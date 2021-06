Ruský miliardář zahájil vývoj domácího Ferrari, základy vozu jsou už hotové před 4 hodinami | Petr Miler

/ Foto: BR Engineering

Rusko po dekády nebylo vyhlášeno jako země původu jakkoli výjimečnějších aut, v poslední době se ale situace mění. Po luxusní domácí limuzíně má přijít i ruské Ferrari.

Rusové nedávno spustili sériovou výrobu tzv. Putinovy limuzíny, tedy Aurusu Senat. Vůz nejvyšší třídy, který si dělá čáku i na superluxusní limuzíny typu Rolls-Royce, je jednoznačně nejambicióznějším autem, které v posledních letech v Rusku vzniklo. A nejspíše i tím nejambicióznějším v celé automobilové historii Ruska a Sovětského svazu. Jak se ale říká, s jídlem roste chuť a té zjevně mají nyní Rusové na rozdávání.

Na rozdíl od Aurusu, který je v podstatě státním projektem, se nyní o slovo hlásí soukromá firma BR Engineering. O její „soukromosti” by ale šlo s úspěchem pochybovat. Plně ovládaná je Borisem Rotenbergem, podle Forbesu dolarovým miliardářem, který je jedním z věrných přátel Vladimira Putina z dob, kdy se ruský prezident věnoval judu. A nezdá se, že by toho nedokázal náležitě využít.

Do konce 90. let neznamenal ve světě byznysu prakticky nic, působil jako trenér juda v Helsinkách ve Finsku. V roce 1998 se ale vrátil do Petrohradu a od té předvádí jeden podnikatelský chvat roku za druhým. Rotenberg zbohatl hlavně na tom, že mu po nástupu Putina k moci státem vlastněný Gazprom prodal několik svých dceřiných firem majících na starosti zejména stavbu plynovodů. Tak vznikla firma SGM (StrojGazMontaž), která od té doby, jaké štěstí, vyhrává jednu zakázku od Gazpromu za druhou v soutěžích, v nichž obvykle nemá konkurenci.

Rotenberg později založil řadu dalších firem a mezi nimi i BR Engineering a SMP Racing, které se angažují na automobilovém poli. A ta první jmenovaná právě oznámila, že Moskevskou polytechnickou univerzitou uzavřela dohodu o společném vývoji dvou sportovních vozidel - jednoho soutěžního poháněného elektřinou a druhého silničního poháněného spalovacím motorem.

Navzdory tomuto ne až tak konkrétnímu oznámení je vývoj dále, než by vás napadlo. V případě silničního stroje vsadí BR Engineering na šasí soutěžního stroje BR03, který můžete vidět na fotkách níže. Za motor by pak měl zaskočit 4,4litrový přeplňovaný osmiválec ze zmíněného Aurusu. Zbytek je otázkou dalšího vývoje, mít už na startu k dispozici podvozek a motor ale není málo.

„Od našeho založení v roce 2013 jsme získali mimořádné zkušenosti prací s nejslavnějšími světovými výrobci sportovních aut a automobilovými koncerny. A vdechli jsme život řadě úspěšných závodních projektů. Nyní jsme připraveni zužitkovat tyto zkušenosti v Rusku ve spojení s nejlepšími domácími designéry a techniky tím, že jsme si stanovili ještě větší a ambicióznější úkoly,” řekl k věci sám Boris Rotenberg.

Vzhledem k jeho postavení (a postavení jeho bratra Arkadije, ten je ještě bohatší) v Rusku je velmi pravděpodobné, že neskončí jen u slov. V čele projektu bude stát Michail Alešin, známý to ruský závodní jezdec. Kdy můžeme čekat první hmatatelné výsledky vývoje, firma BR Engineering zatím neuvedla.

Toto je BR03, závodní stroj BR Engineeringu, na jehož základě má vzniknout něco, čemu se v kuloárech už začalo říkat „ruské Ferrari”. Silniční sportovní stroj s motorem nejspíše 4,4 V8 biturbo. Foto: BR Engineering

Zdroj: BR Engineering

