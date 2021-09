Nečekaně rozsáhlý facelift levné Lady odhalen únikem, uvnitř vypadá jako Tesla před 4 hodinami | Petr Prokopec

Je to jedno z nejlevnějších podobných aut vůbec, a tak od něj člověk automaticky neočekává žádné velké libůstky. Facelift to ale změní, hlavně interiér je skoro k nepoznání jiný.

S modelem Vesta přišla Lada již v roce 2015. Pokud by se jednalo o „západní“ automobilku, každý by v tuto chvíli nejspíše již vyhlížel novou generaci. Ovšem nesmíme zapomínat na skutečnost, že řeč je o ruském AvtoVAZu. Tedy o firmě, která třeba takové SUV Niva produkuje již čtyřiačtyřicet let, a to bez výraznějších změn. Není tak vlastně překvapivé, že v případě Vesty se Lada teprve chystá na facelift. Ten by přitom měl dorazit v příštím roce, kdy se i začne prodávat.

Zatímco v případě zmiňovaného off-roadu Lada v rámci modernizace změnila víceméně jen středovou konzoli, Vesta projde mnohem výraznějšími úpravami. Zvenčí máme očekávat nejen nové nárazníky vpředu a vzadu, ale také nová čelní a koncová světla i přepracovanou masku chladiče a dokonce také odlišné blatníky. Zatímco však v zadních partiích by se Vesta měla vůči stávajícímu provedení proměnit spíše v detailech, zepředu bude agresivnější tón mnohem patrnější.

Ještě více novinek ovšem nalezneme uvnitř. Lada se totiž odhodlala vkročit do 21. století a vůz osadí digitálním přístrojovým štítem i tabletem orientovaným na výšku a propojeným s multimédii po vzoru Tesly. Tyto prvky jste si přitom do kabiny mohli nainstalovat i doposud, vždy ale šlo o produkty třetích stran. Nyní je veškerá výbava tovární, a tedy s plnou zárukou. Přístrojový štít přišel o příčné dělení, což je u LCD panelu pochopitelné, na oranžovou-bílou grafiku ale sází nadále.

Souběžně s přístrojovým štítem se pozmění i kaplička za volantem, stejně jako volant jako takový. Přepracovány nicméně budou také kliky dveří s navazujícími kryty reproduktorů, dveřní madla, výdechy klimatizace nebo rámeček voliče automatické převodovky. Z Renaultu Duster pak byla převzata moderní klimatizace, chybět ovšem nebudou ani porty na USB. S těmito prvky ale bude spojena vrcholná výbava, zatímco u základních úrovní lze čekat pouze klasické rádio.

Otázkou je samozřejmě motorový prostor, zde ovšem již příliš velké čachry nečekáme. Spíše se dá vsadit na to, že Vesta opětovně dorazí s atmosférickou jedna-šestou a jedna-osmou. Na další jednotky lze zapomenout, k užšímu propojení s Dacií a tedy skupinou Renault bude docházet až v příštích letech, kdy Rusové začnou pracovat na nové generaci. Ta by totiž měla přepřáhnout na modulární platformu CMF, stejně jako třeba chystaná Niva druhé generace.

Můžeme pak už jen dodat, že po stránce cenové lze stoprocentně očekávat vzestup nad stávajících 231 tisíc korun. Nicméně i tak by Vesta měla zůstat cenově dostupným vozem, u kterého zákazníci volí hlavně manuální převodovku. V tomto kontextu vypadá nový interiér až podezřele dobře a moderně.

