Poslední kroky Tesly ukazují, jak obrovský chaos dnes americkou automobilkou zmítá

Ještě před pár dny Elon Musk mluvil o návratu všech lidí do práce, důležitosti autonomních technologií nebo propouštění hlavně lidí placených fixními měsíčními mzdami. Poslední kroky ale všechno zmíněné obrací naruby.

Před několika dny zamířil byl zveřejněn obsáhlý rozhovor s Elonem Muskem. Šéf Tesly během něj uvedl, že pro automobilku je stěžejní autonomní řízení. Bez dokonalého autopilotu je podle něj firma prakticky bezcenná, s ním na palubě však může růst do ještě více astronomických sfér než nyní. Hovořil také o tom, že chce, aby zaměstnanci firmy nepracovali dále z domu a při snižování jejich počtů půjde hlavně o lidi placené od měsíce fixní částkou. Člověk by proto čekal, že divize zabývajících se vývojem Autopilotu a FSD bude mít k dispozici skoro neomezený rozpočet a vážit si schopných odborníků, kteří pracují od hodiny. Ovšem Tesla se zjevně rozhodla, že každé její rozhodnutí bude dávat na frak logice.

Automobilka tak aktuálně uzavřela svou pobočku v kalifornském San Mateu, která byla zaměřena právě na vývoj Autopilotu. Ze 350 zaměstnanců pak 200 dostalo padáka, přičemž šlo o lidi pracující přímo v San Metu, navíc placené od hodiny. To je přesný opak toho, co Tesla měla dělat. Ti, kteří zůstali, ovšem měli aspoň přejít právě na princip hodinové mzdy, který je pro značku pochopitelně výhodnější.

Zpět ale k pobočce v San Mateu, kde Tesle končil pronájem budovy, v níž sídlila. Automobilka většině lidí dala padáka a jejich zbytku oznámila, že se budou stěhovat do Palo Alta. Nepřekvapivě se mluví o tom, že zrušení pobočky je výsledkem úsporných opatření, neboť lidé v Kalifornii se věnovali analýze stejných dat jako ti, kteří pro značku pracují v Buffalu ve státě New York. Jejich plat je nicméně o poznání nižší. Daný krok se tak má na vývoji Autopilotu jen minimálně. Ovšem ani tak daná zpráva investory nepotěšila, akcie značky se tak propadly o dalších 1,3 procenta. Od začátku roku tak značka ztratila již skoro 43 procent své hodnoty.

Muskovo vedení firmy se zdá být stále chaotičtější i kvůli oné práci z domu. Ta nyní v Tesle měla být zapovězenou věcí. A kdo se nevrátí do kanceláře, ten si může sbalit věci. Lidé tak v obavách o práci raději zamávali domovu a vypravili se do Fremontu. Ovšem na místě zjistili, že kanceláře vůbec nejsou schopny pojmout tolik pracovníků.

Problémy tím nicméně neskončily, s návratem zaměstnanců totiž začala zlobit internetová síť. Dokonce do té míry, že manažeři ve snaze o udržení podniku v chodu sdělili svým podřízeným, aby se nedali na Muskovy hrozby a vrátili se na home office. Jak na to šéf Tesly zareaguje, je ve hvězdách. Vůbec by nás ale nepřekvapilo, kdyby znovu obrátil. Ostatně i u nás se v žertu říká, že pořádek je pro blbce, inteligent zvládá chaos...

Pro Teslu je sice autonomní řízení dle Elona Muska stěžejní, přesto však automobilka rozdává výpovědi lidem, kteří na něm pracovali. Navíc šlo o lidi pracující v kanceláři, kteří byli placení od hodiny. Šlo tedy o pravý opak těch, kteří propouštěni být měli. Foto: Tesla

