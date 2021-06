Putinova limuzína může vznikat i rychleji a levněji, postará se o to velmi šikovný stroj před 4 hodinami | Petr Prokopec

/ Foto: STAN

Po letech čekání se Aurus Senat konečně dočkal sériové výroby, která probíhá o mnoho rychleji než ta dosavadní, prakticky ruční. Ani ta ale nedokáže konkurovat stroji firmy STAN, výsledkem ovšem není pojízdný vůz.

Společnost STAN je jedinou firmou v celém Rusku, která se může chlubit speciální frézou RF P-6S. Používá nástrojovou hlavy s pěti stupni volnosti, pročež nejsou problémem ani nadmíru komplikované tvary. Právě to se Rusové nyní rozhodli prokázat nejen slovy, ale i činy. A proto ve spojení s korporací Rostec přišli s řešením, které dokáže pomalu z čehokoli vytvořit auto. A to žádné obyčejné, nýbrž rovnou novou limuzínu Aurus Senat.

Po vlastnictví takového vozu nyní touží řada Rusů, koneckonců jde o jejich novou národní značku, která čerstvě rozjela sériovou výrobu. Vlastenectví je přitom v Rusku stále ještě na vysoké úrovni, na rozdíl třeba od takového Česka, kde ožívá pouze ve chvílích, kdy se hokejovému či fotbalovému týmu daří na některém z mistrovství. Zatímco tedy u nás je pomalu až módní sypat z rukávu urážky na Škodu, takoví Rusové si Lady váží a o zmiňovaném Aurusu alespoň sní, když už si jej nemohou dovolit.

Právě firma STAN by to nicméně mohla změnit, model Senat měla hotový již za pouhý týden. A dokonce v jeho případě přistoupila i k razantnímu odlehčení, neboť dosud nabízené provedení váží bez pancíře a se standardním rozvorem 2,7 tuny. Novinka ovšem na vahách vykazuje pouhých 100 kilogramů. Za tím nicméně stojí fakt, že za její volant se neposadíte, neboť jde o zmenšené provedení, jež vzniklo v měřítku 1:16 kvůli propagaci.

Firma STAN totiž co nejlépe demonstrovat schopnosti své nové frézy, a proto sáhla po modelu Aurusu Senat. Ten je sice propracovaný do detailu, ovšem kvůli své velikosti k převozu osob či nákladu nikdy sloužit nebude. Místo toho má ukázat, že fréza FR P-6S dokáže pracovat bez přestávky po dlouhou dobu. Celý proces totiž zabral o 40 % méně času, než by bylo obvyklé.

Tato úspora se pochopitelně projeví i na nákladech, kromě toho ovšem nový stroj zvládá i ony detaily, a to s maximální precizností. Vysochat tedy cokoliv vyjde zákazníky této společnosti levněji než kdy dříve, navíc s výsledky mohou počítat mnohem dříve. Úsilí marketingového oddělení firmy STAN tedy jistě ponese své ovoce. Zda se ovšem společnost vhrne na masovější produkci zmenšeného Aurusu, není jisté. Spíše s tím nepočítáme.

Ruská společnost STAN se pochlubila frézou s pěti osami. Ta zvládá opracovat komplikované tvary, a to rychle a levně, jak firma dokázala zmenšeným modelem Aurusu Senat. Foto: STAN

Petr Prokopec