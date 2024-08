Nový vrcholný Moskvič se poprvé ukázal naživo, z pojetí jeho přídě jde snad až trochu strach před 6 hodinami | Petr Prokopec

/ Foto: Moskvič

Je to největší a nejvýše postavený model znovuzrozené ruské značky, který na palubě nabídne místo až po sedm pasažérů. O jeho úspěchu rozhodnou hlavně ceny, originální provedení pro Čínu drahé není.

Na znovuzrození značky Moskvič došlo teprve před dvěma lety. Tradiční ruská automobilka od té doby jede ve vysokém tempu, neboť letos se pochlubila svým již třetím modelem, velkým SUV zvaným Moskvič 8. To je nicméně stejně jako dosavadní portfolio složené z menšího SUV (Moskvič 3) a sedanu (Moskvič 6) založeno na čínském originálu. Konkrétně jde o JAC Sehol X8 Plus, který se ve své domovině ukázal v původní verzi již v roce 2020. Dvě léta na to debutovala jeho luxusně pojatá verze, a právě ta míří do Ruska s novým logem.

Velké SUV se aktuálně ukázalo na výstavě s bizarním jménem „Teritorium budoucnosti: Moskva 2030”, kde jej veřejnost mohla vidět i jinak než jen na fotografiích. Design na živých fotkách nevypadá nezajímavě, hlavně odvážně pojatá příď auta snad až trochu nahání strach.

S výrobou a prodejem se začne ještě letos, ceny však zatím zveřejněny nebyly. Ty budou pro úspěch vozu rozhodující, a kdyby startovat na úrovni čínského originálu (99 800 CNY, tedy asi 323 tisíc Kč), byl by z novinky jistě hit. Něco takového se ale nestane, neboť do Ruska míří jen výše postavené varianty. Nepředpokládáme tedy, že by auto stálo méně než asi dvojnásobek základní ceny v Číně.

Rusové si nicméně mohou číti aspoň to, že čím větší zájem o auto budou mít, tím méně peněz za 4 824 milimetrů dlouhé SUV s rozvorem 2 830 mm nakonec zaplatí. Moskvič totiž právě poptávkou podmiňuje míru lokální výroby, která ceny pošle dolů. Protože ale Moskvič 8 bude tvořit vrchol nabídky značky, nedá se očekávat, že prodeje budou dechberoucí.

Velmi pravděpodobně proto bude zopakován stejný postup, na jaký došlo také u sourozenců - ti svou dráhu v Rusku započali ve formě několika modulů, jejichž výroba proběhla v Číně, zatímco u Moskvy došlo jen na finální montáž. V případě Moskviče 3 ale Rusové v mezičase postoupili dál, nyní již mají pod palcem téměř kompletní výrobní cyklus včetně lisování a lakování karoserií.

Stejně jako menší SUV bude i to větší používat jediný motor, a sice přeplňovanou jedna-pětku. Její výkon však vzrostl ze 150 na 174 koní. Protože nicméně na druhé straně rovnice spočívá zhruba 1 700 kilo, nedá se očekávat lepší než dostačující dynamika. Spíše než to chce Moskvič 8 zaujmout praktičností. Standardně proto počítá se třemi řadami sedadel pro až sedm cestujících, při sklopení těch dvou zadních pak zvládne pobrat až 2 153 litrů nákladu. S 58litrovou nádrží jej pak zvládne odvézt i poměrně daleko.

Ve srovnání s čínským originálem je verze od Moskviče o 10 koní slabší, přičemž tento rozdíl jde na konto benzinu s méně oktany, který se v Rusku prodává nejvíc. V případě zbytku techniky tu ovšem už máme shodu, pohonná jednotka je tak propojena jen s pohonem předních kol, a to skrze sedmistupňový automat. Hybridní provedení, které se v Číně ukázalo teprve nedávno, zatím v Rusku k dispozici nebude. Víc o možném úspěchu novinky řeknou až ceny, odhaleny musí být během následujících týdnů.

Moskvič 8 za sebou má výstavní premiéru, ... Foto: Moskvič



...dosud byl znám jen z oficiálních snímků. Foto: Moskvič

Zdroj: Moskvič

