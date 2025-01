Porsche jako první pochopilo „pravidla elektrické hry”, proto má skutečně vrátit Macanu spalovací motor včera | Petr Miler

S tím, co postihlo Porsche, se setkali téměř všichni výrobci. Ti se s velkým nadšením oddali elektrické budoucnosti, po pár letech ale jen sčítají ztráty. A i když teď mění plány, zdá se, že nepochopili nic. Obrat Porsche tedy není až tak zajímavý sám o sobě, pozoruhodná je hlavně motivace s ním spojená.

To, o čem se mluví už několik týdnů, nyní nabralo díky zdrojům Autocaru ještě reálnější a hlavně zajímavější rozměry. Porsche, které už loni v létě odpískalo záměr prodávat k roku 2030 nejméně 80 procent aut s elektrickým pohonem, se už během zbytku roku nechalo slyšet, že zásadně přehodnotí své strategie a zvažuje, že dodá spalovací pohon i dnes čistě elektrickým modelům. A nyní se zdá, že to opravdu udělá, přičemž prvním pánem na holení má být nešťastně, osobně bych po zkušenosti s ním řekl až tragicky pouze elektrický nový Macan.

Je to samo o sobě zajímavé, neboť Porsche není Fiat nebo Ford. Je to pořád technologický lídr svého druhu, navíc značka pro bohaté. A pokud se ani těm nedají vnutit ve větší míře elektrická auta, i když jde obvykle o lidi, kteří nespoléhají na jeden vůz a nemusí je trápit jejich úzkoprofilové využití, jak se má něco podobného podařit Škodě nebo Opelu? Jde tedy o významný krok per se, jen kvůli tomu bychom se k němu ale nevraceli.

Zdroj Autocaru tedy v řadě ohledů neříká nic nového, co bychom neslyšeli z oficiálních zdrojů, popř. si to sami nedomysleli. Padají slova o tom, že nesmyslná sázka na elektřinu dostává firmu do jedné z nejhorších situací v její 93leté historii, meziroční pokles prodejů nahání vedení strach v momentě, kdy značka svou budoucnost spojila s elektřinou, a na stole je dokonce u Porsche léta nevídané propouštění kvůli omezování produkce Taycanu atp.

Právě proto má být na stole návrat Macanu se spalovacím motorem, třebaže první měsíce prodejů elektrické verze nejsou vysloveně tristní. Vůz sice podle prvních zpráv nejde zdaleka tak na odbyt, jak by prodejci u jiného pojetí téže novinky očekávali, ale tragédie to není. Rozhodnuto zatím nebylo nic, spalovací Macan je ale prý ve hře jako součást „řady produktových scénářů”.

To vše je skutečně jen potvrzení či zpřesnění dříve zmíněných oficiálních vyjádření, zajímavější jsou další slova. Citovaný člověk z Porsche hovoří o tom, že firma žije přes prvotní solidní prodeje elektrického Macanu v obavách, neboť „ještě neviděla jeho dlouhodobý výkon”. A především dodává: „Pokles prodejů Taycanu zdůrazňuje novou dynamiku trhu. Nemůžeme se spoléhat pouze na tradiční předpoklady o chování zákazníků.”

Jestli si teď dokážete představit hřebík s jednou obrovskou hlavičkou a nad ním kladivo jak ze sbírky Jeremyho Clarksona, je čas si to spojit a dát pořádnou ránu. Vypadá to, že Porsche pro jednou trefilo cíl a jako první pochopilo, co je u elektromobilů jinak.

Příběh Taycanu je jinak vlastně podobný jako u ostatních výrobců, jen Porsche asi až tak moc netlačilo na pilu na to, aby přirozenou trajektorii vývoje jeho odbytu dramaticky změnilo. Prostě nový elektrický model přijde, je od začátku marný tak, že by se o tom dalo napsat něco jako Letopisy Marnie, hodnota za peníze je očividně mizerná, průnik množin „ideální produkt” a „ideální zákazník” nulový, ale světe div se, ono se to nějak prodává. Není to vyloženě hit, ale u obvykle velmi drahého auta je to i tak překvapivě hodně.

Automobilka si řekne: „Hele, jede to!” a začne topit pod kotlem. Naši nejvěrnější „fanoušci” nám v tu chvíli začnou psát e-maily s předměty typu: „Vidíte, vy kreténi,” ze strany automobilky najednou přijde ještě víc reklam, víc produkce, oslavná vyjádření pro média, velkolepé plány na další modely, záměry zaříznout tohle nebo támhletoho nejlépe už včera, prostě velká elektrická ofenzíva. Pak ale uběhne rok, maximálně dva a party skončí. Je úplně jedno, na co se podíváme, je to v různých obdobách obvykle tak.

Vzpomeňme Fiat 500e, neprodával se zase tak zle a dnes se nedá prodat prakticky vůbec. Škoda svého času musela být překvapena, že vůbec prodala nějaký elektrický Enyaq, předloni s ním prodejně rostla o 52 %, loni už ale šla dolů a nechce o tom moc mluvit. Podobně je na tom Porsche, o tom už jsme mluvili. Však Taycan také nejprve působil jako na papíře jako neprodejné zboží, pak se stal spíš horkým zbožím a chvíli odbytem překonával 911 a silně rostl. Dnes je na trajektorii padající k úplnému dnu.

Navíc za jakých podmínek se tohle děje? Automobilky dělají první poslední, aby tahle auta prodaly, příběhy o tom, kolik si dealeři museli vzít Taycanů do půjčoven, kolik zákazníků limitovaných či jinak nedostupných modelů si muselo koupit Taycan, který vůbec nechtěli, aby dostali vysněný vůz a podobné „stories” jsou v oboru už legendární. Ale ať nejsme jen u „povídá se” - před pár dny nám šéf jednoho velkého dealerství řekl doslova: „Já už jsem ve spalovacích autech dojezdil, protože těch elektrických musím brát tolik a prodám jich tak málo, že je zkusím upotřebit aspoň interně a začnu u sebe.” Děje se tisíc takových věcí, jsou tu miliony přetrvávajících umělých výhod, hromada prezentovaného odbytu je umělá, a přesto je to tak.

Proč se to děje? My to nevíme. Jen v dotacích to ale není, třebaže jich spíš ubývá. Možná se opravdu ukazuje, že zákaznická skupina těchto aut je prostě velmi omezená. Možná si různé modely elektrických aut kupují z velké části dokola ti samí zákazníci. Možná jsou lidé zblblí ze všech těch manipulativních snah malovat elektromobily narůžovo, s nadšením si je koupí a pak zjistí, že jejich problém neřeší, pravda se nakonec mezi lidmi rozšíří. Možná je to brutální ztráta hodnoty, možná je to jedna zkažená dovolená... A možná je to víc věcí dohromady, ale výsledek je stejný. Ryzí empirie ukazuje, že dynamika vývoje odbytu těchto aut je úplně jiná, než jsme byli dekády zvyklí přesně tak, jak říká zdroj z Porsche.

Na tohle nakonec přišel kdekdo, reakcí je ale obvykle něco ve stylu: „Gumový medvídky přidat, přidat!” Viz. včera Opel a jeho fiasko s plánem prodávat jen elektromobily v roce 2028. Co ale Opel vymyslí místo něj? No prodávat jen elektromobily v roce 2030! Podobně se nedávno zachovalo Bentley - 2030 neklapne? Ale 2035, to už bude paráda. Takových je většina, už jen chybí, aby Leoši Marešovi poukázali 400 tisíc plus DPH coby jeho obvyklou taxu za tři reklamní posty na Instagramu, aby jim tam zarecitoval: „Ale to se změní, bude to zas krásný, nechci mít svý ruce, potom všem zas prázdný!”

Až Porsche to pochopilo a vidí, že to takhle nezlomí. A s Macanem nechce čekat další dva roky, až se to stane znovu, protože pak ruce „prázdný” skutečně mít bude přesně tak, jako je dnes má „prázdný” Fiat. Proto už nyní chce po zkušenosti předem zabránit nejhoršímu a udělat spalovací Macan hned. Také vidí vývoj v Číně, kde jsou bohatí na elektromobily zvědaví ještě méně, ačkoli je nám často povrchně vyprávěno, jak tam bude brzy elektrické všechno. Je to celé trochu jinak.

Pokud je tohle pravda, pak klobouček a uctivá poklona před Porsche, že je v současné atmosféře schopno takto racionální úvahy. Protože to je přesně to, co vidí každý soudný člověk, který nenadává císařskému naháči do oblečeného člověka. A pokud to tak není, je čas to pochopit, i pro ostatní. Sen o bezbolestné stoprocentní elektrifikaci nabídky aut během pár let se nikdy nesplní, nikdy. Říkáme to snad už dekádu a vývoj nám dává zapravdu.

Dodejme, že Porsche odmítlo tyto informace komentovat pro Autocar i pro nás. Už fakt, že je nepopřelo, ale naznačuje jejich jistou relevanci.

Nové Porsche Macan nevypadá zle, ale jen jako elektromobil s hmotností snadno za hranicí 2,5 tuny, a přesto bateriemi o použitelné kapacitě maximálně 95 kWh má jen omezené šance na úspěch. Automobilka to zdá se pochopila dřív, než se to razantně projeví na prodejích, a chystá novou spalovací alternativu s širší využitelností, nižší cenou, delší životností... Kde jsou nevýhody? Foto: Porsche

