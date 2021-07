O budoucnosti šéfa VW bude dnes jednat nejvyšší vedení koncernu, možné je cokoli před 2 hodinami | Petr Miler

/ Foto: Volkswagen

Velmi odvážnou hru ve vedení koncernu VW rozehrál jeho současný šéf. Cítí, že ne všichni jsou jeho plánům naklonění, a tak opakovaně žádá jediné - bianco šek, nebo nic.

Koncern VW není zrovna firmou zvyklou na dramatické změny ve svém směřování, na to byl po dekády příliš velký a příliš konzervativní. Od roku 2018 jej ale vede muž, který k věci přistupuje jinak a který navíc během jednoho roku dokonale změnil svůj přístup k dalšímu směřování společnosti.

Nejprve to byl Herbert Diess, kdo jako jeden z mála tvrdě kritizoval EU kvůli jejím pravidlům tlačícím automobilky bezhlavě do elektrické mobility. A nyní je to znovu on, kdo stejnou firmu ve stejném prostředí tlačí k téměř ryze elektrické budoucnosti a přihlíží tomu, jak jinak uvažující manažeři opouští firmu. Ostatně lidí, kteří tvrdí, že tato sázka na jednu kartu je obrovský hazard, je více.

Může se zdát, že je to Diess, kdo firmu vede a ostatní se mu musí podřídit, tak jednoduché to ale není. Je jejím generálním ředitelem, to znamená mnoho, nejvyšší orgány firmy jsou ale ty zastupující akcionáře, dozorčí rada a rada ředitelů. Ani s těmi rakouský manažer v minulosti nebyl vždy kamarád a právě rada ředitelů výbor se dnes má sejít, aby jednala o Diessově budoucnosti.

Informuje o tom s odvoláním na své zdroje agentura Reuters s tím, že nejde o obvyklý a plánovaný krok. Diess má jako šéf firmy smlouvu do roku 2023 a jejím prodloužení či neprodloužení se běžně nejedná podstatně dříve než rok před jejím skončením. Diess ale už déle požaduje prodloužení do roku 2025, což se mu dosud nepodařilo. A podařit nemusí - vedení VW Group se může rozhodnout, že dovolí Herbertovi D. dále nechat vést firmu stejným směrem, může jej instruovat ke změně nebo také spustit kroky vedoucí k jeho předčasnému odvolání.

Závěry jednání není možné předjímat, moc výše zmíněných orgánů je ale prakticky neomezená a jejich rozhodnutí bude vodítkem pro kroky dalších částí firmy. Dosud byl největším Diessovým oponentem Bernd Osterloh zastupující odbory, neboť kroky ředitele koncernu nepochybně povedou k propouštění. Zda ale bude mít moc změnit cokoli na obecně pozitivně přijímaným, jakkoli riskantním Diessovým snahám, se dozvíme až později.

O budoucnosti Herberta Diesse ve vedení VW Group má dnes jednat nejvyšší vedení firmy. Může jej dále podpořit v jeho elektrifikačních snahách, neudělat nic, nebo se i obrátit proti němu. Foto: Volkswagen

Zdroj: Reuters

Petr Miler