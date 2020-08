Nový šéf Renaultu po ztrátě 192 miliard Kč řekl, co bude s Dacií či Alpine, měla skončit před 3 hodinami | Petr Prokopec

Jistě ani ve svých nejčernějších snech neočekával, že tím prvním, co ve svém novém postu udělá, bude komentování tak obrovské ztráty. Na její eliminaci je ale Luca de Meo tou nejpovolanější osobou a teď konečně naznačil své plány.

Na počátku letošního roku oznámil svou okamžitou rezignaci šéf Seatu Luca de Meo. To bylo v té době velmi překvapivé, neboť italský manažer mluvící plynně pěti jazyky pozdvihl španělskou značku ze ztráty do zisku. Zároveň rozšířil její portfolio a zasadil se i o separaci divize Cupra. Šlo tedy o člověka, kterého by měl koncern VW na rukou nosit. Nevíme, zda to dělal, de Meo ale dostal nabídku, která se zřejmě neodmítá - řídit větší a poněkud samostatnější automobilku.

Sám de Meo ještě v lednu oznámil, že se stal novým šéfem Renaultu. Kvůli omezením plynoucím z předchozí smlouvy začal tento post zastávat až od počátku letošního července, tedy pět měsíců po svém jmenování a začít musel opravdu nepříjemně. Renault se totiž v prvním pololetí propadl do obrovské ztráty 7,3 miliardy Eur, skoro 192 miliard Kč. To je vůbec nejvíc ze všech automobilek, které už ohlásily své letošní výsledky a nyní je na de Meovi, aby znovu ukázal, co umí. V rozhovoru pro francouzský Cardisiac už zveřejnil detaily týkající se jeho budoucích záměrů, které souvisí hlavně se značkami Dacia či Alpine, jež pod Renault spadají. Zažívat přitom musí menší déja-vu, neboť tyto značky přebírá v nejhorší možné chvíli.

Na vině je zejména koronavirus, který se postaral o odstávku továren i uzavření showroomů. Nicméně zájem o nová auta klesal již před příchodem pandemie, přičemž patrné to bylo hlavně u aliance Renault-Nissan. Ta pod vedením Carlose Ghosna hlavně vzkvétala, po jeho vynuceném odchodu ale míří přesně opačným směrem. De Meo nyní nechce napodobovat Ghosnovy kroky a hnát se hlavně za objemem produkce, hnacím motorem již není překonání předchozích prodejů, nýbrž generování co největšího zisku.

Podrobný plán zmrtvýchvstání nám nový šéf Renaultu hodlá představit až v lednu. Zatím má za sebou turné po továrnách i seznamování s novým prostředím. Nicméně již dal dohromady skupinu 40 lidí ze všech možných oborů, kteří mu pomohou formovat novou strategii. Ta má pokrýt období do roku 2027, přičemž bude rozdělena na tři fáze. Tou první bude „přežití bouře“, čímž jsou myšleny následky způsobené koronavirem. Dle expertů se přitom branže má vzpamatovávat minimálně příští dva roky.

Během tohoto období musí de Meo ušetřit desítky miliard korun, pročež hodlá k budoucím produktovým řadám přistupovat bez emocí. I z toho důvodu je ideální, že není se značkou bytostně spjat. Přes palubu totiž může snadno poslat cokoliv. Zatím se přitom zdá, že minulostí se zakrátko stane velký sedan Talisman, stejně jako MPV Scénic. V zákulisí se ovšem také spekuluje o tom, že současná generace Renaultu Mégane by mohla být tou vůbec poslední.

Proč se takové zvěsti šíří, není překvapivé. Spojitost mají se spekulacemi, dle kterým by do propadliště dějin mohl zamířit i Golf. Stejně jako Volkswagen se totiž i Renault hodlá zaměřit na elektromobilitu. De Meo dokonce již uvedl, že v rámci aliance nalezl skutečné „perly“, mezi něž patří hybridní technologie E-Tech a zejména modulární platforma CMF-EV určená pro alternativní pohon. Ta prý bez problémů snese srovnání s koncernovou architekturou MEB.

De Meo tak zjevně je mužem na svém místě. Má totiž již nemalé zkušenosti s tím, jak dostat ztrátovou značku do zisku. Stejně tak pod jeho nadvládou Seat rozjel elektrifikaci. Zatímco však španělská značka je v této oblasti spíše na začátku, Renault již má vybudované dostatečné podloží. Vzestup tedy může být rychlejší a snadnější, zvláště když náklady budou rozmělněny mezi kontinenty i napříč sdruženými značkami.

Jak asi již tušíte, přesunujeme se k Dacii, která zakrátko pustí do prodeje elektrický Swing, který je přepracovaným čínským Renaultem City K-ZE. Zajímavé je, že de Meo nadšen tím, co Dacia představuje a jaký je její další tržní potenciál. Nový šéf Renaultu tak konstatuje, že i přes zachování propojení s francouzskými auty nastal čas, aby rumunská automobilka stála více na svých vlastních nohou. Čekat tedy máme rozšíření její nabídky. Možná i proto uvažuje VW o tom, že se Škodou bude více konkurovat právě Dacii, byť by to pro českou značku znamenalo sestup do nižších sfér.

Zmínit už můžeme jen Alpine, o jejímž konci se v poslední době velmi mluvilo, zvláště ve spojitosti s oněmi úsporami. De Meo však naznačuje, že Renault je s výsledky výrobce sportovního kupé spokojen. I v tomto případě přitom může dojít na expanzi, na podrobnosti je však zatím ještě brzy. Také u této značky však zůstává jistotou, že prioritu má zisk před kvantitou.

Luca de Meo posledních pět let působil u Seatu, který dostal do zisku a zároveň do elektrické éry. Nyní od něj zázraky očekává Renault, vládnout ale bude i Dacii a Alpine, kterou tak nečeká spekulovaný konec. Dacii má dokonce čekat další rozvoj. Foto: Seat

