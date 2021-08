Ostuda pro moderní auta, v losím testu je porazil 20 let starý vůz proslulý selháním v něm před 5 hodinami | Petr Prokopec

Časy se mění, chce se říci po spatření výsledku posledního losího testu KM77. Na poražení nejnovějšího Mercedesu třídy S a dalších stačí auto, které test kdysi zvládalo tak mizerně, že z toho byla aféra první velikosti. Navíc na levných pneu.

Z losího testu se v poslední době stala doslova pohroma moderních aut. Mezi kužely se totiž rychlostí 77 km/h, která byla dříve považována Španěly stojícími za projektem KM77 za dolní mez úspěchu, zvládlo protáhnout bez ztráty květinky jen pár z nich. Nic takového nebylo po léta obvyklé.

Proč se výsledky aut v této zkoušce tak moc zhoršily, netušíme. Měli jsme tendenci vinit pneumatiky, které tíhnou stále více k ekologičnosti a stále méně k přilnavosti a nemůžeme to vyloučit. Je ale současně třeba dodat, že mezi novými vozy se mezi těch pár málo úspěšných zařadila i Dacia Spring. Tedy nízkonákladový elektromobil založený na Renaultu City K-ZE, jenž byl navíc osazen levnými čínskými pneumatikami Linglong Green-Max. Ovšem, levné může dnes znamenat i méně ekologické, ne nutně funkčně horší.

Ještě do horšího světla ale staví novinky výsledky letitého Mercedesu třídy A, který Španělé čerstvě též otestovali. To není zrovna šampion této disciplíny, naopak - díky tomuto vozu se něco jako losí test dostalo do povědomí celého světa, ovšem ne v pozitivních souvislostech. Když se v roce 1997 posadil za jeho volant novinář Robert Collin z magazínu Teknikens Värld, došlo na převrácení vozu. Třícípá hvězda přitom zpočátku popírala, že by nastal nějaký problém, ovšem vzápětí došlo na svolání všech prodaných vozů a přepracování všech neprodaných. Každý se tak standardně dočkal ESP.

Na zopakování blamáže díky tomu nedošlo, a to ani před dvaceti lety. A ještě méně se to stalo nyní, když právě jeden takový modifikovaný exemplář do testu zamířil. Šlo o provedení A210 Evolution z roku 2002, které bylo v podstatě sportovní variantou třídy A. Již v továrně se tak dočkalo tvrdších tlumičů a pružin i jiného stabilizátoru. Právě ty byly stávajícím majitelem vyměněny za nové před zhruba 30 tisíci kilometry, jinak ovšem celkový nájezd vozu překročil metu 200 tisíc km.

Sám vlastník přitom s vozem osazeným dvěma různými dvojicemi levných pneumatik zvládl mezi kužely bezproblémový průjezd rychlostí 71 km/h, což není nic oslnivého, ale na dnešní dobu to také není špatné. Stačí si totiž jen uvědomit, že když do testu zamířila moderní Škoda Octavia, dostala se nejlépe na 70 km/h, a to s profesionály za volant. Když pak právě ti usedli do dvacet let staré třídy A, dokázali se nakonec vyšplhat s rychlostí až na 75 km/h. Tím překonali nejen Octavii o 5 km/h, ale i řadu moderních aut včetně nejnovější třídy S.

Právě srovnání letitého hatchbacku s vlajkovou lodí značky jen dokládá, jak moc se svět aut za těch 20 let změnil. Co přesně je důvodem, skutečně nevíme, je to ale zkrátka fakt, který nelze popřít. Dříve třeba Španělům bylo vyčítáno, že jejich testovací kolbiště za ta léta zkoušek změnilo povrch, což může mít na výsledky vliv. Ano, může, pokud ale 20 let starý „antišampion” losího testu s 200 tisíci najetými km na levných pneumatikách na tomtéž místě překoná nespočet moderních aut včetně zbrusu nového Mercedesu třídy S v tovární specifikaci, něco je zkrátka špatně na oněch autech, ne na povrchu pod nimi.

Španělé otestovali skoro dvacet let starou třídu A, která losí test svými původními tragickými výsledky proslavila. Moderní auta jsou na tom ale i vedle ní tak mizerně, že je i ona s 20 léty a 200 tisíci km na krku poráží. Ilustrační foto: Mercedes-Benz

Zdroj: km77.com@YouTube

Petr Prokopec