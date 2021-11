Prodeje aut v Evropě se propadly nejníž za celou historii měření, Škoda je na tom nejhůř ze všech před 5 hodinami | Petr Prokopec

/ Foto: Škoda Auto

Nikdy není tak špatně, aby nemohlo být ještě hůř. Už tak mizerné výsledky mladoboleslavské automobilky se dále zhoršily, teď už v Evropě nenajdeme výrobce, který by si vedl hůře. Mizerně je na tom ovšem i celý trh.

Před několika málo dny šéf VW Group Herbert Diess naznačil, že německý koncern má v případě stávající krize způsobené nedostatkem čipů to nejhorší za sebou. S tím většina analytiků příliš nesouhlasí, stejně jako s faktem, že situace by se měla stabilizovat v příštím roce. Místo toho mají totiž problémy přetrvat i v roce 2023 a dost možná ještě déle, neboť výrobci čipů jsou vytíženi zejména objednávkami od firem s elektronikou. To by pro Diesse a zejména pro samotný koncern byla doslova katastrofa, neboť s výrobou a následným odbytem má aktuálně VW Group větší potíže než kdokoliv jiný.

Problémy koncernu se v plné nahotě projevily na evropských říjnových prodejích. Zatímco celý trh zamířil dolů „jen“ o 30,3 procenta, registrace Volkswagenu jsou horší o 41,7 procenta, zatímco Seat poklesl o 42,9 procenta, Audi o 48,6 procenta a Škoda dokonce o 50,2 procenta. Mladoboleslavská automobilka tak výrazně vyklízí pozice na trhu, kde jí aktuálně patří už jen 3,9procentní podíl. Loni touto dobou šlo přitom o 5,5 procenta, v roce 2019 pak o 5,2 procenta.

Pokud se přitom zadíváme na konkurenci, zjistíme, že během října si žádná automobilka nepohoršila tak moc jako právě Škoda. Překonáno pak vlastně nebylo ani Audi, teprve na třetím místě najdeme mimokoncernovou značku, a to Alfu Romeo, jenž má na kontě 48procentní pád. Jinak se většina automobilek spadajících pod Stellantis drží okolo více než 30procentního poklesu, který je vlastní také Renaultu, Mini, Mercedesu nebo Nissanu.

Kdo naopak neustále vykazuje rostoucí trend, jsou Korejci. Kia sice klesla, ovšem jen o 0,4 procenta a ve srovnání s rokem 2019 je stále v plusu, byť o pouhých 110 aut. Hyundai si ovšem polepšilo o 7,8 procenta a je tak rázem sedmým nejúspěšnějším výrobcem Evropy. O takové pozici Korejci mohli donedávna pouze snít, jejich chytrá rozhodnutí spojená se zajištěním dostatku čipů jim tak momentálně vydělávají nemalé miliardy.

Výsledek Hyundai je přitom prakticky jediným říjnovým pozitivem, jakkoliv růst nelze upřít ani Porsche (+6,8 %), Alpine (+196 %) či Smartu (+5,9 %). Ve všech případech jde nicméně o maloobjemové značky, které nemají na celkové výsledky až takový vliv. Registrace za říjen, jenž dosáhly pouze na 665 001 exemplářů, jsou tak vůbec nejnižší od chvíle, kdy asociace výrobců ACEA začala dávat celkové statistiky dohromady.

Působivá nicméně není ani celková letošní bilance, jakkoliv 8 191 709 prodaných aut představuje ve srovnání s loňskem nárůst o 2,2 procenta. Nicméně za prvních deset měsíců roku 2019 bylo prodáno dokonce 10 943 035 vozů. To je ovšem ve světle stávajících výsledků laťka, která nejspíše nebude překonána ani po silvestrovském sečtení veškerých letošních registrací. Ostatně přes 10 milionů se Evropa nedostala ani loni.

Lze už pak jen dodat, že v rámci jednotlivých zemí jsou na tom dobře pouze Kypr (+5,2 %) a Irsko (+16,7 %), nicméně jde o malé trhy, jenž na celkový výsledek mají podobný vliv jako výše zmiňovaná značka Alpine. Jinak v říjnu došlo ve většině zemí k dvoucifernému poklesu, který se - jak už víme - nevyhnul ani České republice. Ta je oproti roku 2019 dole o více než třetinu.

Evropské říjnové prodeje jsou nejnižší od chvíle, kdy se začaly archivovat záznamy. Grafika: ACEA



Ze všech výrobců si přitom nejvíce pohoršila mladoboleslavská automobilka, jako jediná klesá o víc jak polovinu. Její tržní podíl se tak propadl pod čtyři procenta. Foto: Škoda Auto

Zdroj: ACEA

Petr Prokopec

Všechny články na Autoforum.cz jsou komentáře vyjadřující stanovisko redakce či autora. Vyjma článků označených jako inzerce není obsah sponzorován ani jinak obdobně ovlivněn třetími stranami.