Nový VW T-Roc předčasně odhalil únik, z bestselleru by se konečně mohl stát i král fešáků před 3 hodinami | Petr Prokopec

/ Foto: Volkswagen

S T-Rocem německá automobilka trefila hřebík na hlavičku, možná by ale mohl být ještě úspěšnější, kdyby vsadil na poněkud líbivější design. Zdá se, že druhá generace míří přesně tím směrem.

Volkswagen T-Roc neboli Golf na chůdách se světu poprvé představil v roce 2017. Od té doby jde o jeden z důležitých modelů značky, který se pravidelně objevuje v desítce nejlíp prodávaných aut v Evropě. V důsledku toho se nedalo čekat, že by se Němci výrazněji vzdálili od svého obvyklého přístupu v duchu hesla „neopravuj, co není rozbité“. A také to neudělají, auto se podrží stejných základů a přijde s už známým designovým tématem. Přesto jej zpracovává o dost lákavěji.

Ukazují to pohledy na hotový vzhled auta, který se tradičně objevil ve zdrojových datech palubního systému Volkswagenu ještě před premiérou samotného T-Rocu. Je tedy jisté, že nové SUV bude představeno ještě letos, přičemž do vínku dostane platformu MQB Evo stejně jako faceliftovaný Golf. A zatímco techniku bude dál sdílet především s tímto vozem, po stránce designové se pro změnu nechá ovlivnit větším Tiguanem. To přitom dorazilo ve třetí generaci na podzim 2023, prodávat se pak začalo loni.

T-Roc pojme stejné designové téma o něco agresivněji a konečně i líbivěji, dá-li se z dostupné grafiky takto soudit. Za tímto výsledkem hledejme kombinaci ostřeji tvarovaných světel a výrazného nárazníku, který se dočkal výpletu ve tvaru šestiúhelníkových včelích pláství. VW u něj navíc zjevně přistoupil k menšímu prodloužení, zatímco zadní okno působí jako víc zešikmené. Ono v úvodu citované spojení „Golf na chůdách“ je tak ještě více patrné, se správně zvolenou cenou by tedy automobilka mohla bodovat více než dosud. Zvláště když pod kapotu zamíří ta správná technika.

T-Roc totiž bude dál kráčet spalovací cestou, už nabídka plug-in hybridu je nejistá. Jakkoli VW tuto techniku má k dispozici, změna pravidel pro měření spotřeby v Evropě z této alternativy velmi pravděpodobně udělá jen drahý špás, ať již pro výrobce, nebo pro zákazníky. Jistotou jsou tedy v této chvíli mild-hybridní verze agregátů, stejně jako některé čistě spalovací. Mezi ně pak snad dál bude patřit i dvoulitrový turbodiesel.

Automobilka pak má chystat i návrat verze R, která dostane taktéž čtyři válce a dva litry objemu, spalovat ovšem bude benzin. Toto by přitom mělo stejně jako pod kapotou Golfu nabídnout 333 koní, o jejichž přenos na všechna čtyři kola se postará sedmistupňový automat. Manuál by se měl vrátit rovněž, ovšem jen u základních variant, kde bude spojen s pohonem přední nápravy. Víc si řekneme v následujících týdnech a měsících.

Stávající T-Roc sice působí vcelku dravě, zvláště po faceliftu z roku 2021, druhá generace ale bude ještě zajímavější. Byť o ničem šokujícím nelze mluvit, jak můžete vidět níže. Foto: Volkswagen

Zdroj: rollendereporter@Instagram

Petr Prokopec

Všechny články na Autoforum.cz jsou komentáře vyjadřující stanovisko redakce či autora. Vyjma článků označených jako inzerce není obsah sponzorován ani jinak obdobně ovlivněn třetími stranami.