Porsche zvrátilo osud modelu Cayenne, se spalovacími motory ho bude prodávat dál, i v příští dekádě

Porsche chtělo za pár let prodávat 80 procent elektrických aut, což fakticky mělo znamenat, že se spalovacím pohonem bude k dispozici už jen 911. Tahle absurdní vize ale padla, a tak se začínají měnit i záměry související s jednotlivými modely.

Čtvrtá generace Porsche Cayenne bude zcela elektrická. Tak začíná nová tisková zpráva automobilky z Zuffenhausenu. Německý výrobce se zároveň pochlubil prvními snímky zakamuflovaných prototypů, které na první pohled působí jako Macan EV na steroidech. Nicméně Porsche dále zmiňuje, že velmi úspěšné SUV bude po roce 2030 nabízeno nejen s čistě bateriovým pohonem, ale rovněž i s tím plug-in hybridním. A co je asi nejvíce překvapivé, značka nadále počítá i s ryze spalovací technikou, což původně nebylo v planu.

Ve finále by nás to ale šokovat nemělo. Před pár dny se totiž šéf Porsche Oliver Blume nechal slyšet, že v Zuffenhausenu sice i nadále doufají, že elektromobily budou mít v roce 2030 na celkových registracích vysoký podíl, ovšem zároveň dodal, že 80procentní cíl je minulostí a hlavní slovo dostanou znovu zákazníci. A ti se zejména letos projevili jasně, prodeje Taycanu jsou totiž oproti loňskému roku o polovinu dole a jeho budoucímu odbytu jistě bude dál škodit brutální ztráta hodnoty daná mj. omezenou využitelností i životností.

Porsche zkrátka podobně jako většina automobilového světa bůhvíproč doufalo, že přesun k bateriovému pohonu bude velmi rychlý a snadný. Jenže většina lidí odmítá platit více peněz za produkt, který je ve většině ohledů horší než ten, který už dávno mají. Netýká se to přitom pouze rodin, které si musí vystačit s jedním automobilem, ale i zákazníků, kteří mají k dispozici celý vozový park. Zatímco tak ještě loni byla elektromobilita pořád spojována s nemístným optimismem, letos jej nahradila aspoň trocha smyslu pro realitu, třebaže nesmyslných frází jsme svědky pořád.

Jak jsme naznačili, Macan byl jednou z největších dojných krav značky, tou druhou pak je právě Cayenne. A ani Porsche není v takové kondici, aby si mohlo dovolit odpravit hned dva bestsellery najednou. Stávající třetí generaci většího SUV tak ještě čeká celá řada faceliftů, modernizací a možná i další evoluce, neboť se bude vedle plně elektrické generace čtvrté prodávat i po onom roce 2030. Technici se přitom mají zaměřit hlavně na motor V8, jenž tak má plnit i budoucí přísnější emisní limity.

Po Mercedesu zde tak máme další německou prémiovou značku, která pochopila, že bohatá klientela tuplem nebude platit za to, co nechce a raději otáčí kormidlo. Tomu se ale nelze divit, neboť bez spalovacích motorů by to obě mohly rázem zabalit. A je jedno, že Michael Steiner, který je v Zuffenhausenu zodpovědný za vývoj, mluví o tom, kterak Cayenne EV nastaví nová měřítka. Dokud totiž nezvládne urazit stovky kilometrů na jeden zátah a následně neumožní několikaminutové dobíjení baterií, které budou lehké, a nevydrží v provozu dekády bez drastických investic, stále nemá šanci.

Přesně to si Němci navzdory pozitivním výlevům na adresu novinky uvědomují. Proto jsou nesmyslné cíle minulostí. A věříme, že se stejně nakonec zachová i Brusel, neboť bude pořád působit lépe, když to udělá aspoň trochu dobrovolně, než když mu pod tlakem okolností stejně nic jiného nezbude.

Chystaný elektrický Cayenne čtvrté generace vypadá jako Macan EV na steroidech. Jakkoli má ale ve světě elektromobilů stanovit nová měřítka, stále si nemyslíme, že bude úspěšnější než spalovací verze. A zjevně si to nemyslí ani samotná automobilka, která spalovací verzi ponechá v prodeji i po roce 2030, dokonce s motory V8. Foto: Porsche

