Rivian prodělal dalších 34 miliard za kvartál, na každém prodaném autě je v minusu ještě víc než loni před 9 hodinami | Petr Prokopec

/ Foto: Rivian

Automobilka hleděla do budoucnosti s optimismem, nakonec do ní investoval sám Volkswagen. Víc než co jiného se ale spojení obou firem jeví jako další zoufalý pokus objevit na trhu s elektrickými auty něco, co na něm není.

O automobilce Rivian, která se stejně jako Tesla či Lucid Motors, zaměřuje pouze na elektromobilitu, jsme naposledy mluvili v souvislosti s kontroverzní investicí VW do ní, ještě před tím jsme ale probírali její výsledky za první letošní kvartál. Během něj tento výrobce vyrobil takřka 14 tisíc aut a prakticky stejné množství jich i prodal. Firma přesto vykázala enormní ztrátu ve výš 1,484 miliardy dolarů, což je více než 34,4 miliardy korun. Rivian nicméně i tak mluvil o své budoucnosti pouze v superlativech.

Nyní jsme o další čtvrtletí dál, jak tedy situace vypadá? Pokud kdokoliv čeká jen samá pozitiva a sociální jistoty, musí zamířit na jinou adresu. I když totiž obrat firmy za duben, květen a červen meziročně narostl o 3,3 procenta na 1,16 mld. USD (26,9 mld. Kč), ztráta Rivianu je meziročně vyšší o 21 procent, čímž jsme na 1,46 miliardách dolarů (33,85 mld. Kč). To znamená, že zatímco během loňského druhého kvartálu značka na každém prodaném voze prodělávala 32 595 USD (cca 756 tisíc Kč), letos jde už dokonce o 32 700 USD (asi 758 tisíc Kč), jak vypočítávají kolegové z Auto News.

Už i investory tak začíná děsit, jakým způsobem Rivian pálí peníze. Ještě na konci roku 2023 měl totiž k dispozici v „hotovosti” a jiných likvidních prostředcích 7,9 mld. USD (183,2 mld. Kč). Jenže po druhém čtvrtletí roku 2024 jde už jen o 5,8 mld. USD (134,5 mld. Kč).

Šéf společnosti RJ Scaringe je ale dál plný optimismu. Wall Streetu vzkazuje, že veškeré kroky, jenž měly přinést snížení výrobních nákladů, se promítnou až do výsledků třetího kvartálu. Kromě toho Rivian podepsal zmíněnou spolupráci s koncernem Volkswagen, který má jeho elektronickou architekturu zakomponovat do vlastních výrobků. Vůbec největší zvrat ale mají přinést nové dostupnější vozy s označením R2.

Skutečně ale toto povede k zisku a nikoliv k prohlubování ztráty? Ručky vah se překlání spíše k ráznému „ne”. Rivian totiž sice ve druhém kvartále poslal do světa 13 790 aut, přičemž za stejnou dobu jich vyrobil pouze 9 612, ovšem bez výrazných slev to nešlo-- automobilka totiž potřebovala vyprázdnit sklady, aby do nich mohla nacpat produkci modelového roku 2025. U té ale pro změnu počítá se zdražením.

Lidé zvyklí na jiné sumy se tedy do koupě nepoženou, zvláště když jim evidentně bude stačit pár měsíců k tomu, aby za totéž dali třeba jen polovic. VW je pak kapitola sama o sobě, jeho elektrický program je neskutečné fiasko. A tím, že se dá dohromady „loser s loserem”, málokdy udělá vítěze. Rodina R2 pak rovněž není řešením stávající situace, dorazit totiž má až v roce 2026. Bude ovšem v té době ještě Rivian mezi živými? Na to odpověď nemáme, ale počkáme si na ni.

Rivian má aktuálně k dispozici pouze modely R1S a R1T. Během druhého kvartálu jich prodal víc, než jich vyrobil, což vyprázdnilo firemní sklady. Jenže za cenu nemalých slev. Vyšší ztráta než loni je tak nepřekvapivá. Foto: Rivian

Zdroje: Rivian, Auto News

Petr Prokopec

Všechny články na Autoforum.cz jsou komentáře vyjadřující stanovisko redakce či autora. Vyjma článků označených jako inzerce není obsah sponzorován ani jinak obdobně ovlivněn třetími stranami.