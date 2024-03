Nový VW Passat dostal nový základní diesel, cena „jen” kolem 1 milionu Kč je jistotou před 4 hodinami | Petr Miler

/ Foto: Volkswagen

Němci potřebují prodávat a mnoho žhavějších želízek v ohni, než jakým je nový Passat, nemají. Dál tak topí pod kotlem jeho atraktivity, nyní zkouší oslovit zájemce o dieselové provedení novou nejlevnější verzí.

Nový Volkswagen Passat B9 možná není tím nejoriginálnějším autem a do historie se zcela jistě nezapíše jako přelomový stroj, v dnešní době ale zájemce o nový vůz musí zůstávat nohama na zemi. Evoluce úplně nových vozů se neubírá směrem uspokojování potřeb zákazníků, a tak je nutné se spokojit s většími modernizacemi dříve vyrobených aut, která si ponechávají své praktické přednosti.

Právě tím je nový Passat - nadchnout asi nemá čím, pomineme-li obří vnitřní prostor, jenže také nemá čím zklamat. A byť nic lepšího nelze říci ani o jeho ceníku, jde prostě o jedno z těch aut, která se vyplatí koupit, sledujete-li co nejlepší poměr hodnoty a ceny. Zejména s tradičním 2,0 TDI je nový Passat Variant jedním autem úplně pro všechno, které snadno koupíte za cenu kolem jeden a čtvrt milionu Kč. A nemusíte se bát toho, že by během pár let ztratil 80 procent ceny.

Co ale když je na vás i zmíněná cifra moc vysoká? V Česku máte zatím pořád jen jednu alternativu, tedy sáhnou po benzinovém provedení 1,5 TSI s výbavou Passat (tedy po Passatu Passat, jakkoli svérázně to zní), které se jako jediné dostává s cenou pod 1 milion Kč. Ale Passat s benzinem? To je jak pizza s kečupem a VW to ví, a tak nabídku dál rozšiřuje.

V domácím Německu tedy obdařil Passat Passat (čili znovu ono základní provedení, není to ozvěna) novým základním motorem 2,0 TDI s výkonem sníženým na 90 kW, tedy 122 koní. Nevyhnutelná je i v jeho případě automatická převodovka DSG a dostanete také docela slušnou základní výbavu. Pravda, bílá barva, 16" kola, nelakované černé plasty na spoustě míst nebo základní světla vpředu i vzadu vám před operou mnoho obdivu nezajistí. Ale také je tu adaptivní tempomat, parkovací senzory vpředu i vzadu, couvací kamera nebo automatická klimatizace. S tím půjde vyžít.

„Wieviel?” zeptali by se asi Němci. Je to 41 745 Eur, tedy 1 057 000 Kč v přepočtu a o přijatelných 1 750 Eur víc než za základní TSI. České ceny ty německé téměř kopírují, pokud by se nabídka Passatu 2,0 TDI Passat podržela dosavadních zvyklostí, jsme někde na 1 040 000 Kč. Není to málo, ale pořád dostanete spoustu auta za ještě nějak přijatelné peníze. A hlavně: Kdo nebo co vám dnes dá víc?

Nabídka Passatu Variant B9 se ale rozšířila i z druhé strany, a tak nově lze sáhnout (zatím znovu jen v Německu) po naopak výkonnějším dieselu 2,0 TDI se 142 kW (193 koní) a pohonem 4x4, který mj. utáhne až 2200kg přívěs. Ten je ale k dispozici až od výbavy Elegance, takže ho nekoupíte levněji než za 57 335 Eur, tedy asi 1,45 milionu Kč. To už jsme jinde, ovšem nejen cenově, ale také výbavově, dynamicky a rozsahem použitelnosti, tohle bude navíc zimní král. Ve výbavě je pak kdeco včetně matricových světel a masážních sedaček. Je pořád ještě z čeho vybírat...

Nový Passat může i slušně vypadat, musíte si ho ale trochu „načančat” a nafotit z těch správných úhlů. Tohle je už velmi drahý R-Line. Foto: Volkswagen



Základ vypadá takhle. Foto: Volkswagen

Petr Miler

Všechny články na Autoforum.cz jsou komentáře vyjadřující stanovisko redakce či autora. Vyjma článků označených jako inzerce není obsah sponzorován ani jinak obdobně ovlivněn třetími stranami.