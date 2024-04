První šéf automobilky konečně říká, že spalovací auta bude prodávat tak dlouho, jak jen to bude legálně možné před 10 hodinami | Petr Miler

/ Foto: Aston Martin

Heuréka! Trvalo to roky a chtělo to geniálního obchodníka, ale konečně jsme se dočkali takhle prostého konstatování: Pokud chcete, abychom prodávali něco jiného, než zákazníci chtějí, budete nám to muset zakázat, nic jiného nás nezastaví.

Nepatřím mezi ty, kteří by kolem sebe rozhlašovali, že od velkého třesku míří svět do kopru, snažím se na věci vždy dívat pozitivně. Přesto s plnou vážností říkám, že míra devastace automobilového světa v obchodní rovině je v posledních letech bezprecedentní a ve své podstatě neuvěřitelná. I když permanentně bující regulace roli zákazníka na trhu neustále upozaďují, pořád je to on, jehož zájem si musíte získat, který musí vytáhnout z portmonky své těžce vydělané peníze a za něco vám je dát.

Přesto se na něj soustavně víc a víc kašle.

Co chcete a nechcete, jako by mnohé automobilky už vůbec nezajímalo. Je naprosto absurdní vidět, jak výrobci jako VW soustavně hlásají cosi o výlučně elektrické budoucnosti, i když se jim už tak bídné prodeje rozpadají pod rukama a zákazníci jasně dávají najevo, že chtějí cokoli, jen ne to. Ať to ale nevypadá, že jsme si na Volkswagen zasedli - třeba Volvo je na úplně stejné lodi a z nabídky dokola vyřazuje chtěné na úkor nechtěného.

Když se o tom s lidmi z těchto firem začnete bavit, obvykle řeknou, že přece musí, že přece politika, že přece 2035, cokoli takového. Nic z toho ale není pravda. Ony jistě něco musí, ale také něco chtějí. A pokud chtějí víc než musí, je to primárně jejich vůle. Pokud by někdo řekl cosi ve stylu, že rozhodující jsou pro něj přání zákazníků, která bude plnit, dokud mu to někdo nezakáže, vezmu to. To se ale neděje. Pokud třeba Audi říká, že od roku 2026 nepředstaví jedinou spalovací novinku, i když dnes skoro nic jiného neprodává, a jeho odhodlání nezmění ani změna politického klimatu, je to chůze přesně opačným směrem. Je to otevřená ignorace zákazníků, takhle trh fungovat nemá.

Některé značky jsou zdrženlivější, z těch velkých zejména BMW a Toyota, ani od nich jsme ale dosud neslyšeli absolutní oddanost preferencím kupců s onou zákonnou podmínkou. Na to musel na scénu přijít člověk, který je v podstatě „jen” obchodníkem - Lawrence Stroll. Majoritní vlastník a šéf Astonu Martin už opustil veškeré „žvásty okolo” a Autocaru jasně řekl, co zamýšlí.

A ten plán je prostý. Stroll má pravdu v tom, že i kdyby to nebyla hybná síla automobilového světa, po vozech se spalovacím motorem „bude poptávka vždy”. Tak proč je nenabízet, proč je opouštět, rušit, zakazovat, ponižovat? Podle Strolla zákazníci dali dealerům jasně najevo, že chtějí auta se „zvukem a vůní” a upřednostňují je před elektrickými modely. Stroll je tak odhodlán nabízet spalovací auta prostě tak dlouho, jak to bude legálně možné - žádný jiný limit to mít nemůže a nemá.

Elektrické plány značky vzhledem k aktuálnímu nezájmu o elektromobily odložil. „Plánovali jsme uvedení (elektromobilu - pozn. red.) na trh ke konci roku 2025 a byli jsme na to připraveni. Ale vypadá to, že kolem elektromobilů je mnohem věští humbuk, ať už politicky řízený nebo co, než je poptávka zákazníků,” uvedl otevřeně.

Stroll dále řekl, že Aston s s elektrickými vozy přijde, „ale k dříve zmíněnému datu už to rozhodně nebude”. Novým možným termínem je rok 2027, ale popravdě: Koho to zajímá? Podle Strolla v segmentu značky není po takových autech prakticky žádná sháňka, naopak spalovací a případně hybridní vozy se těší přetrvávajícímu zájmu.

„Dokud budeme moci vyrábět spalovací auta, budeme je vyrábět. Myslím, že poptávka po nich bude vždy, i když bude malá,” řekl jasně. Je smutné, že cestu ostatním automobilkám musí ukazovat v podstatě obchodník s oděvy, třebaže jeho portfolio je dnes mnohem širší, ale je to tak - nic jiného než oddanost přáním zákazníků nakonec na trhu nefunguje. A je jedno, jestli se jmenujete Hilfiger nebo Volkswagen. Lawrence Stroll to ví, představenstvo VW na to dříve nebo později také přijde...

Je to tragikomické, ale až někdo jako Lawrence Stroll musí ukazovat automobilovému světu, že zákazníka prostě ignorovat nelze. Platí to pro každého od Aston po Volkswagen, uvědomuje si to bohužel málokdo. Foto: Aston Martin

Zdroj: Autocar

Petr Miler

Všechny články na Autoforum.cz jsou komentáře vyjadřující stanovisko redakce či autora. Vyjma článků označených jako inzerce není obsah sponzorován ani jinak obdobně ovlivněn třetími stranami.