Počítačová firma úspěšně prodává neexistující doplněk pro neexistující auto před 2 hodinami | Petr Prokopec

/ Foto: Stream It

Žijeme ve skutečně zvláštní době, kdy lze evidovat objednávky v hodnotě skoro 2 miliard Kč na něco, co reálně neexistuje. A i kdyby existovalo, stejně to není na čem použít. Protože vůz, kterému má doplněk sloužit, neexistuje též.

V listopadu 2019 odhalila Tesla svůj nový model, pick-up Cybertruck. Stejně jako v případě předchozích vozů byla kalifornská automobilka ihned zavalena velkým zájmem přetaveným do nezávazných předobjednávek, které ale stejně jako nicméně tak jako u dřívějších modelů nevykryje dle původních plánů. Výroba měla totiž odstartovat nejprve loni, pak letos, ovšem nakonec se montážní linky mají rozjet až v příštím roce. A nikdo vám pochopitelně nedokáže zaručit, že se tak opravdu stane.

Samotný Cybertruck ale nechme být, třebaže jedním ze středobodů tohoto článku zůstane. Soustředit se nicméně budeme hlavně na firmu Stream It, která se běžně zabývá umělou inteligencí a softwarem. Její šéf Lance King měl nicméně pocit, že oblast obytných vozů již minimálně 50 let neprošla inovacemi. A proto se rozhodl, že je třeba zasáhnout. „Říkal jsem si, kdo by něco takového mohl udělat? A jediná firma, která by toho byla schopna, je dle mého uvážení ta má.“

Taková skromnost se hned tak nevidí, zvláště u firmy s nulovými zkušenostmi v oboru. Je tedy nutné uznat, že cestovní modul zvaný Cyberlandr má něco do sebe. Navržen je totiž jako extrémně flexibilní, pročež může zaskočit za kuchyň, jídelnu, pracovnu i ložnici. Stěny jsou navíc výsuvné, což znamená, že pokud mobilní domov neužíváte, můžete jej bez problémů poskládat do korby. A to včetně separátní koupelny, která se jinak opírá o sklopné víko pick-upu. Na druhou stranu, výsuvné obytné moduly pro pick-upy nejsou nic nového ani převratného.

Firma Stream It si svůj produkt cení na 50 tisíc dolarů (cca 1,08 milionu korun) a uvádí, že od dubnové prezentace modulu již posbírala objednávky v hodnotě 80 milionů dolarů (1,73 mld. Kč). Magazín Business Insider pak tvrdí, že dané číslo ověřil, neuvádí ale již, jak - nejspíše se tedy zeptal Kinga, který mu odpověděl se svou vrozenou skromností. Tu ale v poslední době doplňuje také značnou nervozitou, jenž souvisí se zpožděním Cybertrucku.

Dá se totiž předpokládat, že obytný modul aktuálně existuje pouze na počítači, maximálně pak firma Stream It vyrukovala s předběžným prototypem. Jelikož ale od Tesly stoprocentně nedostala prototyp vozu, vychází pouze ze známých údajů, dle kterých šířka vozu činí 2 027 milimetrů a délka korby 2 metry. Je tak v podstatě jisté, že hned prvním majitelům pick-upu Cyberlandr nabídnout nebude moci, naopak nejprve potřebuje vůz sama převzít.

V tomto ohledu jde o běžně užívanou praxi tuningových firem, které sice představí své budoucí produkty ve chvíli, kdy se vozy s nimi spojené teprve chystají na trh, ovšem zároveň zmiňují, že nabídka bude dostupná až za několik měsíců. Automobilky jako BMW přitom takové zpoždění jako Tesla rozhodně nemívají, jimi stanovený termín v podstatě mohou narušit jen události typu koronavirové pandemie. A i v té chvíli se premiéra koná, jen online.

Evidentně zde tedy máme novou dobu, kdy firma, jenž se dosud zabývala jen softwarem, náhle vyrukuje s neexistujícím produktem pro neexistující pick-up, a sbírá jednu objednávku za druhou. Byť otázkou samozřejmě zůstává, kde je ještě realita a kde začínají Kingovy báje. Zvláště když obytný modul za sebou nemá ani reálné testy. A nejen ty bezpečnostní, ptát se musíme také na ovlivnění dojezdu. Modul totiž váží 600 kilo, což není málo.

Cestovní modul Cyberlandr pro Teslu Cybertruck vypadá zajímavě, nicméně stále reálně neexistuje. A nikdo neví, kdy se tak stane, ostatně v prodeji není a ani nemusí být samotný Cybertruck. Přesto se Cyberlandr prodává po desetitisících. Foto: Stream It

Zdroje: Jalopnik, Stream It

Petr Prokopec