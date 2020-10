Prodeje Tesly na klíčovém evropském trhu kolabují, připomínají černé scénáře před 6 hodinami | Petr Prokopec

Jít o 10 nebo 20 procent, nepozastaví se nad tím dnes nikdo, tady se ale bavíme o téměř tříčtvrtečním meziročním sešupu. Zákazníky Teslám zjevně krade hlavně stále četnější konkurence.

Komentovat prodeje elektromobilů a elektrifikovaných aut je velmi náročné. Zatímco u vozů se spalovacím motorem o registracích po dekády rozhodovala hlavně nabídka a poptávka, do zájmu auta s elektrickým pohonem dnes promlouvá mnohem více faktorů, které situaci ovlivňují. V prvé řadě jde o dotace a vše s nimi spojené, která zcela mění měřítka. Někteří lidé z automobilek dokonce říkají, že elektromobily kupuje většina lidí jen kvůli nim a data z některých míst jim dávají zapravdu.

Zároveň je nutné připomenout, že elektromobilita je nyní pro většinu automobilek ztrátovou záležitostí, a do prodeje tak pouští jen takové množství aut, které se postará o splnění limitů spotřeby resp. emisi CO2. V té chvíli na nich sice výrobci mohou stále prodělávat miliardy, nemusí však platit ještě více na konto Evropské unie a mohou investovat i do toho, co se jednoho dne může stát budoucností.

Aby toho nebylo málo, je ve hře také dostupnost baterií, která může vést k omezením výroby. Opomenout pak nesmíme ani samotnou dostupnost aut, neboť jejich výrobě jsou často zasvěcené jen některé továrny na různých kontinentech. Jejich doprava přitom byla omezená již před příchodem koronaviru, pandemie ale všemu zasadila ještě další ránu.

Suma sumárum je tak vlastně otázkou, co lze v případě elektromobilů považovat za úspěch a co již nikoliv. Každopádně, pokud nahlédneme do dat nizozemského registru, pak se zdá, že s neúspěchem lze spojit zejména Teslu, která v zemi tulipánů známé svou přívětivou politikou k elektrickým vozům prodala za první tři čtvrtletí letošního roku pouze 4 381 kusů Modelu 3. To je sice dostatečné množství na druhé místo v pořadí jejich obliby, nicméně oproti stejnému období loňského roku, kdy vůz s 13 582 exempláři kraloval, jde o strmý, 68procentní sešup. Ztratit za rok 68 procent prodejů nejžádanějšího modelu, to je i v dnešní době velmi neobvyklé.

Co za ním všechno stojí, je těžké říci, v prvé řadě jde ale zjevně o daleko více konkurentů. Dříve byla Tesla na trhu skoro sama, teď se musí potýkat třeba i s MG ZS. Britskou značku aktuálně vlastněnou Číňany sice málokdo zná, přesto jí však nakonec dalo přednost více zákazníků než takovému Nissanu Leaf. V žebříčku ale vidíme i Škodu Citigo-e iV, Mini Electric, Opel Corsa-e, Peugeot e-208 nebo Volkswagen ID.3. A jakkoli jejich prodeje nejsou vysoké, z koláče Tesly si jistě též něco berou.

Tento vývoj tak připomíná černé scénáře malované nejčastěji bývalým šéfem BMW, Fordu či GM, podle nějž je Tesla dokonce odsouzena ke zkáze. A to právě proto, že tradiční výrobci s ohledem na nastavené regulace přijdou s vlastními elektrickými modely a Tesla tím nebude moci netrpět. Kam až situace zajde, je otázkou, varování před tím, že americká značka si není schopna udržet dosavadní tržní podíl, se ale optikou dosavadního vývoje na pionýrských trzích nezdají být nemístná.

Prodeje Tesel, zejména pak Modelu 3, se letos v Nizozemsku meziročně dramaticky propadly, konkurence jim dělá stále větší vrásky na čele. Grafika: Autoforum.cz, Data: VWE Automotive



Někteří přitom už dříve varovali, že právě příchod elektrických modelů tradičních výrobců pozici Američanů značně zkomplikuje. Foto: Tesla

Zdroj dat: VWE Automotive přes Autoblog.nl

