Revoluční tahač Tesly se 5 let po premiéře ukázal jako předprodukční prototyp, jeho parametry berou dech před 3 hodinami | Petr Prokopec

Dalo se čekat, že takový stroj bude mít ohromnou spotřebu energie a ještě více poukáže na nesmyslnost elektrického pohonu pro určitá auta. A přesně tak to je, jen jedno doplnění energie bude odpovídat půlroční spotřebě domácnosti, potřebný výkon dnes živí celá sídliště.

U nás v rodině už jsem proslul svým elektrickým terorem, nemá ale nic společného s bateriovými auty. Místo toho za vším stojí můj odpor k plýtvání energií. Kdykoli tedy někdo z členů rodiny zapomene třeba zhasnout, vypnout počítač či cokoli podobného, okamžitě se dočká výhrůžky, že napříště jdou veškeré účty za elektřinu za ním. Kvůli tomu na mě ustrnula řada vyčítavých pohledů, nicméně se mi i tak povedlo udržet roční spotřebu na nějakých 2,2 MWh.

Se spotřebou se tak pohybujeme pod průměrem českých domácností (okolo 3 MWh), což považuji za nejlepší cestu, jak něčemu pomoci - nejčistěji vyprodukovaná elektřina je ta, kterou vůbec nemusíte vyrobit. V Česku je největší část elektrické energie pořád vyráběna z fosilních paliv, hlavně uhlí, ještě mnohem více to ale platí globálně, USA nevyjímaje. Pokud jsou tedy takto napájeny elektromobily stovkami kWh, opravdu to stěží něčemu pomůže.

S o to větším údivem je proto třeba hledět na parametry elektrického tahače Semi, se kterým Tesla sice přišla už v roce 2017, sériová verze ale dosud venku není. Na videu níže ale můžete vidět tři předprodukční prototypy, k nimž nyní konečně známe i některé klíčové parametry. Automobilka tedy nabídne dvě verze, z nichž ta první dostane baterie o kapacitě 600 kWh, druhá pak dokonce 1 000 kWh. To je na jednu stranu dost málo na tahač kamionu - jde o ekvivalent 154 resp. 256 litrů nafty, konvenční tahače kamionů mají obvykle nádrže na 700 až 1 500 litrů nafty, tedy mnohonásobně více. Přesto je to obrovské množství energie.

V případě většího akumulátoru tak budou stačit asi dva nabíjecí cykly a rázem bude jeden kamion na roční spotřebě celé domácnosti mé rodiny. Energii má přitom zvládat dočerpávat při výkonu až 1,4 MW, u níže postavené verze jde o 840 kW. Takové výkony by dovolily akumulátory dobít relativně rychle, bavme se přibližně o hodině, kdyby ale mělo jít o skutečný ekvivalent nádrží dnešních tahačů, bude Semi potřebovat více jak 5MWh baterie, které bude dobíjet pět a více hodin. A budou tak těžké, že nebude převážet skoro nic jiného krom nich.

Utopií jsou nakonec i 1,4MW dobíječky, takový výkon dnes živí celá sídliště či menší obce, najednou by dobíjel jeden jediný kamion. Pokud má třeba Kalifornie už nyní problémy s dostatkem elektřiny a přetěžováním sítě a žádá omezení dobíjení elektromobilů výkony obvykle v řádu nízkých desítek, v nejhorším případě nízkých stovek kW, jak někdo může realistiky uvažovat o dobíjení flotily kamionů s takovými nároky?

Bude tedy vskutku zajímavé sledovat, co přesně elektrické tahače způsobí, jakmile se jich pár dostane do provozu. A kolik budou stát, protože jen zmíněné akumulátory budou zbožím za miliony. Tesla přitom prohlašuje, že po mnoha odkladech má jejich výroba odstartovat před koncem roku. Níže postavené provedení má přitom zvládnout 483 km na jedno nabití, to vrcholné pak 804 km. Jde nicméně o ryzí teorii, která se s vyšším zatížením v praxi nepromění ani zdaleka. A zmínka o úspoře nákladů za palivo je při stále rostoucích cenách elektřiny znovu jen utopií, které mohou věřit pouze lidé se zelenými brýlemi na očích.

Tesla Semi je spojena s dechberoucími parametry, což ovšem nemyslíme zrovna v dobrém. Stačí si totiž jen uvědomit, jak velká je kapacita baterií vrcholného provedení a jakým způsobem je lze doplňovat. To zavání průšvihem, přitom se pořád jedná o odvar ve srovnání s dnešními naftovými tahači. Foto: Tesla

