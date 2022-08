Velké plány Rakušanů vyrábět v Rakousku ruská auta pro země EU vyletěly komínem před 5 hodinami | Petr Prokopec

/ Foto: Steyr Automotive

O návratu ruských aut na trhy Evropské unie se v posledních letech mluvilo poměrně živě, vypuknutí konfliktu na Ukrajině je ale pochopitelně uložilo k ledu. A minimálně v tomto případě je s nimi definitivně amen.

Pokud válka na Ukrajině měla být dle předpokladů Rusů skutečně blesková, pak se to rozhodně nepovedlo, za pár dnů uplyne od jejího vypuknutí už šest měsíců. A s ohledem na okolnosti se nezdá, že by se chýlila ke konci. Nelze tedy předpokládat ani konec bojů, ani konec sankcí, které byly na Rusko v reakci na vypuknutí konfliktu uvaleny.

V důsledku toho je ruský trh pro mnohé zahraniční firmy nadále zapovězeným, stejně jako nelze navázat obchodní styky s tamními firmami. Či v nich pokračovat. Ve finále tedy není překvapením, že rakouská společnost Steyr Automotive oznámila úplné ukončení spolupráce se značkou GAZ. Kontrakt byl přitom podepsán v loňském roce a plány Rakušanů nebyly skromné. Na jeho základě měla v Rakousku probíhat výroba ruských aut (zejména autobusů a dodávek) pro evropské trhy. Po zahájení invaze nicméně byla spolupráce přerušena a nyní definitivně končí.

Znamená to tedy, že v Rakousku se nebudou vyrábět ani GAZelle NN a Sobol NN, u kterých mělo dojít na instalaci dieselových motorů od Volkswagenu či zcela elektrického ústrojí, ani GAZ e-Citymax 9 a e-Citymax 12. Tyto modely navíc chtěla společnost Steyr Automotive nabízet pod vlastním logem. Nyní ji tak čeká vývoj vlastních aut, v případě nákladních vozů pak uvolněné kapacity na montážních linkách vykryje nově domluvená výroba elektrických náklaďáků Volta ze Švédska.

V tomto případě lze říci, že rakouská firma je stranou, kterou sankce poškodily více. Její šéf Siegfried Wolf totiž byl v letech 2008-2020 členem představenstva GAZ Group, a na spolupráci se tedy zjevně již nějakou dobu připravoval. V loňském roce pak od značky MAN, která spadá pod VW Group, odkoupil továrnu Steyr. Nově vzniklá společnost pak vlastně měla navázat na minulost všech zúčastněných, což by byl po ekonomické stránce smysluplný krok.

Na něco takového ale nedojde. V politické rovině se tomu nelze divit a v té obchodní nakonec možná také ne. I když by vozy Steyru měly vlastní logo, pravděpodobně by byly nadále vnímány jako ruské. A protože autobusy a dodávky kupují hlavně firmy, které nezřídka více než ekonomickou efektivitu sledují vlastní image, do nákupu těchto strojů by se z obav z odporu veřejnosti patrně nehnaly.

Rakouská firma Steyr Automotive se na výrobu ruských aut, která chtělaa nabízet pod vlastním logem, již nějaký ten pátek připravovala. Plány byly velkolepé, kvůli sankcím ale musela spolupráci odpískat. Foto: Steyr Automotive

Petr Prokopec

