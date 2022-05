Přelomový rozsudek rakouského soudu je těžkou ránou pro elektromobily, lži a přetvářka už neprojdou před 8 hodinami | Petr Prokopec

/ Foto: Volkswagen

EU vnucuje lidem elektrická auta všemi prostředky a výrobci se s ní rozhodli jet na jedné lodi. Protože jde o z podstaty nekonkurenceschopná auta, malují jejich schopnosti narůžovo a zamlčují podstatné informace. Rakouský soud teď už pravomocně rozhodl, že to dále nelze tolerovat.

Letos tomu bude už pět let, co Evropská unie změnila metodiku měření spotřeby a emisí aut. V rámci do té doby používaného režimu NEDC totiž výrobci dosahovali až absurdně nízkých čísel, kterých motoristé na reálných silnicích neměli šanci dosáhnout. Nová procedura WLTP to změnila k lepšímu, i v jejím případě lze ale realitu ohýbat, pakliže je to žádoucí. A výrobci toho využívají hlavně u elektromobilů, jejichž akumulátory uloží - zvlášť vzhledem k jejich hmotnosti - velmi malé množství energie. A tak na dojezd má výrazný vliv kde co - od zapnutého rádia či klimatizace až po venkovní teplotu.

Právě proměnlivé podmínky se mohou snadno stát Achillovou patou pomalu všech elektrických aut. Není to nová informace, už jsme si nejednou ukázali, jak obrovský vliv na dojezd má pokles teploty o pouhých 9°C, to ale uvádíme my a některá další média. Od výrobců aut se nic takového nedozvíte - u elektromobilů svítí jako udávaný dojezd obvykle číslo dosažené za naprosto ideálních podmínek. V praxi jej zopakovat lze, ne že ne, ale jen jízdou, kterou nikdo běžně nepraktikuje, a za teplot, které panují pár dnů v roce. Jindy je moc zima, popř. moc horko.

Že to je značně zavádějící, nejnověji rozhodl vyšší krajský soud v rakouském Linci. Ten se totiž postavil na stranu majitele Volkswagenu e-Golf, který měl dle továrních údajů zvládat na jedno nabití 230 kilometrů. Tak tomu nicméně bylo jen za optimálních, tedy rozumějte za laboratorních podmínek. Onen motorista ovšem žije v horské oblasti, kde jsou nižší teploty, a kde tak dojezd klesal na 110 až 120 kilometrů.

Dle rozhodnutí soudu automobilka pochybila, když zákazníka neinformovala o tom, že s nižšími teplotami dojezd vozu zásadně klesá. Volkswagen se bránil s tím, že informace si zákazník mohl vyžádat od dealera či zjistit jinými způsoby, podle soudu ale není odpovědností zákazníka se po takových informacích pídit. Z rozhodnutí tak vyplývá, že Volkswagen - a nejde jen o případ VW - informace zamlčuje záměrně, aby elektrická auta postavil do lepšího než skutečného světla. A tak zmatení kupce nese plnou odpovědnost. VW tedy musí dříve prodaný e-Golf odkoupit, a to za 32 100 Eur (cca 794 tisíc Kč), v čemž je již zahrnuta i kompenzace poškozeného majitele.

Osud jednoho konkrétního vozu a jeho majitele nicméně ponechme stranou, mnohem podstatnější je samotný rozsudek. Je totiž vnímán jako precedens, kterého mohou využít i další vlastníci elektrických aut, která zvlášť v rakouském prostředí snadno v praxi zaostávají za sliby automobilek. Otevírá se tak riziko dalších soudních pří, kterým mohou výrobci zabránit aspoň do budoucna tak, že o dojezdu budou informovat čestněji. A to by pro změnu znamenalo problém pro rozšíření elektromobilů, neboť při jakkoli náročnějším využití je dojezd elektrických aut nepředstavitelně nižší než u těch konvenčních. A dobití rozhodně není otázkou minut.

„Rakouský soud zastavil snůšku lží výrobců elektrických aut,“ uvedl k přelomovému rozsudku právník poškozeného řidiče Michael Poduschka. Ten dodal, že „pokud v zimě, často navíc i bez zapnutého topení, zvládnete ujet výrazně menší vzdálenost, než jaká vám byla prodejcem přislíbena, pak se jedná o vadu poškozující uživatele. Zákazník totiž věří tomu, co mu prodejce řekne. Rozhodně by neměl zkoumat jiné materiály či hledat na internetu, zda jsou udávané informace korektní“.

Jsme tedy vskutku zvědavi, co tento verdikt způsobí. Aktuálně už jen dodáme, že se jedná o druhoinstanční, tedy pravomocné rozhodnutí. Zákazník přitom vyhrál i první soudní řízení, proti jehož výsledku se VW odvolal. Znovu ale prohrál a navíc mu byla o 1 000 Eur (24 750 Kč) navýšeno odškodnění, které musí zákazníkovi zaplatit.

VW e-Golf měl dle slibů zvládat na nabití 230 km, reálně však kvůli chladnějšímu počasí jeho dojezd klesl na 110 až 120 km. Jeho majitel proto žaloval Volkswagen a soud se již pravomocně postavil na jeho stranu. Je to zásadní verdikt. Ilustrační foto: Volkswagen

Zdroj: Kronen Zeitung

Petr Prokopec

Všechny články na Autoforum.cz jsou komentáře vyjadřující stanovisko redakce či autora. Vyjma článků označených jako inzerce není obsah sponzorován ani jinak obdobně ovlivněn třetími stranami.