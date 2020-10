Rolls-Royce vyřadil z nabídky kontroverzní prvek výbavy, bere ho i těm, kteří ho už mají před 6 hodinami | Petr Prokopec

Byl drahý, ale přesto žádaný a u zákazníků populární. S pravidly EU se ale neslučoval a Britové jej nyní místo prostého vyřazení z nabídky dokonce i zpětně odstraňují z už prodaných aut.

Přijít na chuť Evropské unii je někdy opravdu náročné. Politici zasedající v bruselském parlamentu totiž velmi často přicházejí s nesmyslnými pravidly, která nastavují bez znalosti podstaty věci. Jen díky tomu tu vlastně máme i přísnější limity emisí CO2 u aut, které nejsou opodstatněny žádnou vědeckou studií beroucí v potaz reálnou dosažitelnost nastavených cílů či vedlejší dopady na prosazování daného maxima.

Místo toho se evropským zákonodárcům zalíbilo číslo 95 g CO2 na km, a tak jej zkrátka schválili. A i když musí vidět, jaké to způsobuje komplikace a jak malý, pokud vůbec nějaký přínos to bude mít, trvají na nich i v době, kdy by firmy jako automobilky potřebovaly ekonomicky fungovat co možná nejefektivněji. Je to ale jen jedno z mála podobných pravidel, navíc velmi často skloňovaných, které svět aut ovlivňují. Dále je tu spousta jiných, kterých si obvykle všimneme až v momentě, kdy nám něco vezmou.

Týká se to i evropské direktivy UNECR48, jejíž podstatou je tzv. světelné znečištění, tedy množství emitovaného umělého osvětlení. Evropská unie totiž zjistila, že 99 procent jejích obyvatel žije v oblastech, kde v podstatě nikdy nenastává černočerná noc. Místo toho je obloha ve městech přinejmenším o 10 procent jasnější než v místech, kde je umělé osvětlení minimální či nulové. Stav se navíc každoročně zhoršuje.

Lékaři přitom uvádí, že jasnější noc má negativní dopad na člověka i celý ekosystém. Krátí se tak čas určený ke spánku, stejně jako jeho kvalita, zatímco v případě zvěře lze mluvit o navýšeném riziku, neboť mnohé druhy jsou světlem přitahovány a tím se vystavují nebezpečí. Možná jsou tedy regulace na tomto poli skutečně třeba, bez ohledu na váš či náš názor na tuto věc je ale zjevné, že EU s řešením i zde začíná u záležitostí, přínos jejichž eliminace je poněkud sporný.

Mj. totiž zakazuje instalaci osvětlených ornamentů, s čímž nejnověji bojuje Rolls-Royce. Ten v roce 2013 představil svítící sošku Spirit of Ecstasy vyrobenou z průhledného polykarbonátu. Majitelé britských limuzín tak mohli celému světu ještě více deklarovat svou nadřazenost a jakkoli to můžete považovat za nesmysl, je to jejich věc.

Jak už to u Rollsu bývá, podsvícená varianta sošky byla tučně zpoplatněna, konkrétně částkou 3 500 liber (cca 105 tisíc Kč), přičemž Britové opakovaně zmiňovali, že tento doplněk byl velmi žádaný. Z nabídky ale vypadl kvůli oné direktivě EU a co je možná ještě pozoruhodnější, Rolls-Royce začal kontaktovat majitele existujících vozů s tím, že na jejich autě se nachází ilegální prvek, který musí být odstraněn.

Takové opatření se u zákazníků pochopitelně nesetkává s nadšením, byť jim automobilka nabízí možnost výměny za stříbrné provedení. Mimo to mluví také o kompenzaci, nic konkrétního však zatím v tomto ohledu nepadlo. Navíc je otázkou, jak moc Rolls musí a jak sám chce. Pokud tuto věc prodával v době, kdy už byla zakázaná, je to (z legálního hlediska) pochopitelné. Pokud ji ale chce odstranit i z dříve vyrobených aut, je to jeho iniciativa, do roku 2019 byla instalace takových prvků zcela v souladu se zákony.

V prvé řadě je ale třeba se ptát, jak moc negativní dopad má na životní prostředí pár set aut rozprostřených po celém světě, jejichž majitelé budou v noci parkovat na ulici nanejvýš párkrát do roka a ona soška beztak svítí jen pár desítek sekund poté, co opustí vůz. Tohel může být to pravé místo, kde začínat s bojem proti světelnému znečištění, asi jedině pro Brusel.

Podsvícená verze sošky Spirit of Ecstasy je minulostí. Rolls-Royce ji nejenže přestal prodávat, ale dokonce vyměňuje již prodané kusy, které jsou nyní dle direktivy EU ilegální. Foto: Rolls-Royce

Zdroj: The Daily Mail

Petr Prokopec