Pět velkých značek se spojilo, aby zachránily spalovací motory, elektromobily nesmí být jediné řešení před 2 hodinami | Petr Miler

/ Foto: Toyota

Představa, že v automobilovém světě všichni táhnou za jednu elektrickou šnůru, je definitivně passé. Pětice významných automobilek a výrobců motorek teď už nejen opatrně dává najevo, že se nechtějí přidat, otevřeně se staví proti.

Někteří politici a s nimi i některé automobilky v posledních letech stále častěji říkají, že brzká budoucnost aut je čistě elektrická a nemá smysl o tom vést debaty. Něco takového ale považujeme za nesmyslné a otázkou je v tuto chvíli zřejmě jen to, kdy na to autoři podobných slov přijdou. Můžeme se bavit o spoustě míst, kde něco takového proveditelné je, ale v celé Evropě? Nebo na celém světě? To jednoduše není možné.

Jak před pár dny trefně vysvětlil jeden z manažerů BMW, není prostě reálné, aby se byť jen celá Itálie stala zemí holdující čistě elektrickým vozům, natož pak země typu Česká republika nebo Rumunsko. Elektrická auta nejsou s to obsloužit všechna myslitelná místa a využití automobilu a kdo vsadí čistě na ně, zcela nevyhnutelně se připraví o část trhu. Pokud by ryze elektrickým směrem vyrazili všichni bez rozdílu, možná by to nikoho nebolelo, to se ale nikdy nestane. Vždy se najdou politici, kteří si z desítek procent lidí odporujících takovému diktátu udělají slušný elektorát, především se ale vždy najdou automobilky, které v nich uvidí obchodní příležitost.

BMW je nepochybně jednou z nich, předem hovoří o tom, že v roce 2030 budou elektromobily představovat možná polovinu jeho prodejů. A když ne, tak ne, nabízet bude i jiná řešení. Pokud Audi a Mercedes uvidí, že kvůli tomu přichází o zákazníky, skutečně budou nadále nabízet jen to, co je pro část lidí jednoduše nepřijatelné? Pochybujeme o tom, ale to ukáže čas. Že automobilky nebudou v tomto odhodlání jednotné, je ale jasné už nyní.

Pět významných výrobců aut a motorek se nyní spojilo ve snaze konci spalovacích motorů zabránit. Jsou to všechno značky, které měly v minulosti ke 100% elektrifikaci individuální dopravy své výhrady, až teď se ale spojily v jasném odporu proti tomu. A nejde o malá jména - Toyota, Mazda, Subaru, Kawasaki a Suzuki patří naopak k tomu nejlepšímu, co automobilový svět poznal a nikdo z nich nechce vidět elektřinu jako jediné řešení.

Argumenty jsou obvyklé - takový černobílý přístup není nakonec ani ekologický, není ekonomický a není pro spoustu lidí vůbec přijatelný. Firmy tak chtějí ukázat, že s pomocí různých forem syntetických paliv je možné nadále provozovat spalovací auta bez emisí skleníkových plynů. Možná to nemusí vyznívat až tak efektivně vzhledem k jejich energeticky náročné výrobě, ale zase nepotřebujete spoustu baterek, vývoj a výrobu docela jiných aut či zcela odlišnou infrastrukturu. Naopak lze zapojit už existující autopark.

„Chceme jít za hranici iniciativ vedoucích k plné elektrifikaci a nabídnout širší možnosti volby za použití spalovacích motorů,” stojí ve společném prohlášení zmíněných pěti značek, které mají brzy doplnit i Honda a Suzuki. Cestou jsou podle těchto firem právě nová paliva, která usnadní, nikoli zkomplikují přechod k uhlíkové neutralitě. V podstatě to samé říká Porsche a zastání tedy tyto značky nebudou složitě hledat ani mimo svou domovinu.

Konkrétních záměrů je spousta a sahají od silničních aut až po motoristický sport. Nakonec nedávno jsme viděli prakticky bezemisní motor V8 od Toyoty a Yamahy, který byl zjevně první vlaštovkou spolupráce na vývoji tímto směrem. Motor používá vodík, cestou jsou ale i syntetická paliva, biopaliva - například Mazda chce takto při životě udržet i svůj diesel SkyActiv-D a brzy prý představí první prototyp.

Za takové iniciativy jsme rádi, dávají šanci na více řešení vedoucích ke stejnému cíli, která jako jediná mohou oslovit široké skupiny zákazníků. To bateriové elektromobily zřejmě nikdy nedokážou, proto je tlak na toto jedno konkrétní řešení tak nesmyslný. A zkušení motoráři to musí vědět nejlépe.

Toyota dala světu spoustu výjimečných motorů, třeba šestiválec 2JZ známý hlavně z modelu Supra. Zabalit to s nimi nechce, rozhodně ne kvůli honu za uhlíkovou neutralitou, té lze docílit i se spalovacími motory. Foto: Toyota

Zdroj: Toyota, Mazda, Subaru, Yamaha, Kawasaki

Petr Miler

Všechny články na Autoforum.cz jsou komentáře vyjadřující stanovisko redakce či autora. Vyjma článků označených jako inzerce není obsah sponzorován ani jinak obdobně ovlivněn třetími stranami.