Nařizování elektromobilů dostane další těžkou ránu, státním kasám budou chybět stovky miliard před 4 hodinami | Petr Prokopec

Pokud si myslíte, že se na elektrická auta budou politici jen usmívat a dělat první poslední, aby si je někdo koupil, jste na omylu. Jakmile ptáčkům dozpívají a do klecí je chytí, udělají si z nich dojné krávy. Protože daňové příjmy z provozu spalovacích aut jsou jedním slovem obrovské.

Zkusili jste se již někdy zamyslet nad tím, kdo adoruje elektromobily? V prvé řadě jsou to aktivisté, kterým stejně jako politikům, jenž tvoří druhou skupinu, stačí, že tato auta nemají výfuk. Z jejich pohledu jsou tak čistá a prospívají klimatu. Což je pochopitelně nesmysl, ten však pro tuto chvíli přejdeme a přesuneme se ke třetímu táboru, tedy k samotným majitelům. Většina z nich logicky nemá hluboko do kapsy, načež si může dovolit garáž s wallboxem, s níž lze auto aspoň nějak rozumně provozovat.

Takovou možnost pochopitelně nemá kdekdo, nic z toho však výše zmíněné skupiny nezajímá. I když je třeba dodat, že druhá zmiňovaná, tedy politici, se pozvolna začíná probouzet ze snu. Na první pohled to možná sice ještě vidět není, ovšem jen proto, že zavelet nyní k obratu je neskutečně těžké - automobilky totiž do elektromobility nainvestovaly miliardy, ještě více peněz pak politici vytáhli z kapes daňových poplatníků, přičemž dané sumy padly skrze dotace a granty na oltář vývoje, který k ničemu zázračnému nevedl.

Prakticky po celou dobu, kdy informuje o politickém tlaku, zároveň dodáváme, že ani vládní kasy nejsou bezedné. Nedá se tedy ani v nejmenším předpokládat, že ona velkorysá podpora bude věčná. Zvláště když nebude kde brát. A právě to si začínají uvědomovat přinejmenším Britové. Skupina vědců sdružených do organizace zvané Resolution Foundation totiž spočítala, že do konce dekády bude stát přicházet o 10 miliard liber (cca 275 mld. Kč) ročně na daních, jenž běžně vybere z pohonných hmot.

Jelikož aktuálně jde na daní z paliv do britského státního rozpočtu zhruba 32 miliard liber (asi 881 mld. Kč), je proklamovaný skoro třetinový pokles opravdu citelný. Vykompenzovat jej pak nebude zrovna snadné. Dle expertů totiž nelze jednoduše uvalit daň na elektřinu čerpanou na veřejných stanicích, neboť v takové chvíli by prakticky veškerá zátěž dopadla na chudší - bohatí totiž disponují oněmi garážovými wallboxy, s nimiž je spojeno čtyřikrát menší zdanění.

Jonny Marshall, hlavní ekonom Resolution Foundation, tak vyzývá k „modernizaci silničních daní“, jenž bude daleko více brát v potaz právě nastupující elektromobilitu. Jako ideální pak vidí poplatek odvedený z každého ujetého kilometru. Podobným směrem míří i řada amerických států, zatímco třeba takový Texas zavedl roční poplatek, který musí majitelé elektromobilů platit opakovaně souběžně s obnovením registrace jejich vozidla.

Ať ale bude zavedeno jakékoliv řešení, jisté je, že levný provoz elektromobilů jako dosavadní vábnička se zakrátko stane minulostí. Ostatně i někdejší pražský primátor Zdeněk Hřib již oznámil, že v české metropoli má do konce letošního roku skončit parkování elektrických aut zdarma. Tím ovšem zmizí prakticky jediný smysluplný tuzemský benefit. Jakýkoli další vývoj pak jen nahrává tomu, aby národ zůstal u spalovacích aut.

Energetický expert Hnutí Duha Jiří Koželouh totiž uvedl, že Česko neskončí s uhelnou elektřinou až v roce 2033, jak slibovala stále méně věrohodná vláda Petra Fialy. Místo toho na takový rok může dojít již za dva roky, neboť s padajícími cenami elektřiny a rostoucími cenami emisních povolenek se provoz uhelných elektráren již nevyplatí. Dojde tedy na jejich zavírání, přičemž náhradu za ně nemáme a mít nebudeme.

V důsledku toho nás čeká dovoz elektřiny a poměrně velká závislost na Německu, tedy na zemi, která pro změnu letos odstavila poslední bloky jaderných elektráren. A v důsledku toho naznačila, že blackouty jsou poměrně reálnou hrozbou. Kvůli tomu se již upravuje legislativa, kdy od sítě bude moci být libovolně odpojen kdokoli, v prvé řadě pak hlavně majitelé elektromobilů.

Pokud se přitom německá vláda takto zachová k vlastním voličům, osud nějakého Česka jí bude ještě více ukradený. Místní politici se nicméně aktuálně zabývají tím, jak používat či nepoužívat rodná čísla. Aktivisté pro změnu chrání přírodu s pomocí vteřinového lepidla, které je stejně ekologické jako let jedné ze strůjkyň Zelené dohody, Ursuly von Leyen, z Bratislavy do Vídně. Ale proč se tím trápit, když běžný lid vše zaplatí. Nyní už zbývá jen vymyslet, jak a při jaké příležitosti.

Elektromobily jako třeba Enyaq jsou i u nás zvýhodňovány třeba parkováním v Praze zdarma. To má ovšem do konce roku skončit. Takoví Britové se nicméně již zabývají tím, co přijde s poklesem výběru daní z pohonných hmot. A je více než jisté, že se obrátí právě na majitele bateriových aut, budou od nich chtít stovky miliard ročně.

Zdroj: Bloomberg

