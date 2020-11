Porsche mezi tajnými koncepty ukázalo i auto, které nakonec přece jen vyrobí před 3 hodinami | Petr Prokopec

Vypadá to na první pohled jen jako ohlédnutí za minulostí, která mohla být a nebyla, minimálně v jednom případě ale dosud utajované koncepty Porsche ukazují i víc - nová 911 Safari se skutečně chystá.

Dosud tajným konceptům Porsche jsme se již jednou věnovali, automobilka z Zuffenhausenu jich ale postupně ukázala ještě více. Přidáme tedy další chody a byť ne všechna z odhalených aut stojí za zmínku, některým zkrátka musíme věnovat pozornost.

Mezi takové patří i koncept či spíše prototyp 911 Vision Safari, který se oproti většině ostatních v jednom zásadním bodě - bylo to prakticky hotové, plně provozuschopné auto. Nepohybuje se tedy pouze hlemýždím tempem, místo toho jeho šestiválec zvládá prakticky stejný rozlet, jakého jsou schopny sourozenci s registračními značkami.

Němci tuto studii připravili již v roce 2012, kdy chtěli složit poctu ikonické variantě 911 SC Safari z roku 1978, která se zúčastnila mnoha pouštních rallye. Oproti výchozí 911 generace 991, na níž je auto založeno, došlo je zvětšení světlé výšky. Zároveň dorazily i nafouklé lemy blatníků, stejně jako přepracované nárazníky s integrovanými kryty podvozku. A nechybí ani světelná diodová lišta jako reminiscence někdejších střešních světel pro noční erzety.

Do kabiny nás značka nahlédnout nenechala, nicméně mluví o spartánském interiéru se závodními sedadly a ochrannou klecí. Zajímavostí je pak speciální schránka mezi sedadly, která je určena pro chlazení helmy. Tu si řidič právě na toto místo může odložit mezi rychlostními zkouškami, přičemž vestavěný větrák zařídí vše ostatní. To je dobrý nápad, který dost možná nezapadne v historii, ale bude uplatněn. Samotná nová 911 Safari totiž přece jen vznikne.

Už několikrát, naposledy v polovině října, byl při testech nachytán prototyp Porsche 911 generace 992 s podezřele vysokou světlou výškou a nafouklými blatníky. Dokud Porsche tohle auto veřejně nepředstaví, stoprocentně jisté to pochopitelně není, tentokrát by ale značka skutečně vše měla dotáhnout do produkční reality. Naznačují to i slova šéfdesignéra značky Michaela Mauera, který po svezení ve voze řekl, že podobnou zábavu v žádném jiném nezažijete. A když si uvědomíme, jak současná doba přeje čemukoli, co jen trochu připomíná SUV...

Závoděním v náročném terénu se ostatně Porsche zabývá možná i více, než by kdokoliv čekal. Značka totiž ve stejném duchu vyrobila i další studii zvanou Macan Safari. Ta pochází z roku 2013, přičemž taktéž dostala do vínku zvýšený podvozek, nafouklé blatníky a off-roadové obutí. Jakkoliv ovšem došlo také na redukci jednoho páru dveří, vůz vznikl jen jako hliněný model, který měl pouze ovlivnit budoucnost.

My se tak můžeme přesunout k druhé dvojici, která pro změnu již dle vzhledu naznačuje spíše silniční či okruhové využití. O pohon každého konceptu se nicméně stará diametrálně odlišné ústrojí, přičemž nadšence asi více osloví Porsche Le Mans Living Legend z roku 2016. Jde totiž sice o odkaz na čtyřválcové kupé 550, nicméně pod kapotou hostí osmiválcovou jednotku, a to nejspíše 4,6litrovou atmosféru.

Automobilka agregát zasadila do Porsche Boxster, což může být s ohledem na karoserii s pevnou střechou překvapivé. Nicméně za vším stojí vzhůru výklopné dveře, které si žádaly zesílení konstrukce, s jakým je právě otevřený model spojen. Instalace objemné jednotky pak vyústila v příchod velkého posuvného zadního krytu, jehož součástí je dělené okno. Přední kapotu pro změnu zdobí centrální víčko nádrže.

Dalším pánem na holení je Porsche 904 Living Legend, jehož inspirace je zmíněna již v samotném názvu. Překvapivé je, že postaven není na bázi žádného zuffenhausenského vozu, místo toho technici značky použili karbonový monokok Volkswagenu XL1. A když již byli v tom, sáhli také netradičním motoru, kterým se stal 1,2litrový dvouválec z Ducati 1199 Superleggera. Produkovat by přitom měl 200 koní a točit až 12 000 ot./min.

Tím jsme s dalším chodem hotovi, nechte si ale místo ještě na dezert. Automobilka totiž v rámci knihy Porsche Unseen, která aktuálně vyšla, odhalila ještě více dříve neviděných vozů a materiály k nim dává postupně k dispozici i médiím. A o některých se zkrátka nelze nezmínit.

Porsche 911 Vision Safari je plně pojízdné, přičemž ve stávající generaci se tato verze možná i dočká sériové výroby. Foto: Porsche



Macan Safari oproti tomu vznikl pouze jako hliněný model. Je to škoda, neboť třídveřové karoserii by to na silnicích slušelo. Foto: Porsche



Le Mans Living Legend skládá hold Porsche 550, vůči němu však disponuje dvojnásobným počtem válců. Foto: Porsche



Inspirace pro Porsche 904 Living Legend je zmíněna již v názvu, na rozdíl od minulosti však má válce pouze dva. Foto: Porsche

