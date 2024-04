Prodeje elektromobilů už se propadají napříč Evropou. V době, kdy měly začít vládnout, ztrácí podíl na trhu před 8 hodinami | Petr Miler

/ Foto: Škoda Auto

Bylo by to pozoruhodné i za jinak nezměněných okolností, ono se to ale děje po letech jejich bezprecedentního protežování na všech úrovních a v momentě, kdy je jejich nabídka historicky největší.

Už nejde jen o dílčí trhy jako Německo, kde se prodeje elektromobilů masivně propadají už nějaký ten pátek a dokonce dovolují znovu zářit zatracovaným dieselům, jde o celoevropský trend. I když jsme v uplynulých letech byli svědky téměř bezmezného tlaku na rozšiřování elektrických aut v politické i obchodní rovině a dodnes jsou s těmito vozy spojena extrémní přerozdělovací schémata uměle zdražující téměř cokoli jiného, která hrnou peníze a veškerou další myslitelnou podporu jejich směrem, zákazníci v Evropě se od nich začali odvracet.

I stagnace by byla vzhledem k výše uvedenému a rapidnímu růstu nabídky těchto vozů pozoruhodná, i malý růst jejich tržního podílu by byl překvapivý, my tu ale za březen letošního roku máme čistokrevný meziroční pokles odbytu spojený s ještě razantnějším poklesem tržního podílu, jak shrnují data asociace výrobců ACEA.

Podle nich došlo k meziročnímu poklesu prodejů všech aut bez rozdílu, což vzhledem k aktuální makroekonomické situaci nepřekvapí, i v takové chvíli by ale bylo na místě očekávat, že se stále více do popředí tlačeným elektroautům bude dařit jen víc. Nestalo se, a tak zatímco 1 031 875 vozů prodaných v březnu 2024 znamená meziroční pokles trhu o 5,2 procenta, podíl elektrických aut na celém koláči klesl o 11,3 procenta jen na 134 397 vozů. A to přesto, že na výběr je jich víc než kdykoli v historii a cokoli jiného bylo podobnou měrou upozaděno.

Podíl elektromobilů na evropském trhu tak klesl 13 procent oproti 13,9 procentům loni v březnu. Stalo se tak pochopitelně na úkor všech forem spalovacích vozů - nejvíc těch pak těch hybridních. Podíl dobíjecích hybridů na celém koláči stagnoval, nafta šla napříč Evropou navzdory německému vzepětí odbytu dieselových aut dolů též.

Nebudeme říkat, že nás to překvapuje, neboť je to vývoj, který šlo při hlubším zájmu o věc očekávat - ostatně okolo 80 procent lidí elektromobily dlouhodobě odmítá jako takové. Musí to ale nutně překvapovat všechny, kteří měli pocit, že jedni tyto vozy nařídí, druzí uměle zvýhodní a třetí nabídnout a „prodej se stane”. Jak vidno, nestane se, bez poptávky to pořád nejde a elektrická auta sedmi slovy naráží na limity své uplatnitelnosti na trhu.

Nepředpokládáme, že by se automobilky je tlačící stůj co stůj nyní chytily za nos a přehodnotily své záměry, minimálně přemýšlet o správnosti svého jednání ale nutně musí. Elektrická auta na trhu jistě mají své místo, ale představa, že na něm vedle nich nemůže zůstat prostor pro jiná řešení šitá více na míru jiným potřebám, je podle nás naprosto lichá a nikdy se nedočká svého uskutečnění.

Opravdu si někdo myslí, že auta jako Škody Enyaq jsou řešením pro všechny? Automobilky dostaly na tuto otázku od Evropanů další ráznou odpověď. Foto: Škoda Auto

Zdroj: ACEA

Petr Miler

