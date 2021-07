Prodejní šéf Škody promluvil o budoucnosti prvků Simply Clever, čeká je razantní změna před 5 hodinami | Petr Prokopec

/ Foto: Škoda Auto

Škodovky prosluly svou praktičností, na čemž mají podstatný podíl i tzv. prvky Simply Clever, jako deštník ve dveřích či škrabka na led u víčka nádrže. Podle Martina Jahna ale tyto věci v digitálním světě mnoho neznamenají.

Během několika málo let se patrně dočkáme toho, že lidé budou ovládat počasí. A stát za tím budou elektromobily, které evidentně začínají být spásou lidstva ve všech ohledech. Alespoň to naznačuje prodejní šéf mladoboleslavské automobilky Martin Jahn, který promluvil o budoucnosti prvků Simply Clever ve vozech Škody. Podle jeho slov se musíme připravit na razantní změnu.

Samotné marketingové označení bude Škoda používat dál, spojení Simply Clever tak bude spojeno i s auty s elektrickým pohonem. Ovšem vyjadřovat bude něco jiného. „Co je deštník ve dveřích v digitálním světě? Co je škrabka na led v digitálním světě? Právě o tom přemýšlíme,“ uvedl Jahn. Přičemž jeho slova naznačují, že od reality se neodtrhují pouze politici, ale i automobiloví manažeři. I když branže prochází razantními změnami a přesouvá se od analogové techniky k té digitální, nevíme, co by to mělo mít do činění s počasím, vystupováním z auty v dešti či zimním parkování na mrazu.

Zrovna věci jako deštník ve dveřích bude nadále třeba, stejně jako se v zimních měsících neobejdete bez škrabky na led. Respektive, obejít byste se bez těchto prvků pochopitelně mohli, ovšem to, že jste si pořídili elektromobil, na vašem přístupu stěží něco změní.

Samozřejmě chápeme, co tím chtěl Jahn naznačit. V digitální době je třeba lákat na digitální prvky. Škoda se ovšem neprosadila díky tomu, že by lákala na laciné symboly doby, ale právě tím, že zůstávala nohama na zemi a rozhodla se pomoci řešit lidem obyčejné životní situace. Tomuto přístupu se ovšem vzdaluje už sázkou na elektromobilitu, které se nehodlá vzdát, ač většinu zákazníků zjevně neoslovuje. A místo kroku zpět k racionalitě nechá tento přístup prostoupit i zbytkem nabídky a stavět spíše vzdušné zámky.

I to svým způsobem chápeme, ostatně zkuste racionálními argumenty zlákat zákazníka ke koupi vozu za více než 1 milion Kč, který reálně nedojede ani z Prahy do Brna a zpět, který za jednotky let bude mít zlomek současné hodnoty a životnímu prostředí stěží výrazněji pomůže. V takové chvíli jednoduše ostrouháte, malováním hezčí budoucnosti lze uspět snáz.

Škoda nicméně kráčí po tenkém ledě, neboť zákazníci nejsou hloupí a dříve nebo později tyto fikce prokouknou. A rozšiřování podobného přístupu tomu může jen pomoci. Zákazníci české automobilky žijí ve světě, kde sice je možné rozhánět mraky, ovšem i tak zkrátka prší či sněží. Deštníky a škrabky na led tak nadále budou potřeba, pročež by značka měla řešit spíše to, jak aspoň v tomto ohledu zůstat věrná principům, které ji dostaly tam, kde je, nikoli naopak.

Prodejní šéf Škody Martin Jahn... Foto: Škoda Auto



...naznačuje razantní změny v pojetí prvků Simply Clever. Foto: Škoda Auto



Nemáme ale pocit, že by elektrický pohon a digitální technologie byly s to ochránit třeba od promoknutí, přesto se Jahn ptá, co znamená deštník v digitálním světě. To samé, co v jakémkoli jiném? Foto: Škoda Auto

