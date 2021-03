Odchod Mitsubishi z evropských trhů je realitou, nakonec ale nebude tak živelný před hodinou | Petr Prokopec

/ Foto: Mitsubishi

Budou se dále prodávat Mitsubishi v České republice? To je otázka, na níž dnes automobilka odmítá dát odpověď. Protože ale má skončit i ve Velké Británii, je možné zřejmě úplně cokoli.

V posledních měsících se pravidelně mluvilo o nové strategii aliance Renault-Nissan, podle níž by si jednotlivé značky měly rozebrat jednotlivé trhy. V Evropě měla být činná hlavně francouzská značka, které by ta japonská napomohla hlavně s využitím továren jedoucích takříkajíc napůl. Třetí partnerská strana, tedy Mitsubishi, se pak ze starého kontinentu měla stáhnout úplně. To bylo do jisté míry překvapivé, neboť Outlander PHEV je léta králem ve své kategorii, nicméně celkově to již taková sláva nebyla.

Koncem února se ale objevily informace o tom, že konci se možná podaří zabránit a jak se nyní zdá, byly pravdivé. Ovšem ne zcela. Mitsubishi totiž oficiálně oznámilo, že nakonec v Evropě nekončí, z některých evropských trhů se ale stáhne. Z jakých, neupřesnilo, mají to být ty, kde je méně úspěšné. Vzhledem k tomu, že mezi takové má patřit i Velká Británie, si ale žádné menší odbytiště nemůže být ničím jisté.

Ať už ale zůstane Mitsu kdekoli, je otázkou, zda tam bude úspěšné. Její budoucí portfolio mají totiž od roku 2023 tvořit pouze tři modely, z nichž jedním bude Eclipse Cross PHEV. Zbývající dvojicí se pak stanou „sesterské modely“, za čímž si pochopitelně můžeme představit kde co. Nicméně jelikož půjde o vozy vyráběné v továrnách Renaultu a postavené na identických platformách, jen s jistými „rozdíly“, zdá se, že Mitsubishi zkrátka jen nalepí své logo na francouzská SUV jako třeba Captur.

Nakolik jsme se trefili, není jisté. Nicméně jelikož ve velmi dobré kondici není ani Mitsubishi, ani celá aliance, nezdá se být příliš pravděpodobné, že by se dotyčné vozy lišily od originálů výraznějším způsobem. To ovšem znamená, že Mitsubishi bude s alianční a tedy nepříliš originální technikou útočit na stále menší zákaznickou skupinu. Je tak otázkou, zda nakonec 4 165 registrací, na které značka dosáhla letos v lednu a jenž byly nejnižšími prodeji za poslední dobu, nebude ještě vrchol.

Na odpověď bude třeba nějaký ten pátek vyčkat, pro Mitsubishi však jakákoliv prodleva znamená další ústup ze slávy a ztrátu dalších fanoušků. Zvrátit to značka zkusí s již zmíněným Eclipse, jež prošlo modernizací. Jelikož však dosavadní provedení v lednu oslovilo jen 433 zájemců, může se pomalu zdát, že japonský tonoucí se chytá opravdového stébla. A bude tedy jen otázkou, zda nakonec po několika málo letech nezahučí pod hladinu úplně.

Mitsubishi Eclipse Cross sice prošlo lehčím faceliftem, velké šance uspět mu ale nedáváme. Zákazníky totiž příliš nelákalo ani dosavadní provedení. Foto: Mitsubishi

Zdroj: Mitsubishi

Petr Prokopec