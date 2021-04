Nový VW Polo předčasně odhalen zvenčí i zevnitř, hraje si na své větší sourozence před 4 hodinami | Petr Prokopec

Na jeho oficiální odhalení stále čekáme, přesto si už teď můžeme prohlédnout vše důležité. Auto sází ne evoluční změny, které asi nebudou stačit na novou Škodu Fabia se zavazadelníkem dorovnávajícím Golf.

V letošním roce se konečně dočkáme Škody Fabia postavené na platformě MQB. Tu její koncernoví sourozenci užívají již léta, český zástupce tak konečně srovná krok. Respektive v rámci praktičnosti celý peloton dokonce předběhne, neboť na délku bude překonáno jak Audi A1, tak VW Polo i Seat Ibiza. Díky tomu bude nová Fabia disponovat 380litrovým zavazadelníkem, jehož objem odpovídá sedmé generaci Volkswagenu Golf. Rázem zde tedy budeme mít pomalu bezkonkurenční nabídku ideální zejména pro české chalupáře.

V takové chvíli nemůže ani Wolfsburg nečinně přihlížet, a tak „lidový vůz“ ještě před plným odhalením Fabie ukáže své nové Polo. Nepůjde o úplně nový vůz, ale o facelift, který si oficiálně budeme moci představit zítra. Předem ale Volkswagenu uniklo několik oficiálních snímků, jenž odhalují venkovní čelní i zadní partie, stejně jako interiér. Z fotek je evidentní, že modernizace nebyla až tak rozsáhlá, auto ale viditelně přibližuje větším sourozencům, jako je zmíněný Golf nebo Touareg.

Největší novinkou jsou bezesporu čelní LEDková světla, na která navazuje přepracovaná maska. Její součástí je i podsvícený proužek, který se evidentně začíná stávat poznávacím znamením novinek VW. Jiný je pak pochopitelně také přední nárazník, jakkoliv na podobu, kterou budeme běžně vídat na silnicích, je třeba vyčkat. Ze snímku je totiž patrné výrazné „R“ v rohu masky, které odkazuje na sportovní provedení.

Pokud ovšem doufáte, že VW zcela zapomněl, ve které době žijeme, a chystá plnohodnotné Polo R s nabušeným dvoulitrem pod kapotou a pohonem všech kol, bohužel vás musíme zklamat. Takové provedení by bylo příliš drahé, a to nikoliv jen pro zákazníky, ale kvůli vyšším emisím i pro samotnou automobilku v rámci zúčtování s Evropskou unií. Dá se tedy předpokládat, že vrcholem bude znovu GTI, jehož čtyřválec 2,0 TSI nabídne 200 koní.

Přesunout se můžeme ke snímku zádě, na kterém již nefiguruje označení provedení R-Line, ale některého z nižších stupňů. Také v tomto případě jsou přitom největší novinkou světla, jenž nyní daleko více zasahují do víka zavazadelníku a Polo tak opticky rozšiřují. Lehce modifikován byl i zadní nárazník, tím jsou ovšem novinky u konce. V rámci boků lze totiž očekávat pouze odlišný design litých kol, veškeré prolisy zůstávají v původním stavu.

Uvnitř se pak modernizace zaměří hlavně na multimediální a palubní systémy, jakkoliv si můžeme povšimnout i nového panelu klimatizace, který se již ovládá dotykově. Více se dozvíme zítra, do prodeje pak nové Polo nejspíše zamíří velmi rychle. Nedá se totiž předpokládat, že by Volkswagen čekal až do chvíle, než dorazí nová Fabia, a poté nechal oba sourozence vést bratrovražednou bitvu o podobné zákazníky.

Faceliftovaný VW Polo se ukázal krátce před premiérou na uniklých oficiálních fotkách. Němci se přitom zvenčí zaměřili hlavně na světla, kterým vůz přibližují větším sourozencům, uvnitř pak nabídnou dotykový panel klimatizace. Foto: Volkswagen

