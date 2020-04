Přes 20 let starý sporťák upravený na 1 239 koní na Autobahnu těžko hledá sobě rovného dnes | Petr Miler

Za normálních okolností si dekády staré auto nemůže s těmi moderními rychlostně tykat, a to ani když jde o vozy dosti odlišných tříd. Když ale legendární Toyotu Supra IV upravíte způsobem, po kterém volá, nemá ani dnes konkurenci.

Dynamika automobilů se posouvá mílovými kroky vpřed. V roce 1988 platilo za nejrychlejší produkční auto světa Ferrari F40, které na stovku zrychlovalo za 4,7 sekundy a dosahovalo maximálky 321 km/h, tedy alespoň podle Ferrari. Maximální rychlost přes 300 km/h je úctyhodná i dnes, na první místo na stupních vítězů ale dnes dynamika F40 zdaleka nestačí. Prakticky stejnou akceleraci na stovku má dnes dieselové Audi S4 a o nejvyšší dosaženou maximálku se perou vozy blížící se svou rychlostí metě 500 km/h.

Předvádět tedy dnes na Autobahnu dynamiku auta z hloubi 90. let minulého století zdánlivě nemá smysl, to by ale oním autem nesměla být Toyota Supra čtvrté generace. Dnes ikonický sporťák sice z výroby nabízel „jen” 280 koní a maximální rychlost 256 km/h, jeho motor 3,0 R6 turbo ale dovoloval výkon posouvat i na násobek tovární hodnoty bez zásadních konstrukčních změn. A co teprve s nimi.

Právě jedna extrémně upravená Supra se dostala do rukou lidem z kanálu AutoTopNL na Youtube, kteří pravidelně předvádí rychlost různých aut na neomezených úsecích německých dálnic. Tentokrát nešlo o to zaznamenat nejlepší zrychlení nebo ukázat maximální rychlost, video zachycuje v podstatě jen rozcvičku stroje s výkonem vyšponovaným až na 1 239 koní a točivým momentem vrcholícím na 1 120 Nm. I to ale stačí na to, aby člověk s otevřenými ústy zíral na monitor.

Otáčkoměr s maximem na 8 tisících ot./min tady ani nestíhá zachycovat realitu a jít řidič až na hranici možností, nestačil by ani tachometr končící na 340 km/h. I občasné polechtání plynu ale ukazuje, jak ohromně rychlé tohle auto je - přenést výkon na silnici na první, druhý nebo i třetí rychlostní stupeň je skoro nemožné a když to čtyřka či pětka zvládají, je výsledkem pohyb ručičky na rychloměru i mezi 200 a 300 km/h kalupem, který z normálních aut neznáme z rozmezí 0 a 50 km/h.

Je to skutečně fascinující stroj a i rychlosti okolo 300 km/h zvládá s velkým nadhledem. Na Autobahnu by se muselo zjevit něco jako Koenigsegg nebo Bugatti, aby tahle Supra dostala obstojného konkurenta. A to se říká, kdo ví jestli, však se na její dynamiku podívejte sami.

Toyota Supra IV se přestala vyrábět v roce 1997, přesto je v extrémně upravené podobě i dnes králem Autobahnů

Zdroj: AutoTopNL@Youtube

Petr Miler