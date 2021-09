Renault oznámil další masivní propouštění, ani 14 600 padáků nebude dost před 3 hodinami | Petr Prokopec

/ Foto: Renault

Francouzská automobilka chce být výhledově tou „nejzelenější” v Evropě a to si žádá své oběti. Ačkoli Francouzi už dříve avizovali, že o práci přijde 14 600 lidí, teď oznámili propuštění dalších 2 000 zaměstnanců.

Jakkoliv výrobci aut rádi tvrdí, že s přechodem na elektrický pohon žádné hromadné propouštění nehrozí a pokud někde skutečně dojde na výpovědi, pak je vykompenzuje nábor nových sil do jiných divizí, realita je jiná. Dokládá to Renault, který aktuálně oznámil, že dříve avizované propuštění 14 600 zaměstnanců nebude dostačující a zahájil jednání s odbory o odejití dalších dvou tisíc zaměstnanců. Navíc ani tato bilance nemusí být konečnou - číslo 14 600 se týká celosvětových aktivit značky, dodatečné propouštění zatím jen Francie.

Rozhodnutí to není definitivní, neboť o detailech automobilka jedná s odbory. Pokud ale bude naplněn její současný záměr, pak během následujících let rozdá výpovědi čtyřem stovkám dělníků a šestnácti stovkám technického personálu. Renault tento krok vysvětluje snahou o restrukturalizaci ve své domovině a přechodem na elektromobily, což z něj má udělat „nejzelenější” automobilku Evropy.

Firma dodává, že 2 500 lidí plánuje také najmout - ti se mají věnovat softwaru a bateriovým technologiím. To je chvályhodné, počet zaměstnanců značky ale i tak nakonec klesne nejméně o 14 100 lidí, z nichž 4 600 zaměstnává ve Francii. Souběžně s tím zmínil i snížení výroby o pětinu, takže nepočítá s tím, že by aut prodával dále alespoň tolik, co dnes.

Je tedy zřejmé, že s elektrifikací aut není spojená vyšší ani stejná zaměstnanost. Jak jsme již dříve zmiňovali, nemusel by to být problém, pokud by současná auta nahrazovaly lepší, efektivněji fungující stroje, s nimiž je spojena i efektivnější výroba, a tedy nižší ceny. To by ve výsledku znamenalo celkově lepší řešení, efektivnější fungování společnosti jako celku, která by pro propuštěné jistě našla jiné uplatnění - jako vždy v minulosti. Zde se ale bavíme o tom, že spalovací auta nahrazují hůře použitelné a přes všechny dotace výrazně dražší vozy.

To je samo o sobě problémem, navíc to dělá čáru přes rozpočet plánům automobilek do dalších let, které počítají se zachováním určitého zájmu o nová auta. Ten ovšem klesá stále více, neboť značná část populace už si nemůže dovolit pořídit jakékoliv nové auto, natož pak to elektrické. Do všeho navíc promlouvá nedostatek čipů, který je masovou elektrifikací jen umocňován - na elektromobil jich potřebujete přibližně desetinásobné množství.

Suma sumárum tedy začíná docházet k tomu, před čím zasvěcení už před léty varovali. Není možné očekávat, že sázka na subvencované - a beztak drahé - méně efektivní řešení přinese nějakou ekonomickou vzpruhu. „Nasypání peněz” do čehokoli přinese vždy krátkodobý prospěch, dlouhodobě je to ale jen reálná efektivita toho či onoho řešení, která napíše konečný účet. Tady automobilky ve velkém sází na něco, co nemá zastání u velké části publika a to je vždy ošidné. Nakonec sám Renault to dobře ví, alespoň podle slov jeho technického šéfa.

Na oltář aut, jako je nový Renault Mégane E-Tech, padají další zaměstnanecké hlavy, u Renaultu je jich už 16 600. Sám Renault přitom na jednu stranu chce být „zelený”, na tu druhou je ale proti zákazům spalovacích aut, neboť vnímá, že zákazníci o ně nemusí stát a bez jejich přízně nebude přechod na elektromobilitu fungovat - ať už bude nařízen jakkoli. Foto: Renault

Zdroj: Renault

Petr Prokopec