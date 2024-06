Rimac vypálil Tesle rybník a o měsíc dřív odhalil kopii její největší letošní novinky. Ale není to jen stejný nesmysl? před 6 hodinami | Petr Prokopec

/ Foto: Verne

Chorvaté se v automobilovém světě hlásí o stále větší pozornost, tahle novinka je ale znovu kontroverzní. Nejsme jisti, zda vůbec může fungovat, nejsme si jisti jejím pojetím a nakonec... Není to nakonec jen kopie toho, co chtěla v létě vytáhnout Tesla?

Po silnicích se pohybujeme dennodenně a přes veškeré uklidnění dopravy v posledních letech můžeme okolků říci, že veřejné komunikace zůstávají velmi chaotickým místem. Musíte tedy vynakládat maximum ostražitosti, abyste co možná nejčastěji dojeli v pořádku do cíle své cesty. A někdy to přesto nevyjde. I proto výrobci přichází s jedním elektronickým asistentem za druhým, přičemž mnohé z nich se staly povinnými. Jen u toho se ale branže zastavit nehodlá.

Do budoucna totiž nemá být pouze spalovací pohon nahrazen elektrickým, mimo to má člověka nahradit umělá inteligence, která by převzala veškeré řízení. V posledních letech se nicméně stále jasněji ukazuje, že plná autonomie je utopií, které bude v optimistickém případě dosaženo v řádu několika dekád. Kvůli onomu chaosu se ovšem všichni nyní spíše kloní k tomu, že na daný „velký třesk“ nikdy nedojde. V úspěch věří snad už jen Elon Musk, který v srpnu chce představit své robotické taxíky.

Momentálně nicméně Tesle vypálila rybník její evropská konkurence a jak podotýkají kolegové z Auto Evolution, nevypadá to na náhodu. Chorvatský Rimac totiž přišel s novou divizí Verne, která ukázala svůj robotický o nějaký měsíc dřív než Tesla. Navíc je velmi podobný autu, které mají alespoň podle dříve zveřejněných skic odhalit Američané.

Pokud je vám jméno firmy povědomé, náhoda to není, byla cílene pojmenována po slavném autorovi sci-fi románů. Zaměřit se hodlá právě jen na robotické taxíky, které mají začít sloužit nejprve v Záhřebu, než se rozšíří také do 11 dalších měst ve Velké Británii, Německu či na Středním Východě. Svůj zájem ale vyjádřily již další tři desítky metropolí. Jaký charakter dohody s těmito městy mají, ale nebylo upřesněno - pochybujeme totiž, že by firma byla skutečně schopna dát komerčně použitelný autonomní vůz dohromady.

To nakonec naznačuje i fakt, že ačkoli Rimac ukázal vůz, který se má obejít bez volantu, pedálů a dokonce i bez předního stěrače dřív než Tesla, oznámil, že služba bude spuštěna až v roce 2026, tedy za dlouhé dva roky. Do té doby se může stát cokoli a Chorvatům může pro změnu vypálit rybník Musk, který své robotické taxíky pošle do oběhu dříve. Nevěříme ale že se to reálně stane v případě kterékoli z nich. Obě značky ostatně v nemalé míře riskují svou reputaci, neboť musí převzít plnou odpovědnost a nebudou se moci vymluvit na chybu uživatelů.

Rimac, potažmo divize Verne, pak o novince mnoho neprozradila, její charakter je ale podivný - je to relativně stylové kupé se dvěma sedadly. Kabina „o rozměrech Rolls-Royce“ má pak v maximálním komfortu pohostit dva cestující, což se zdá být nesmyslně málo, neboť pasažérů jezdívá i víc. Chorvaté ale vychází ze statistik, podle nichž 9 z 10 cest absolvují taxíky s jedním či dvěma pasažéry. Technické parametry vozu jsou pak zcela neznámé. Víme nicméně, že cestující budou moci počítat i s velmi neobvyklým kruhovým pojetím panoramatické střechy či bočními posuvnými dveřmi.

Celou službu bude možné obsluhovat s pomocí mobilní aplikace, skrze kterou si vůz nejen přivoláte, ale zároveň můžete již dopředu nastavit barvu a intenzitu osvětlení, teplotu klimatizace či dokonce vůni v kabině. V jejím nitru pak na cestující čeká 43palcová obrazovka, na které mohou sledovat data o jízdě. Mezi sedadly pak naleznou i systém zvaný Median, který jim umožní vůz zastavit či následně zase rozjet. To má odbourat veškeré jejich obavy, neboť prý nabydou pocitu, že věci mají pořád pod kontrolou.

Autonomní jízdu pak bude zajišťovat technologie Mobileye Drive, jenž spoléhá na kamery, radary a LiDAR. Hatchback byl od počátku vyvíjen jako robotické taxi, načež vše bylo integrováno do karoserie. Novinka tedy nepůsobí jako Frankensteinovo monstrum, je ale znovu otázkou, jestli je to u tohoto auta vůbec podstatné - copak někoho zajímá design autobusu?

Nechceme Rimac podceňovat, opakovaně ukázal, že umí dát dohromady zajímavé věci, ale tady podle nás chce víc než může. Jeho Verne nám přijde jako nesmysl - do praxe reálně nenasaditelný, zbytečně málo utilitární stroj, který se snaží hlavně teď a tedy zaujmout publikum. To dokáže, na komerční úspěch robotických taxíků ale něco takového stačit nemůže a podle nás ani nebude.

Autonomní taxík společnosti Verne vypadá zajímavě, ale je zrovna to důležité? S ohledem na chaos, jakému na silnicích čelíme dnes a denně, navíc nevěříme, že robotického řízení do dvou let zvládne vyvinout ve spolehlivé podobě. Foto: Verne, tiskové materiály

Zdroje: Verne, Auto Evolution

