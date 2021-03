Nový pokus o japonské Ferrari je stále větší průšvih, už se neudrží ani na domácím trhu před hodinou | Petr Miler

Automobilky mají obvykle jednu jistotu - když stvoří model, kterému se na trhu příliš nedaří, mohou se spolehnout alespoň na loajální domácí klientelu. V případě Hondy NSX neplatí ani to.

Ve stínu marně se hledající Toyoty Supra se v posledních letech trochu zapomíná na jiný pokus japonské automobilky vrátit na trh sporťák slavného jména. Jde o Hondu NSX, která svého času zazářila jako neobyčejně efektivní supersport vyladěný Ayrtonem Sennou ještě před jeho smrtí. V 90. letech platila za podstatně levnější japonskou alternativu k Ferrari, což je pověst, kterou chtěla obhájit i s novou generací. Ta byla zpočátku chválena a někteří dobře situovaní klienti ji znovu srovnávali s Ferrari, obchodní úspěch se ale nedostavil.

Velmi výmluvná jsou nakonec už čísla evropských prodejů, která se nule blíží více než v teploměry o letošní zimě. Za loňský rok bylo na starém kontinentu prodáno neuvěřitelných 7 aut - ne 70 nebo 17, ale skutečně sedm. To je velká mizérie, ani relativně větší úspěšnost tohoto modelu na pro Hondu klíčovém americkém trhu ale nevyznívá pro automobilku lépe.

Podle statistik se loni v USA prodalo 128 Hond NSX (v Americe jsou nabízeny pod značkou Acura), což vedle Evropy nevypadá tak zle. Ovšem v kontextu prodejů jiných modelů je to znovu naprosto tristní. Srovnatelných sporťáků se v USA prodává obvykle násobně více, třeba i Audi své už dlouho nabízené R8 prodá větší množství za jediný kvartál. Co je ale nakonec nejsmutnější, NSX prodejně prohrála i s BMW i8, tedy už více jak půl roku nevyráběným modelem prodávaným jen ze skladových zásob, který sám platil za propadák - proto také skončil bez nástupce. To si našlo o 64 kupců více.

Jako by to samo o sobě nestačilo, je tu další důkaz o enormní míře nezájmu. Když už se nějakému autu na trhu nedaří, obvykle se jeho výrobce může spolehnout alespoň na domácí klientelu - Němci dále ve velkém kupovali Golfy, i když se nějaká generace nepovedla, Češi by se hned tak neotočili zády k Octavii a Francouzi by podrželi jakýkoli Renault. V případě Japonců a Hondy NSX to ale neplatí.

Tento model totiž vypadl z nabídky značky v Japonsku, na webu už dnes najdete jen informaci o tom, že tento model není dále k dispozici. Po detailech pátrali kolegové z webu Car Watch, kteří zjistili, že prodej v Japonsku byl pro malý zájem skutečně zastaven. Kdyby šlo o úplný konec, dalo by se to pochopit, Honda ale ujišťuje, že výroba exportních verzí dále probíhá.

Je zjevné, že i NSX čeká jen na moment, až ji nekoupí už vůbec nikdo a japonská značka ukončí její prodej. Honda tak podobně jako zkraje zmíněná Toyota naráží na to, že stejné jméno dala charakterově jinému autu - NSX byl relativně jednoduchý sporťák s výkonným motorem uprostřed, pyšnil se vysokou spolehlivostí a příznivou cenou. Dnes jde o drahý, benzin-elektrický hybrid s partou motorů, jehož dlouhodobá použitelnost může být problematická už proto.

Honda NSX je stále větší prodejní propadák. V Evropě si ji loni koupilo 7 lidí, v USA prohrála i s doprodávaným BMW a v Japonsku je o zájem o ní tak malý, že se přestala prodávat zcela. Foto: Honda

