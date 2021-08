Opel potvrdil, že největší průšvih moderních aut stihl i jej, do servisů musí přes 10 tisíc vozů před 2 hodinami | Petr Miler

/ Foto: Opel

Po dění z minulého týdne bylo velmi nepravděpodobné, že by tomu bylo jinak, jedna věc je ale něco si myslet a druhá to bezpečně vědět. Teď už je oficiální, že do servisu musí i všechny Ampery-e.

To, co je už zcela zjevně největším průšvihem moderních aut, stále graduje. Na sklonku minulého týdne jsme byli svědky posledního dějství, kdy koncern General Motors, výrobce elektrického Chevroletu Bolt, svolal do servisu už úplně všechny vozy tohoto jména včetně těch nedávno vyrobených. O obří patálii jsme hovořili už dříve, kdy byla řeč o přibližně 70 tisících vozech, automobilka nakonec ale raději svolá více jak 141 tisíc aut, v nichž GM bude muset vyměnit ten nejdražší komponent - akumulátory.

Není to legrace logisticky, marketingově ani jinak, natož pak finančně. V tuto chvíli GM očekává náklady spojené se svoláním jednoho auta okolo 12 700 dolarů, tedy asi 277 tisíc Kč. Vzhledem k tomu, že už dosavadní svolávačky stály 17 miliard, aniž by došlo k hromadné výměně jakéhokoli dílů, máme tendenci si myslet, že GM je i s takovým očekávaným nákladem spíše optimistický. Buď jak buď, nejméně o vysoké desítky miliard tu jde každopádně.

Ačkoli Američané šli ve své poslední tiskové zprávě s pravdou ven, jedna věc úplně jasná nebyla - zda a jak moc se tento problém týká Opelu Ampera-e, v podstatě evropského bratra Boltu, který se též vyrábí v továrně GM Orion v USA. Bylo už proto velmi nepravděpodobné, že by se Ampery-e tenhle průšvih netýkal a teď už je jasné, že týká.

Opel dnes oznámil, že do servisů povolá více jak 10 tisíc Amper-e, které v Evropě prodal, z nichž 3 373 bylo dodáno do Nizozemska. Právě tam je také okolo celé věci nejaktivnější. Majitele v tuto chvíli žádá, aby nenabíjeli baterii nad 90 procent kapacity, s dojezdem se nepouštěli pod hranici 110 km, neparkovali v uzavřených prostorách a nedobíjeli přes noc. Vskutku praktický automobil. Toto ale pochopitelně platí jen do chvíle výměny akumulátorů.

K té dojde samozřejmě bezplatně na základě individuálně sjednaného servisního zásahu, za který možná budou majitelé i rádi - dostanou nové baterky s novou zárukou na 8 let a 160 tisíc km (co nastane dříve), navíc s o 10 procent vyšší kapacitou. Tedy pokud jim auto do doby výměny neshoří, samozřejmě, riziko požáru se týká úplně všech prodaných vozů bez rozdílu.

I Opel Ampera-e je skutečně součástí největšího automobilového průšvihu posledních let, do servisů musí v Evropě přes 10 tisíc aut, z toho přes 3 300 jen v Nizozemsku. Foto: Opel

Zdroj: Opel

Petr Miler