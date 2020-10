Revoluční Dacia je venku, chce být jasně nejlevnějším autem svého druhu před hodinou | Petr Miler

/ Foto: Dacia

Je to revoluce trochu smutná, regulacemi diktovaný vývoj ale tímto směrem míří už nějakou dobu. Pokud vám bude stačit auto jedoucí pomaleji než Škoda 105, pak bude Dacia Spring zřejmě tou nejlepší hodnotou za peníze, kterou můžete získat.

Mluví se o ní tak dlouho, že už jste mohli snadno nabýt dojmu, že byla dávno představená. Ale nebyla, Dacia Spring se dosud ukázala jen jako koncept a všechny další zmínky o ní byly z ranku fotek maskovaných prototypů a jim podobných záležitostí. Až nyní nadešel čas na oficiální premiéru auta, které chce být jasně nejlevnějším elektromobilem na evropském trhu a revolucionizovat elektřinou poháněná auta právě touto cestou.

Jak moc levný tento vůz bude? To zatím rumunský automobilka neuvedla, oficiálně ale při premiéře Springu konstatovala, že jeho cena bude „nepřekonatelná”. Dříve se hovořilo cifrách okolo 15 tisíc euro, tedy asi 410 tisíc Kč, což na poměry Dacie není zase tak málo. Při aktuálních dotacích na největších automobilových trzích Evropy ale může z této ceny zbýt na zákazníka jen pár jednotek tisíc euro, a to už by vnímání ceny posouvalo do jiných sfér.

Na to, kolik bude skutećně stát, si ale musíme ještě počkat a úplně krátké čekání to být nemusí. Rumuni chtějí Sprint dostat nejprve zkraje roku 2021 do flotil sdílených vozů a až za rok na podzim jej uvolnit pro prodej široké veřejnosti. Proč, nemáme tušení, ani to nám ale nezabrání v tom říci si autě všechno důležité už nyní.

V obecné rovině nečekejte překvapení, tohle není zbrusu nové auto. Jak jsme již nejednou avizovali, jedná se o přepracovaný čínský Renault City K-ZE, a tak právě s ním sdílí Spring většinu vizáže, techniky i interiérových prvků. V případě rozměrů se bavíme o voze 3 734 mm dlouhém, 1 770 mm širokém, 1 516 mm vysokém s rozvozem 2 423 mm. Není to tedy žádný velikán, to jsou podstatně menší hodnoty než u Dacie Sandero a velikostně je rumunská novinka spíše něco jako lehce prodloužená a zvýšená Škoda Citigo.

Ani technicky auto nemá čím ohromit. Poháněno je elektromotorem o výkonu pouhých 33 kW (45 koní), což je méně více, než co kdysi nabídla Škoda 105 (33,1 kW - sic) a někdejšímu základu nabídky komunistického AZNP nestačí Spring ani dynamicky. Akceleraci na stovku Dacia neudává, maximální rychlost 125 km/h je ale o 5 km/h nižší než u „stopětky”. A to se můžete ještě uskromnit.

Auto totiž disponuje akumulátory o kapacitě jen 26,8 kWh (ekvivalent cca 10,5 litru benzinu v konvenčním autě s motorem o účinnosti 30 %), takže standardně bude mít problém ujet na jedno nabití vííce než 200 km, i když se budete hodně snažit - výrobce udává kombinovaný dojezd 225 km. Proto můžete zmáčknout tlačítko Eco, omezit výkon na 23 kW (31 koní, to už se blížíme Trabantu s 26 koňmi) a maximální rychlost na 100 km/h (opět na úrovni pozdějších evolucí Trabantu) a dojezd navýšit o 10 procent.

Dobíjení ze standardní zásuvky zabere okolo 14 hodin, minimem je nabití na 80 % kapacity za měně než hodinu s pomocí 30kW dobíječky. Jak jsme tedy již zmínili zkraje, v poměru elektromobil/cena má být Dacia Spring revolucí, při pohledu na technické parametry je ale zjevné, že z pohledu dynamiky jízdy a praktické použitelnosti jde o krok o dekády zpátky. A to jsme se ještě nedostali k výbavě.

Pokud jde o vnitřní prostor, interiér má být schopen pojmout 4 dospělé a 300 litrů zavazadel ve standardním uspořádání. Při sklopení zadních sedadel máte mít k dispozici pro bagáž až 600 litrů a něco přidat i do velké schránky před spolujezdcem - ta neobvykle pojme až 23,1 litru drobností. Řešení vnitřku je prakticky stejné jako u zmíněného Renaultu, došlo jen k pár dílčí vizuálním změnám.

Výbava auta je minimální, posilovač řízení, dálkový centrál a elektrická okna jsou prakticky vše. I (pouze manuální) klimatizace je za příplatek, stejně jako elektrická zrcátka, parkovací senzory a kamera nebo rezervní kolo. K dispozici bude též multimediální systém se sedmipalcovým displejem.

Je nebo spíše bude to jistě zajímavý pokus, jak na poli elektrických aut prorazit, o jehož nadějích na úspěch nejspíše rozhodne cena. Jít o oněch 410 tisíc Kč, bude to na elektromobil málo, ale kdo ze zákazníků potřebuje elektromobil? Na auto s dynamikou na úrovni starých škodovek a trabantů a s manuální klimatizací za příplatek je to opravdu revoluce poněkud smutná.

Dacia Spring má být nepřekonatelně levným elektrickým autem, v nás ale zatím nadšení nevzbuzuje, bez ohledu na cenu. Foto: Dacia

Zdroj: Dacia

