Radikální slovinský supersport pro zahrádkáře ohromuje kombinací praktičnosti, výkonu a designu jako z jiné planety před 4 hodinami | Petr Prokopec

/ Foto: Italdesign

Slovinsko jako automobilovou zemi v myslích zapsanou nemáme, ale možná je čas to změnit. Loni představený stroj Italdesignu se letos dočkal nového pohonu právě od slovinské firmy, které z něj dělají ještě pozoruhodnější auto.

Minulý rok mi umřel had. A protože jsem ho měl déle než vlastní děti, jeho odchod na věčnost jsem takřka oplakal. Chápu, že vás něco takového nezajímá a ani bych to nevytahoval, kdyby mi milovanou užovku nepřipomněla tahle automobilová novinka. Postarala se o ni slovinská firma Elaphe Propulsion Technologies, která byla pojmenována právě po malých škrtičích - v latině se totiž užovka řekne právě elaphe.

Slovinci posledních osmnáct měsíců pracovali na novém elektromotoru, který by se vešel do vnitřku kola. To se jim povedlo, přičemž jednotku pojmenovali Sonic 1. Dá se předpokládat, že jde odkaz na proslulého ježka z počítačových her a filmové série, jeho možnosti ostatně do určité míry odpovídají schopnostem jednotky. Její reakce na pokyn plynového pedálu totiž mají zabrat méně než jednu milisekundu, což má logicky umožnit vyšší kontrolu nad vozem.

Společnost Elaphe uvádí, že jednotka produkuje stálý výkon 272 koní, zatímco ten vrcholný může vystoupat až na 347 kobyl. Jakkoli to přitom nemusí vypadat jako působivé číslo, u každého auta mohou být použity čtyři motory, finální výkon 1 388 koní tak již působí mnohem zajímavěji. Slovinci se jimi přitom pochlubili na veletrhu spotřební elektroniky CES v Las Vegas, kam přivezli svou technikou osazený koncept Italdesign Quintessenza.

Tato kombinace supersportu, pick-upu a limuzíny se poprvé představila již loni na jaře, tehdy nicméně slovinská užovka do projektu zapojena nebyla. I proto Italové mluvili jen o třech jednotkách, kdy jedna byla usazena na přední nápravě, zatímco druhé dvě menší již zamířily do zadních kol. Celkově pohon nabízel 788 koní výkonu, který živily bateriemi o kapacitě 150 kWh. Na jeden zátah měl měl vůz vládnout až 750 km.

Jaký je dojezd modifikované verze, nebylo upřesněno. Stejně tak nevíme, jak moc se zlepšilo někdejší třísekundové zrychlení na stovku. Slovinci ovšem uvádí, že motor je natolik kompaktní, že se vejde dovnitř 21palcového ráfku i spolu s až 400milimetrovým brzdovým kotoučem. Neodpružená hmotnost každé jednotky pak činí 40 kg, jejich přesun z centra vozu na kraje pak měl ušetřit ekvivalent 300 litrů prostoru v kabině.

Navýšení neodpružené hmotnosti by dle Luky Ambroziče, obchodního šéfa slovinské firmy, nemělo představovat problém, neboť v rámci celkové hmotnosti elektrických či hybridních aut jde o malou kapku v moři. Což zní hodně optimisticky. Poznat to v praxi ale nebudeme moci, neboť Quintessenza se do výroby nepodívá. První sériové motory Sonic 1 ale budou k dispozici již letos. Komu, nevíme - Slovinci prý jednají s několika automobilkami o jejich nasazení, konkrétní jména však neprozradili.

V plánu je ovšem i nová generace ústrojí, u které se již počítá se širším využitím. Což znamená, že Sonic 1 nejspíše zamíří jen do okrajových supersportovních či superluxusních produktů. Tomu odpovídá i doprovodný vibračně-akustický systém, který má jednotlivým automobilkám umožnit, aby dle svých preferencí naladili zvukový doprovod i haptickou odezvu. Motor tak bude moci imitovat třeba i dvanáctiválce. Lze už jen dodat, že nový elektromotor mohou použít nejen čistě elektrická auta, ale také ta hybridní.

Quintessenza je koncepční supersportovní pick-up, který zaujme flexibilní střechou a variabilním interiérem. Poprvé se ukázal loni v Pekingu... Foto: Italdesign



...letos však do Las Vegas dorazila vylepšená verze osazená novými elektromotory Sonic 1, které se vejdou dovnitř 21palcových ráfků spolu s až 400milimetrovými brzdovými kotouči. Foto: Elaphe, tiskové materiály

Zdroje: Elaphe Propulsion Technologies, Autocar

Petr Prokopec

Všechny články na Autoforum.cz jsou komentáře vyjadřující stanovisko redakce či autora. Vyjma článků označených jako inzerce není obsah sponzorován ani jinak obdobně ovlivněn třetími stranami.