Program „elektromobily pro chudé" ve Francii zkolaboval, země musela štědře dotované nákupy zastavit

Byla to od počátku svérázná věc, která postupem času jen nabírá na bizarnosti. Místo několika let stačilo v podstatě jen pár týdnů, aby se ukázalo, jak nemožné je celý systém ve větším měřítku dlouhodobě financovat. Francie ale předčasný konec považuje za projev úspěchu.

Na sklonku loňského roku se francouzská vláda rozhodla, že z elektromobility už nebude jen výsada bohatých. A proto odstartovala program neoficiálně zvaný „elektromobily pro chudé”, který byl tak lákavý, že hnul i myslemi části odpůrců elektrického pohonu. Vozy jako Citroën ë-C3 si totiž Francouzi mohli pořídit na splátky, jejichž výše startovala jen na 54 eurech (cca 1 370 Kč) za měsíc. Součástí balíčku přitom nebyl jen pronájem samotného vozu, ale i možnost jeho odkupu a rovněž pojištění.

Aby se lidé mohli do programu kvalifikovat, bylo zapotřebí, aby šlo minimálně o 18leté držitele řidičského průkazu s trvalým bydlištěm ve Francii, které se nachází minimálně 15 km od místa pracoviště, a za rok tedy najedou přes 8 tisíc kilometrů. Stěžejní podmínkou pak bylo, že jejich roční příjem nepřesáhne 15 400 Eur (asi 390 tisíc Kč), což je zhruba třetina tamní průměrné mzdy. Program tedy skutečně cílil na ty nejchudší vrstvy, načež vláda nejspíš ani nepředpokládala, že se nějak výrazně uchytí.

Původní záměr totiž počítal s dotováním pořízení 25 tisíc aut ročně, nicméně s ohledem na přetrvávající zájem politici rozpočet navýšili tak, aby dokázal pokrýt koupi 50 tisíc elektromobilů. Nicméně na konci ledna již vláda obdržela 90 tisíc žádostí, proto program stopla a s jeho obnovením už letos nepočítá, jak informuje agentura Reuters. Poradce prezidenta Emmanuela Macrona pak uvedl, že „jde o nadmíru úspěšný příběh a symbol francouzské environmentální politiky. Je to dobré pro vaši peněženku i pro planetu“.

Ale jak moc dobré to je, když se celý systém v podstatě sám zhroutí pro svou neufinancovatelnost po tak krátké chvíli a prodeji tak zanedbatelného množství aut? A čí peněženka je zde míněna? V tomto ohledu je třeba vzpomenout na to, že vláda pochopitelně nerozdává ze svého. Celé zvýhodnění platí všichni ti, kteří si elektromobily za popsaných podmínek nepořizují. Těm pak bude logicky třeba víc brát, zvlášť pokud dojde na schválení všech žádostí, kterých je ve finále pomalu čtyřikrát víc, než se původně zamýšlelo. Mimo to již politici oznámili, že seškrtán bude další z jejích elektrických programů.

Dosud byl totiž pro tu polovinu Francouzů s vyšším příjmem vládní příspěvek omezen na 5 000 Eur (asi 127 tisíc Kč), nově však půjde o 4 000 Eur (cca 101 tisíc Kč). Jak moc to zamává s prodeji, se teprve uvidí. Politici nicméně s ničím jiným než s pozitivy nepočítají. Uvádí totiž, že nově pomohou vícero lidem, ovšem s menším objemem peněz. Zároveň ovšem dodávají, že zájemci o elektromobilitu mohou požádat o lokální pobídky, které jim pořízení dál zlevní.

Ukazuje se tak, že i když je elektrický pohon prezentován jako pokrok, bez dotací zkrátka nemá šanci se prosadit. Aby ovšem mohlo docházet na zavádění tak velkorysých programů, jsou benzinové a dieselové vozy zdaněny až na takovou úroveň, která je nedosažitelná. A zrovna na tomto poli se Francie činí ještě víc než na poli dotací.

Novou generaci hatchbacku C3, jenž spoléhá už jen na elektrický pohon, si Francouzi mohli pronajmout již od 1 370 Kč měsíčně, v ceně navíc bylo i pojištění. Není tak divu, že zájem o sociální program dalece překonal očekávání. Vláda jej ale právě proto musela stopnout, což jen ukazuje neudržitelnost takového přerozdělování. Foto: Citroën

