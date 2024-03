První a jediný elektromobil Jaguaru dál hoří. Stovky aut lidé nesmí plně nabíjet, musí do servisů pro nové baterky včera | Petr Prokopec

/ Foto: Jaguar

Jaguar nemůže nevidět, jak velký průšvih tohle auto je, přesto se nemíní nechat odradit od sebevraždy elektrickým proudem. A to je mu pořád připomínáno, co všechno se na elektrickém pohonu - a zejména na bateriích - může pokazit.

Pokud nám něco vrtá hlavou, pak je to neutuchající touha Jaguaru dotáhnout do konce sebevražedný plán z roku 2021. Britové totiž i ve světle změn z posledních měsíců stále trvají na tom, že zcela přepřáhnou na elektromobilitu. K tomu má dojít v horizontu dvou let, na ukončení stávající produkce ovšem dojde ještě letos. Budoucí modely pak již nebudou konkurencí pro Audi, BMW či Mercedes-Benz, místo toho se chce Jaguar posunout na úroveň Bentley. Znamená to, že automobilka začne od roku 2026 nabízet mnohem dražší auta s daleko horší využitelností. Komu je ale se svou reputací prodá?

Pokud totiž Jaguar v posledních letech něčím zaujal, pak svou elektrickou prvotinou I-Pace, nikoli však v pozitivním slova smyslu. Toto SUV totiž po svém debutu v roce 2018 začalo sbírat jedno mezinárodní ocenění za druhým. Horší už to bylo se zájmem publika. A lidé, kteří si I-Pace přece jen pořídili, navíc musí řešit jeden problém za druhým. Jen v loňském roce tak automobilka musela přijít se dvěma svolávacími akcemi (po 23 předchozích! Tedy pokud je budeme brát separátně po modelových rocích), další ohlásila letos v únoru. Jenže ani to není konečná, aktuálně bylo oznámeno, že do servisů budou muset další lidé, jak uvádí NHTSA.

Březnová svolávačka se týká 258 aut vyrobených mezi 6. červnem a 31. říjnem roku 2018, v jejich případě je značným rizikem bateriový paket od společnosti LG Chem Solution. Ten se při nabití na víc jak 85 procent kapacity může začít přehřívat, což dle automobilky povede ke vzniku „termálního přetížení”. To je diplomatické synonymum pro požár, oheň, kdybyste nevěděli, co říká váš soused, až bude „vyvolávat termální přetížení dřeva” kvůli opékání buřtů. Jaguar navíc nemá tušení, jak problém opravit, proto má u postižených aut dojít na výměnu paketu.

Kdy přesně se tak stane, zatím nebylo upřesněno. Jaguar tak majitelům zatím pouze doporučil (a to nepřekvapí), aby svůj vůz nenabíjeli na více než 75 procent kapacity. Navíc mají elektromobil parkovat pouze mimo budovy a nadzemní či podzemní parkoviště. Riziko tedy evidentně není malé, ostatně automobilka eviduje jen za období od 23. srpna 2021 až 16. února 2024 hned 61 „termálních událostí”. Méně ohroženy jimi mají být ty kusy, které již byly předmětem některé z předchozích svolávacích akcí. Ovšem ani u nich nebylo veškeré riziko zažehnáno.

I-Pace se tedy pro Jaguar stal doslova mlýnským kamenem na krku. Není tak překvapivé, že zájem o něj klesá prakticky na minimum - loni bylo prodáno jen 4 874 aut oproti předloňským 7 307 kusům. Pokud bychom přitom stranou dali dvoumístný F-Type, pak elektromobil byl prodejně překonán každým spalovacím vozem, který značka aktuálně nabízí. Přesto ale právě tato auta ještě letos skončí, I-Pace pak montážní linky opustí na počátku příštího roku. Co přijde poté, je ve hvězdách, my bychom si snad už i vsadili na úplný konec Jaguaru v rukou současného majitele a prodej značky Číňanům. Ti mají elektrickou technologii zvládnutou lépe...

Zájem o I-Pace byl vždy minimální, navíc dál padá. Jedním z důvodů je, že jde o značně problémový vůz, a to v té nejcitlivější oblasti. Jen za letošní rok automobilka přišla již se dvěma svolávacími akcemi po předchozích 25. Foto: Jaguar

Zdroj: Jaguar, NHTSA

Petr Prokopec

