Nový sexy sok Škody Superb z Číny se ukázal ve sportovním, pořádný výkon dá za pakatel

Číňané mocně topí pod kotlem, jinak současný vývoj nejde popsat. Už jim nestačí, že se svými vozy dokážou úspěšně konkurovat obyčejným verzím aut západních značek, chtějí i zákazníky jejich výkonných variant. A Chery zjevně není výjimkou.

Škoda nenabízí žádnou vyloženě sportovní verzi své vlajkové lodi, o Superbu RS jsme si vždy mohli nechat jen zdát. To ale neznamená, že zákazníkům se sportovními choutkami nemá co nabídnout - v podstatě jakákoli varianta Superbu s motorem 2,0 TSI, pohonem 4x4 a 280 kobylami jede velmi slušně, varianta Sportline pak přidá i trochu peprnější naladění. Na takové auto ale dnes potřebujete nejméně 1 246 900 Kč, za takovou sumu už můžete mít spoustu jiných, ještě o poznání peprnějších alternativ klidně i na trhu nových aut, natož pak na trhu ojetin.

Číňané to vědí a cítí slabinu, na které by mohli něco trhnout. V poslední době jsme tak byli už několikrát svědky dříve nevídaných sportovních či výkonných derivátů jinak obyčejných čínských aut, která nabídla výkony přes 200 koní za zlomek cen soupeřů tradičních značek. A teď tu máme další. Automobilka Chery oznámila, že v červnu uvede na trh sportovní verzi modelu Arrizo 8 s přídomkem GT, která bude poháněná motorem 2,0 turbo o 245 koních. A to už není daleko od 280 kobyl ve škodovce.

Arrizo 8 je totiž přímým konkurentem Superbu, prodává se dnes dokonce i Evropě. Je to úplně stejně pojaté auto se zajímavým designem, které ale s cenou od 342 tisíc Kč v přepočtu stojí mnohem méně než česká alternativa, však Superb dnes v Česku pod 881 tisíc Kč nekoupíte. Verze GT bude dražší, startovat má ale pořád pod 150 tisíci CNY, tedy asi 471 tisíci Kč. Vedle 1,25 milionu korun za podobně pojatý Superb Sportline je to pakatel.

Co nabídne? V případě designu jde jen o drobné úpravy. Základní tvary se zdají být totožné, GT přidává pouze černé prvky, jiná kola se sníženým podvozkem a některé výraznější detaily. Do interiéru zatím nevidíme (fotky níže ukazují základní verzi), Chery ale říká, že uspořádání vnitřku je v případě verze GT luxusnější, kdy středová konzola je zkrášlená stříbrnými panely a používá dvojici obrazovek o celkové úhlopříčce 24,6 palce. Počítat lze také s bohatou výbavou, mj. s 360stupňovým promítáním holografických obrázků, které bude využíváno také pro navigaci pracující s tzv. rozšířenou realitu.

Nejvýraznější změny ale stihnou techniku. Arrizo 8 GT bude mít pod kapotou dvoulitrový turbomotor s výkonem 254 koní a točivým momentem 390 Nm, převodovka bude standardně osmistupňová automatická, pohon kol přední. Zrychlení na 100 km/h tak zabere méně než 6 sekund, maximální rychlost má činit 215 km/h. Průměrná spotřeba je pak uváděna na 6,8 l/100 km. Na další detaily si musíme počkat, dlouho to ale nebude - červen tu bude už za pár dnů.

