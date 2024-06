Nový Fiat Panda se ukázal ve verzi připomínající originál. Bude to znovu levné, jednoduché, sympatické auto dnes | Petr Prokopec

Stačí mu změnit lak, kola a některé projevy jeho technické podstaty a rázem je to lákavé auto vonící po původní Pandě. Přidejte si k tomu nižší cenu a máte před sebou potenciální prodejní superhit.

Přiznám se, že nová Panda, které Fiat ke všemu říká Grande Panda, mě zatím neoslovila. Můžu sice souhlasit s tím, že se Italům povedlo namixovat ten správný poměr retro a moderních prvků, jenže ani tak na mě auto nepůsobí lákavě. Je ale možné, že za tím stálo jen konkrétní provedení prvního prezentačního exempláře.

To dozajista dostalo elektrický pohon s některými specifickými vnějšími prvky včetně žlutého laku a zvláštních velkých kol. Aktuálně byl ale kříženec mezi klasickým hatchbackem a SUV nafocen v obyčejnějším, možná i spalovacím provedení s jednodušším zevnějškem. K tomu má karoserii červené barvy a odlišná, znovu obyčejnější „plechová” kola. A rázem dělá docela jiný dojem.

Právě ráfky žlutého exempláře působí v dráždivě, v kombinaci se střešními ližinami a nelakovanými ochrannými lemy blatníků totiž Grande Panda vypadá více jako SUV a méně jako hatchback. U červeného kousku pak sice s plasty musíte počítat rovněž, ližiny však chybí a stejně tak i stříbrné nástavce předního a zadního nárazníku. Mimo to zde máme menší ocelová kola vycházející z designu první generace, která spatřila světlo světa v roce 1980.

Pod originálem byli podepsáni Giorgetto Giugiaro a Aldo Mantovani z tehdy nově založené společnosti Italdesign. Fiat novinku koncipoval jako robustní, ovšem zároveň levný vůz, který bylo velmi snadné udržovat provozuschopný. Není tak divu, že automobilka pouhé dva měsíce po premiéře na ženevském autosalonu měla na kontě již více než 70 tisíc objednávek. Celkově se pak do roku 2003, kdy teprve přišla druhá generace, prodalo 4 491 000 aut.

Dosáhne stejného úspěchu i v pořadí již čtvrtá generace? Vše bude pochopitelně záviset na ceně. Ta rozhodně nebude tak nízká jako u předchozího provedení, které zůstává v prodeji, ovšem již s lehce pozměněným názvem Pandina. S litrovým tříválcem naladěným na 70 koní totiž startuje na 329 900 Kč, pročež se řadí k vůbec nejlevnějším vozům na českém trhu. Nástupce ovšem do délky narostl z 3 686 na 3 990 milimetrů.

K dispozici nicméně nebude jen elektrická, ale právě i spalovací verze. Fiat zatím technická data neupřesnil, nicméně protože sourozencem Grande Pandy je Citroën C3, lze předpokládat, že ve spalovacím rohu bude trůnit jedna-dvojka se 100 koňmi, zatímco v tom opačném 44 kWh a 113 koní. Za první zmíněné provedení si Francouzi účtují 360 000 Kč, za druhé 630 000 Kč.

Spalovací verze tak působí nadmíru sympaticky, a pokud se dané částky budou držet také Italové, mohla by Grande Panda bodovat. I když její úspěch bude poněkud omezovat skutečnost, že Pandina má zůstat v nabídce minimálně do roku 2030. Více si řekneme nejpozději do dvou týdnů, neboť zahájení prodeje čtvrté generace je naplánováno na 11. červenec letošního roku, kdy bude Fiat slavit 125 let od svého založení.

Se žlutým lakem, stříbrnými nástavci nárazníků, velkými litými koly a plastovými lemy působí Grande Panda spíše jako SUV. Stačí však zvolit níže položenou úroveň výbavy, spárovat ji s červenou barvou, a rázem zde máte mnohem sympatičtěji působící hatchback „jako kdysi”. Foto: Fiat



Připodobnění k různým verzím původního provedení Pandy je nezpochybnitelné. Foto: Fiat

Petr Prokopec

