Rekordní dojezd nechtěného elektrického Fordu se obrátil proti jeho strůjcům, ukazuje jen jeho nekonkurenceschopnost

Na první pohled to vypadá, že po tomto výkonu můžeme všechny obavy spojené s tímto typem aut hodit za hlavu. Detaily ale ukazují přesně opačnou realitu. Však vůz pro praxi naprosto nepoužitelným způsobem dosáhl něčeho, co dnes zvládnete s kdečím bez jakéhokoli trápení.

Elektromobily jsou nám předkládány jako jediná myslitelná budoucnost automobilové dopravy. A kdokoli, kdo s tímto pohledem na věc nesouhlasí, je pranýřován. Svědky jsme toho dnes a denně navzdory tomu, že přetrvávající nezájem širšího publika o tato auta dává rokům jejich věcné kritiky zapravdu. Místo sesednutí z mrtvého koně u jejich zastánců roste míra agresivity, se kterou se snaží umlčet všechny, kteří si dovolí nastavovat realitě nepokřivené zrcadlo a křičet na nahého císaře, že nemá šaty.

Přitom naše kritika jen vychází z vlastních zkušeností, nakonec i tento týden mám jeden vůz spoléhající pouze na „bezemisní pohon“ zapůjčený k testu. A stejně jako u všech ostatních, které jsem řídil předtím, se má pozornost soustředí hlavně na dvojici čísel na palubním displeji. Jedno zobrazuje stav nabití baterií, druhé pak dojezd. A čím více klesají, tím vyšší jsou mé obavy. Já přesunem o nějakých 10 kilometrů na místo focení přišel o dvě procenta, což vážně není nic oslnivého.

Pokud bych tímto způsobem pokračoval dále, teoreticky by mi baterie vystačily na 500 km, což je zhruba poloviční vzdálenost proti tomu, co dnes lze spojit s moderními diesely. Jenže u nich bych dvojnásobného dojezdu dosáhl i při dálničních rychlostech. V případě elektromobilu jsem ovšem v rámci zmiňované jízdy nepřekročil metu 60 km/h. A když jsem na to po návratu z focení trochu více šlápnul, skončil jsem po pouhých 120 najetých kilometrech na 54 procentech baterie.

Zas a znovu se tak potvrdilo, že revírem elektromobilů jsou leda města, ovšem koupíte si na městské ježdění auto za milion? Samozřejmě můžete, ale většina lidí to neudělá, takový rozmar si nemohou dovolit, proto také prodejní čísla zůstávají nízká. A bez několika přelomových technických novinek taková zůstanou, neboť každý pokus dokázat, že něco jiného zvládnout umí, skončí jako důkaz toho, jak nekonkurenceschopná jsou.

Ukazuje to nakonec i aktivita společnosti WebFleet, která spadá pod pneumatikářský gigant Bridgestone. Firma se pochlubila dosažením zápisu do Guinnessovy knihy rekordů, neboť zvládla ujet největší vzdálenost s elektromobilem na jedno nabití. To sice není až tak úplně pravda, neboť ten má na kontě stroj zvaný muc022, což je experimentální prototyp několik let vyvíjený desítkami studentů. V tomto případě Britů jde ale o volně prodejný vůz, přesto nelze nad jejich rekordem než jen pokrčit rameny.

S Fordem Mustang Mach-E totiž zvládli urazit bez dobíjení 569,94 mil, tedy 917 km. Pro rekordní jízdu byl vůz vybaven 18palcovými koly, s nimiž se běžně nedodává, obutými do speciálních pneumatik Bridgestone s minimálním valivým odporem. Jen to by ale pochopitelně na rekord nestačilo, takto by nějakou kloudnou jízdou možná zopakovali udávaný dojezd 600 km podle pořád nerealistického cyklu WLTP.

Klíčové je, že rekordu bylo dosaženo za „déle než 24 hodin” (je to 25, 30 nebo 300 hodin? To nevíme). I když tedy jeho strůjci říkají, že se auto pohyboval po městských a okresních silnicích tak, aby to odpovídalo běžnému provozu, ze zveřejněného času je patrné, že se auto pohybovalo průměrnou rychlostí okolo 36 km/h (to kdyby šlo o něco málo přes 25 hodin, ať jsme optimisté).

Z toho je patrné, že šlo o jízdu naprosto vzdálenou realitě na specifických „galuskách”, které ani nemohly mít v případě Mach-E schválení pro provoz. Má tohle být reklama? Cesta k rozptýlení obav z dojezdu? A jak? Tvrzením, že rychlostí 36 km/h možná i někam dojedete a pak budete hodinu dobíjet? Proboha, však obyčejná, docela primitivní Škoda Rapid 1,6 TDI, ať vezmeme opravdu tuctové auto, dokáže na 55litrovou nádrž nafty jezdit s 3,7litrovou normovanou spotřebou mimo město. Takto se tedy dá jezdit defensivně s tempomatem na 90 km/h - budete mít oproti Mustangu Mach-E asi dvojnásobnou průměrnou rychlost, pojedete na normálních pneu, pustíte si klidně i klimatizaci a stejně dojedete okolo 1 500 km na jednu nádrž dotankovanou asi za 3 minuty.

Proboha, kam dali strůjci takových rekordů soudnost? Tohle není ukázka pokroku, tohle je antireklama připomínající leda to, že obvykle velké elektromobily (kolik z nich nejsou SUV?) mají k dispozici tak malé množství energie v akumulátorech, že jen jízda s naprosto minimálním odporem vzduchu za minimálního valivého odporu dokáže zajistit aspoň nějak použitelný dojezd. Srovnání s Rapidem je pak vlastně možná až moc tvrdé - průměrnou rychlostí36 km/h by možná dokázalo zajistit i nějaké schopnější koňské spřežení...

Rekordní zápis Mustangu Mach-E je absurdita non plus ultra, která jen ukazuje, že s elektromobilem neurazíte na jedno dobití zlomek vzdálenosti, kterou zvládnete s naprosto obyčejným dieselem, navíc místo normální jízdy musíte zvolit šnečí. A ještě nazout pneumatiky jako na bicykl. Skvělé. Foto: Bridgestone

