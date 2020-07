Prezident Erdogan hrdě razí cestu prvním ryze tureckým autům, budou to ale mít složité před 8 hodinami | Petr Miler

/ Foto: Anadolu Ajansi

„Projekt začal a nezastavila ho ani pandemie koronaviru,” hlásal hrdě turecký prezident po položení základního kamene továrny na nová auta s cílem začít je vyrábět už přespříští rok. Tak snadné to ale nebude.

Na sklonku loňského roku došlo na odhalení prvních ryze tureckých aut. Dvě SUV a jeden sedan se tehdy představily ve formě překvapivě dobře vyhlížejících předprodukčních konceptů, přičemž se začátkem jejich sériové výroby se počítalo během dvou nebo tří let. Takový byl tedy alespoň plán prezidenta Recepa Tayipa Erdogana, který překvapivě získal pro své plány i podporu opozičních politiků. Pak ale prakticky celý svět, Turecko nevyjímaje, zasáhla pandemie koronaviru a nebylo by nepochopitelné, kdyby tyto plány došly zmínění. Něco takového ale Erdogan evidentně nepřipouští.

O víkendu se osobně zúčastnil položení základního stavebního kamene nové továrny značky TOGG v Burse a dál zůstává velmi sebevědomý. „Stavbu této továrny plánujeme dokončit během 18 měsíců a koncem roku 2022 první sériový elektromobil turecké produkce sjede z výrobní linky,” řekl Erdogan podle turecké agentury Anadolu při slavnostním ceremoniálu před hrstkou dělníků, kteří se drželi ve velmi uctivé vzdálenosti. Větší či bližší účast obecenstva na události byla kvůli koronavirovým omezením nemožná.

Erdogan dále řekl, že stavba vlastního auta je důležitá pro sebeurčení tureckého národa. „Na tento projekt jsme čekali 60 let. Ti, kteří pochybují o míře technického rozvoje naší země spustili kampaně, které měly desinformovat veřejnost o možnostech tureckého elektromobilu. Došlo na pokusy zesměšnit design vozu. Navzdory tomu všemu ale projekt začal a nezastavila ho ani pandemie koronaviru,” řekl dále Erdogan v pro něj typickém duchu.

Dovolíme si dodat, že my jsme nebyli těmi, kteří by auta TOGGu jakkoli zesměšňovali. Pochybnosti o tom, jak vlastní výrobou aut téměř nepolíbená země dokáže během 5 let (projekt prý začal v roce 2017) vyvinout z ničeho světově konkurenceschopný elektromobil, jsou jistě na místě. Design vozu není tím, co by mělo smysl zpochybňovat, ten je naopak díky podpoře studia Pininfarina docela povedený. Jde tu spíše o technickou podstatu a další aspekty, které mohou Turkům dělat problémy.

Potíží navíc není jen technické řešení samotných aut, ale i domácí infrastruktura a dodávky některých nezbytných komponentů. Kupříkladu - v Turecku je nyní necelých 1 200 dobíjecích stanic, což je vzhledem k velikosti země směšné číslo. Například v celém, vedle Turecka prťavém Nizozemsku je veřejných dobíječek 50 tisíc a přesto jednoznačně nestačí pokrýt potřeby nizozemských řidičů. V Nizozemsku bylo přitom ke konci loňského roku registrováno pouhých 107 537 elektromobilů, TOGG chce vyrábět 175 tisíc aut ročně.

Zároveň platí, že pro oněch 175 tisíc vozů jsou zapotřebí baterie. Ty se ale začínají stávat nedostatkovým zbožím i v horizontu několika let, jak zjistil kupříkladu Ford. Modrý ovál již dříve uvedl, že elektrický Mustang Mach-E bude vznikat pouze v 50 tisících kusech ročně, neboť pro větší produkci nejsou k dispozici akumulátory. Z tohoto důvodu mnohé světové automobilky už loni vykoupily značnou prakticky veškeré dostupné baterie pro příští léta. Nedá se ovšem předpokládat, že by si takový TOGG mohl dovolit utratit kupříkladu více než 20 miliard Eur (cca 533 miliard Kč), aby dokázal přeplatit Mercedes a stoupnout si na jeho místo do fronty. Ostatně, na celý projekt domácí automobilky vyčlenila turecká vláda 22 miliard lir, tedy asi 75 miliard Kč. To může být málo i na ony nezbytné akumulátory.

Ačkoli tedy Erdogan neztrácí hrdost, cesta prvních aut TOGGu do výroby bude mnohem složitější, než si zřejmě sám myslí. Jakkoliv Turci hodlají za pomoci firmy ZES aktuálně nedostačující infrastrukturu navýšit, stále se bude jednat pouze o několik set nových dobíjecích bodů ročně, nikoli o destitisíce. To ale nakonec nemusí vadit, s ohledem na nejasné dodávky baterií a vůbec nejasné vyhlídky na samotnou výrobu se v tuto chvíli jeví být masová produkce od konce příštího roku tak jako tak nereálnou.

Překvapivě dobře vypadají první předprodukční koncepty turecké automobilové značky TOGG. Vyrábět se měly začít během dvou až tří let. Foto: TOGG



Na zahájení výstavby jejich továrny v Burse Erdogan dál sršel nadšením, o reálnosti jeho plánů ale máme dál své pochybnosti. Foto: Anadolu Anjesi

Zdroj: Anadolu Anjesi

Petr Miler