Podívejte se do nového luxusního pojízdného domu pro bohaté. Připomíná drahé vily, stojí podle toho

/ Foto: Thor Motor Coach, tiskové materiály

Mezi příznivci obytných vozů se jistě najdou tací, pro které jde o levnější alternativu hotelu, tento model ale rozhodně není nic pro ně. Na jeden z absolutních vrcholů sériové produkce podobných aut ani 10 milionů korun zdaleka nestačí.

Není to zase tak dávno, co Thora znali jen velcí nadšenci do komiksů. Stačilo ale několik filmů s miliardovými tržbami a rázem jde o jednu z nejpopulárnějších postav svého druhu. V roce 2010 po ní dokonce byla pojmenována i americká společnost vyrábějící obytné domy. Neznamená to nicméně, že by firma Thor Motor Coach neměla dost zkušeností - vznikla spojením společností Damon Motor Coach a Four Winds International, jejichž historie sahá až do dávné minulosti.

Američané se aktuálně pochlubili novým Tuscany modelového rok 2023, který je určen nejnáročnějším a nejmovitějším kupcům motorhomů. Cena totiž startuje na 603 750 USD, tedy asi 14,2 milionu korun, vyšplhat se ale v závislosti na specifikaci může i na desítky milionů Kč. Za takové peníze už byste si mohli pořídit i byt v centru Prahy. A pokud byste slevili z lokality, rázem můžete počítat se statkem se slušným pozemkem. Na druhou stranu, s tím se rozhodně nemůžete přesunovat po celé zemi. A mimo to obytný vůz vyžaduje přece jen o něco menší péči.

Tím se dostáváme k jednomu neobvyklému prvku, který by si člověk s luxusním motorhomem na první pohled příliš nespojil. Pojízdná toskánská riviéra má totiž zabudovaný centrální vysavač, díky kterému můžete snadno propustit uklízečku. A místo ní můžete vzít na cesty kuchaře, neboť novinka je i v tomto ohledu plně vybavena. K dispozici bude mít na cestách indukční sporák, mikrovlnu, troubu, ledničku s výrobníkem ledu či dokonce plnohodnotnou myčku.

Veškerá výbava vozu závisí na vaší volbě, zda sáhnete po verzi 40RT měřící 12,5 metru nebo po provedení 45MX, které se natáhlo dokonce na takřka 14 metrů. Větší model toho pochopitelně dostal do vínku daleko více, má tedy prostornější gauč v obývacím pokoji či kupříkladu rozměrnější sprchový kout. Mimo to můžete v koupelně počítat se dvěma umyvadly místo jednoho. Zajímavé je i to, že obě verze počítají se dvěma toaletami, kdy jedna je určena hostům - celkem Tuscany ve své nejlepší verzi ubytuje až 10 lidí.

Návštěvě či případně vašim dětem je pak určen také spací prostor nad kabinou, tím jsme však s popisem vnitřku hotovi. Jakkoliv opomenout nesmíme ještě vyhřívanou podlahu, kterou by nejspíše v úvodu zmíněný statek také nedisponoval. Zde je ovšem součástí standardu, tak jako exkluzivní dřevěné materiály použité na veškeré skříňky a kabinety či jemná kůže pokrývající jak onen gauč, tak i polohovatelná křesla, jenž mohou klidně zaskočit i za kinosedačky.

Přesunout se tedy můžeme k technice, jenž vychází z podvozku Freightliner XC-R. Ten byl osazen 8,9litrovým turbodieselem Cummins, jenž produkuje 450 koní výkonu a 1 695 Nm točivého momentu. Ani slabé a pomalé tedy tohle svérázné auto není, poradí si i se skoro 20 tunami hmotností. Připřáhnout za něj tedy můžete přívěs s klidně čtyřmi až pěti sporťáky, to aby vám při cestách po cestě nebylo smutno ani po poněkud aktivnějším řízení.

Thor Tuscany 2023 je extrémním obytným vozem, u kterého bylo pamatováno prakticky na vše. Uvnitř vypadá spíše jako drahá vila, technické vybavení odpovídá, cena ovšem též. K dispozici je v několika verzích, ani tu nejlevnější v úplném základu ale nekoupíte pod 14,2 milionu korun. Foto: Thor Motor Coach, tiskové materiály

Zdroj: Thor Motor Coach

Petr Prokopec

