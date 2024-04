Prodeje elektromobilů v Německu dál kolabují, teď už o masivních 29 procent. I diesely je znovu válcují před 8 hodinami | Petr Miler

/ Foto: Polestar

Analytici, kteří předpovídali, že prodeje elektromobilů v Německu letos „na úsvitu elektrické revoluce” klesnou, se alespoň zatím nemýlili. Meziroční propad za březen je nejvyšší v rámci letošního roku a elektrické značky jako Tesla nebo Polestar ho zle odnáší.

Už roky tvrdíme, že když se někde ve velkém prodávají elektromobily, obvykle se tak neděje proto, že by o tyto vozy byl reálný zájem, zájem je spíše o dotace, daňové výhody či jiné formy protežování s nimi spojené. Jen to vysvětluje, proč v některých zemích jako Nizozemsko, Švédsko, Dánsko nebo Francie je jejich podíl na trhu tak vysoký, zatímco třeba v Česku je téměř nulový. A to tu také s koupí elektromobilu nějaké výhody získáte, aktuálně i jistou bizarní formu dotace.

A svědčí o tom také vývoj v Německu, které bylo po léta největším evropským odbytištěm elektrických aut. Ale za jakou cenu, chce se dodat. Stovky tisíc korun přímé dotace na nákup každého auta spojené s různými výhodami od silničních daní až po zdanění paliv učinily elektrická auta relativně výhodnými, podle ekonomů ale stál prodej každého jednoho vozu ostatní daňové poplatníky přímo i nepřímo 20 000 Eur. To jsou obrovské peníze, které nebylo možné dál rozhazovat, a tak aspoň přímé dotace koncem loňska náhle skončily.

„Električtí optimisté” říkali, že to nic podstatného nezmění, neboť elektrický vlak nejde zastavit, lidé do něj naskakují s chutí a kdo si koupí elektromobil, nechce jinak. Realističtěji uvažující analytici ale říkali, že to letos způsobí dokonce meziroční pokles prodejů navzdory tomu, že se na trh žene bezprecedentní množství elektrických novinek, zatímco spalovací modely jsou dál a dál vyřazovány z nabídek a různými dalšími způsoby uměle potírány. Pravdu zatím mají ti druzí.

I když přímo výrobci rozjeli zkraje roku slevy více či méně odpovídající předchozím dotacím, lidé jako by najednou přestali mít pocit, že s koupí elektrického auta dostávají „něco zadarmo”, to je jedno ze zvěrstev dotačních schémat. Svou roli v tom jistě hraje i to, že většina Němců nechce elektrická auta za žádnou cenu, buď jak buď se od nich začali s letošním rokem postupně odvracet. Před sebou máme čerstvě prodejní výsledky německé KBA za letošní březen a pro elektromobily jsou docela hrozivé - jejich odbyt se meziročně propadl o 28,9 procenta na 31 384 vozů. A protože celý trh klesal jen o 6,2 procenta, jejich tržní podíl klesl jen na 11,9 procenta.

Za situace všeobjímající podpory, mediální masáže a omezování nabídky čehokoli jiného je to tristní výsledek, který nejvíce podtrhuje, čemu se naopak daří. Diesely, ty potírané motory, které do spousty aut už vůbec nekoupíte a do spousty jiných je dostanete za vysoké ceny smířeni s doléváním močoviny (AdBlue) a dalšími složitostmi, klesly meziročně prodejně jen o 0,5 procent. A svůj tržní podíl navýšily na 18,3 procenta, takže elektromobily jasně poráží, to je skoro neuvěřitelné.

Data KBA zatím nejsou k dispozici v té nejdetailnější podobě, ta dorazí až později, máme ale krom čísel za celý trh i jednotlivé druhy pohonů také data za jednotlivé značky. Na těch je - v kontextu výše zmíněného nepřekvapivě - vidět, že tento posun nejvíc odnáší z větších značek automobilky jako Tesla a Polestar, které nic než elektromobily ani nenabízí, ty klesají o víc jak polovinu. Špatně jsou na tom také Audi nebo Mercedes (-37,8 resp. -22,2 %), které na elektromobily též vsadily hodně. Naopak značky jako Toyota nebo Seat výrazně rostou (+30 resp. +21,7 %), neboť se s elektromobily významněji či vůbec nezapletly.

Je nemožné dělat účet bez hostinského, kvartální meziroční pokles odbytu elektrických aut v Německu o 14,1 %, který má v rámci měsíčních dat zápornou dynamiku, bude ale během zbytku roku obtížné zvrátit.

Auta jako Polestar 2 jsou v Německu bez dotací prodejná zjevně velmi obtížně. Dá se tomu nakonec divit? Foto: Polestar

Zdroj: KBA

Petr Miler

Všechny články na Autoforum.cz jsou komentáře vyjadřující stanovisko redakce či autora. Vyjma článků označených jako inzerce není obsah sponzorován ani jinak obdobně ovlivněn třetími stranami.