jen na 30 tisíc elektrických registrací, a to s pomocí několika modelů a celého světa. A také za doprovodu mnohem nižších cen.

O elektrickém sedanu Maextro S800 se toho zatím mnoho neví, tedy kromě skutečnosti, že bude zhruba 5,5 metru dlouhý a prodávat se bude na Říši středu opravdu draze. Inu, jako Mercedes-Maybach nechce jen vypadat... Foto: Huawei

