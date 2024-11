Ruský trh s auty je už druhý největší v Evropě a první místo má na dostřel, Japonci ruší část sankcí včera | Petr Prokopec

/ Foto: Honda

Znovu se musíme ptát, proč si téměř všechny „západní” mocnosti do Ruska zavřely dveře. Zemi tím neoslabí, jejich místo převzali jiní a zejména strádající evropské automobilky mají o významné odbytiště míň. Japonci už se na to jen nečinně dívat nechtějí.

Co se po znovuzvolení Donalda Trumpa americkým prezidentem bude dít s Ruskem, Ukrajinou a vším, co s nimi souvisí, je otázkou, na kterou dnes nikdo nemá odpověď. Trump v předvolební kampani mnohokrát zmínil, že pokud se opět dostane do Bílého domu, válku ukončí. Ale podaří se mu to? A pokud ano, stane se to tak rychle, jak si sám maloval? A co přijde pak? Vezmeme Rusko zase na milost, nebo jej budeme držet v kleštích ekonomických sankcí další roky? Je tu spousta otázek, na které stěží začneme dostávat odpovědi dřív, než Trump převezme úřad 20. ledna příštího roku.

V tuto chvíli víme jen tolik, že přinejmenším automobilové Rusko nepůsobí dojmem, že by trpělo. Z tamního trhu s novými auty se v mezičase znovu stalo jedno z nejlukrativnějších odbytišť v celé Evropě. Jak vyplývá z údajů analytické firmy GlobalData, v říjnu bylo v Rusku prodáno 171 179 nových aut. To není jen o 52,4 procenta vyšší číslo než ve stejném měsíci loňského roku, ale především druhý nejlepší výsledek mezi evropskými zeměmi. Lépe se nová auta prodávala pouze v Německu, kde ale 231 992 registrací představuje pouze 6procentní zlepšení. A 62 tisíc aut navíc? To už není jiná liga, stačí jeden špatný měsíc u našich západních sousedů a další růst v Rusku a i tyto pozice se prohodí.

Když si uvědomíme, že Rusko od konce února 2022 čelí stále dalším a dalším ekonomickým sankcím, kvůli nimž se většina zahraničních automobilek ze země stáhla, působí tento výsledek spíš jako propaganda Kremlu. Jenže data o prodejích jsou podle všeho reálná, ostatně Číňané záhy po zavedení zmíněných omezení vzali Rusko útokem a berou jej jako svou druhou domovinu. Nabídka tedy houstne a ceny klesají, rozmach prodejů dává smysl.

Přesto v říjnu měla uhájit prodejní trůn Lada, která meziročně hlásí 30procentní zlepšení. Jenže na záda jí začíná dýchat především Haval, který má za sebou měsíc plný rekordů a 81,6procentní meziroční zlepšení. Vůbec poprvé se mu totiž během třiceti dnů povedlo překonat metu 24 tisíc registrací. Zároveň se jeho tržní podíl zvýšil na 13,9 procenta, přičemž tak vysoko také nikdy nebyl. SUV Jolion se pak vyhouplo na druhou příčku mezi jednotlivými modely a taktéž poprvé má na kontě přes 10 tisíc prodejů za jediný měsíc.

Právě úspěch Havalu Jolion pak narušil dlouho neměnnou hitparádu, neboť Lada obsazovala celé podium s železnou pravidelností. Granta pak sice i nadále zůstává první, ovšem její podíl se kvůli Číňanům snížil z 16,5 na 12,4 procenta. Ze stejného důvodu pak byla Vesta odsunuta na třetí místo, kde ji ovšem již žádný sesterský produkt záda nekryje. Naopak je třeba se obávat další čínské expanze, i proto, že další Haval, model M6, si meziročně polepšil nejvíce ze všech aut v Rusku, a to o 102,4 procenta.

Číňané pak sice svá auta prodávají dráž než ve své domovině, ve srovnání s produkcí, jaká v showroomech čeká nás, ale jde stále o velmi dostupná auta. Navíc je většinou pohání spalovací technika, pročež po nich klientela skutečně i touží. V důsledku toho se ale pak ve finále prodává méně nových aut jak ve Velké Británii (144 288 ks), tak i ve Francii (135 529 ks), Itálii (126 488 ks) nebo ve Španělsku (83 472 ks). Kromě poslední zmíněné země pak všechny spojuje pokles.

Za nastalých okolností nepřekvapí, že některé země nechtějí Rusko jako trh dál ignorovat. Platí to v tuto chvíli zejména o Japonsku, které si omezení diktuje samo a podle Vladivostok1 aktuálně přistoupilo ke zrušení části sankcí. Do Ruska se tak nově mohou z Japonska dovážet rozličná moderní auta vybavené mild-hybridními motory, tedy spalovací vozy s drobnou elektrickou podporou - dnes snad každé druhé nové auto. Ze sankčního seznamu tak byly vyškrtnuty nejen nová auta domácích značek jako Suzuki, Mazda, Mitsubishi, Nissan a Honda, ale třeba také Mercedesy, BMW a další vozy nejaponských značek.

Toho může využít třeba Honda, která v zemi dál působí, zůstává aktivní na sociálních sítích a dokonce otevírá nová dealerství, jako je to moskevské na hlavní fotce. Takový model Fit, u nás Jazz, který ze sankčního seznamu vypadl též, by tak mohl být brzy znovu dostupný. A pokud nebude k mání zcela oficiálně, import nezávislými dovozci už stěží někdo omezí.

Ruský trh s auty dál nabývá na významu, na což reaguje mj. Japonsko zrušením části vlastních sankcí na dovoz různých vozů do největší země světa. Takový Jazz alias Fit patří mezi ty nově „povolené” modely. Foto: Honda



Prim na ruském trhu ale dál hrají Číňané. Ti letos v říjnu v Rusku bodovali jako nikdy dříve, takové SUV M6 si kupříkladu připsalo 102,4procentní růst registrací, který jej dostal do nejlepší desítky. Foto: Haval

Zdroje: GlobalData, Vladivostok1

Petr Prokopec

Všechny články na Autoforum.cz jsou komentáře vyjadřující stanovisko redakce či autora. Vyjma článků označených jako inzerce není obsah sponzorován ani jinak obdobně ovlivněn třetími stranami.