První továrna VW to má spočítané. Nikdo ji nechce, ani Číňané, z 26 zájemců vypadli všichni do jednoho před 11 hodinami | Petr Miler

/ Foto: Audi

Už dosud nejpravděpodobnější první oběť čistek v koncernu VW se zdá být u konce s dechem. „Jediná věc, kterou chtějí udělat, je zavřít továrnu co nejrychleji,” říká zástupce odborů s tím, že o práci přijdou asi 3 tisíce lidí.

Nechce se nám to opakovat každý den, ale matka moudrosti po tom stále volá - koncern VW neuposlechl léta opakovaná varování expertů s dekádami zkušeností ani svých vlastních bývalých manažerů, kteří po léta dokázali úspěšně řídit automobilové firmy a vsadil téměř všechno na špatného koně. Byl to obrovský hazard, který jistě mohl teoreticky přinést i slušnou výhru, jak už to ale v praxi hazardních her obvykle bývá, VW Group přinesl jen ztráty a těžkou hlavu.

Teď se pokouší s realitou vypořádat drastickými škrty, které nejviditelněji počítají se zavíráním zbytečných továren, ve kterých není co vyrábět poté, co VW tak mohutně přechází na nechtěné produkty na straně jedné a zdražuje či zcela vyřazuje z nabídky ty chtěné na straně druhé. Němci se občas zkouší tvářit, že to je jen problém Německa a VW jako značky, ale není tak úplně pravda. Jistě je to víc problém Německa a VW než Česka či Slovenska a Škody, tak to je, jsme pořád mezi těmi levnějšími místy k vyrábění aut. Ale opravdu to není izolovaný problém - celá skupina VW vsadila na mrtvého koně a je jen otázkou času, než z něj bude muset sesednout.

V problémech je tak i Audi a nejviditelněji jeho továrna v Bruselu. Ta přešla dokonce jen na výrobu elektrického modelu Q8 e-tron v obou jeho verzích, jak to asi mohlo dopadnout... Že s touto fabrikou jsou problémy, bylo jasné už na sklonku léta, jen o chvíli později Audi oficiálně oznámilo, že zájem o elektrické modely je malý a s továrnou v Bruselu jsou „dlouhodobé strukturální problémy”, se kterými bude těžké se vzhledem k poloze továrny vypořádat. Audi ještě přesně před měsícem hovořilo o snaze o „restrukturalizaci tohoto místa” a pouze okrajově uvádělo, že by to mohlo vést i k „zastavení provozu, pokud nebude nalezena žádná alternativa”. O pouhé čtyři týdny později se ale zdá, že přesně ta neexistuje.

Informují o tom kolegové z Auto News, kteří vyzpovídali provozního ředitele Audi Gerda Walkera. Ten uvedl, že se automobilce nepodařilo najít žádnou „životaschopnou a udržitelnou koncepci” dalšího provozu továrny. A nepodařilo se najít ani nikoho, kdo by ji koupil. Objevilo se prý 26 potenciálních zájemců, ze kterých ale nakonec všichni do jednoho vypadli. Sama skupina VW se pak rozhodla, že na tomto místě nebude vyrábět žádný další vlastní vůz a nehledat pro bruselský závod ani jiné využití.

Zní to jako konečná, kterou to podle všeho je. Auto News dále citují zástupce odborů, podle nějž byly konstruktivní alternativy vyčerpány a teď už se mluví jen o destrukci. „Jediná věc, kterou chtějí udělat, je zavřít tento závod co nejrychleji,” uvedl a dodal, že o práci by tím přišlo asi 3 000 lidí. Továrnu tak nemají chtít dokonce ani Číňané, o kterých se také hovořilo a jejichž převzetí výroby by vzhledem k aktuální situaci v evropském autoprůmyslu bylo velmi symbolické.

Ani to se nestane a továrna VW Group v Bruselu to má nejspíš spočítané. Otázkou nyní je: Jaká bude další? Kandidátů zejména v Německu je víc než dost...

Obří komplex VW Group v Bruselu to má zřejmě spočítané. A to nejen jako výrobna aut. Foto: Audi

Zdroje: Auto News, Audi

