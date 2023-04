Renaultu nezbude než výrazně zlevnit, přiznává šéf značky, prodeje se rychle propadají před 5 hodinami | Petr Prokopec

/ Foto: Renault

Ceny nových aut se v posledních letech draly jen výš a výš, nemohlo to ale trvat věčně. Automobilky by tedy jistě byly rády, kdyby to věčně trvalo, někdo ale tuhle hru zkazit musel. Agresivní cenová politika Tesly dostala konkurenty pod tlak.

V posledních letech mířily ceny nových aut jediným směrem, nahoru. Zejména v Česku, kde lidé jako by neměli problém platit víc a víc skoro za cokoli, jsme byli svědky razantního zdražení často prakticky stejných aut o vysoké desítky procent, což je trend, který se nevyhnul ani elektromobilům. Přes razantní růst cen spalovacích aut se elektrické vozy staly kolikrát dražšími ještě víc.

Opětovné zlevnění se zdálo být snem, který nemá šanci přeměnit se v realitu. Nadějí byla bateriová auta z Číny, jenže jak se nakonec ukázalo, ani tudy cesta nevede. To ale nakonec neznamená, že by slevy nemohly přijít, a to dokonce i v případě oněch elektromobilů. Dosud byla pozitivnost vlivu Tesly na celou automobilovou branži přinejmenším sporná, přebytek jejích výrobních kapacit, který vyústil v opravdu razantní zlevňování, ale trh rozhýbal.

Bylo tak jen otázkou času, než ostatní automobilky zareagují, neboť se - nezřídka přes nesmyslná sebevědomá prohlášení - nakonec všichni perou o stejné kupce, kteří jsou vždy do nějaké míry cenově senzitivní. Jako první se ozval šéf Renaultu Fabrice Cambolive, podle nějž jde o výzvu, na kterou francouzská automobilka bude muset zareagovat výrazným zlevněním. Konkrétní zatím nebyl, situaci prý bude řešit „trh od trhu, aby zjistila, co je zapotřebí, aby zůstala ve hře“.

Zrovna Renaultu se ale nedivíme, neboť jeho prodeje se rychle propadají, což v případě elektrických modelů platí dvojnásob. Jeho vlastní čísla jsou o něco optimističtější, podle dat JATO Dynamics ale letos model Zoe ztratil v Evropě meziročně 59 % kupců, Mégane je po přepnutí na elektrický pohon (a to je třeba dodat, že spalovací Mégane už loni v začátkem roku jen dožíval) o 33 % níž. To jsou dramatické poklesy, které jsou patrné i v případě některých spalovacích či hybridních modelů.

V případě elektromobilů se Renault bude muset snažit opravdu hodně. Základní Tesla Model 3 dnes na českém trhu vychází na 1 028 990 Kč, zatímco o takřka půl metru kratší Mégane E-Tech je k mání od 1 205 000 Kč. Udávaný dojezd u francouzského vozu navíc činí jen 450 km, na stovce jste nejdříve za 7,5 sekundy a maximálka byla omezena na pouhých 160 km/h. I se základním Modelem 3 se ale lze rozjet na 225 km/h. Cenu čtyřmetrového Zoe startující na 1 027 000 Kč snad ani nemá smysl komentovat.

Jsme zvědavi, jakým způsobem na Teslu zareaguje koncern VW. Ten sice dříve naznačoval, že si za svými cenami stojí a nehodlá z nich slevit ani haléř, ovšem momentálně nejspíše nebude mít jinou šanci. Takový Model Y totiž u nás nyní startuje na 1 159 900 Kč, za což dostanete dojezd 455 km a stovku za 6,9 sekundy. O deset centimetrů kratší Škoda Enyaq je oproti tomu spojena s částkou 1 239 900 Kč, za níž dostáváte 395 kilometrů dojezdu a 8,8sekundový sprint.

Tesla tak pro jednou skutečně zavelela k pozitivnímu obratu, je ale pochopitelně otázkou, jak moc dlouho bude tento stav únosný. Doufejme, že hned tak neskončí, ceny nových aut jsou opravdu vysoké a často stěží ospravedlnitelné vzhledem k tomu, jakou hodnotu potenciálním kupcům nabízí.

Mégane E-Tech je aktuálně skoro o 180 tisíc korun dražší než základní Model 3, který je větší, rychlejší a nabízí i vyšší dojezd. Není tak divu, že francouzská automobilka avizovala zlevnění, to by slušelo i jiným než elektrickým modelům. Foto: Renault

Zdroj: Reuters

Petr Prokopec

Všechny články na Autoforum.cz jsou komentáře vyjadřující stanovisko redakce či autora. Vyjma článků označených jako inzerce není obsah sponzorován ani jinak obdobně ovlivněn třetími stranami.