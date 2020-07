Rusové odhalili nové armádní monstrum, i se 4,7 tuny hmotnosti jede až 155 km/h před 4 hodinami | Petr Prokopec

I když není vůbec lehký a uveze 8 lidí, může tento stroj jet rychlostí až 155 km/h. A pokud ani to nestačí, postará se o jeho 4,7 tuny vrtulník.

Jméno Olega Děripasky jsme zmiňovali zejména v souvislosti se sankcemi, které vůči tomuto kontroverznímu podnikateli vznesly mnohé západní mocnosti v čele se Spojenými státy. Původně přitom byly namířené pouze proti ruskému oligarchovi, postupem času však došlo na jejich rozšíření také na firmy, které vlastní. Díky tomu měla problémy i Škoda a potažmo Volkswagen, neboť tyto firmy vyráběly svá auta pro ruský trh hlavně v továrnách značky GAZ. A ta spadá právě pod Děripasku.

Dnes ovšem dané téma opustíme, nikoliv však samotného podnikatele. Tomu totiž patří také automobilka VPK neboli Vojensko-průmyslová společnost, která se již dle názvu specializuje na armádní prostředky. Nově představila lehké pancéřované vozidlo jménem Strela, které v podstatě vykrývá mezeru na trhu. Jak totiž uvedl šéf firmy Alexander Krasovitsky, žádný podobný speciál nemá ruské vojsko momentálně k dispozici. A to přesto, že VPK armádě dodává velmi podobné vozidlo jménem Tiger.

V čem je tedy rozdíl? Zejména v hmotnosti, neboť zatímco „tygr“ vykáže na ručkách vah 7 200 kilogramů, Strela váží „pouze” 4,7 tuny. Jako takovou ji tedy lze transportovat do vzdálenějších oblastí letecky, ideálně pak na externím závěsu vrtulníků Mil Mi-8 nebo Mil Mi-17. Nejde však o jedinou nuanci, i díky nižší hmotnosti totiž novinka poskytuje mnohem lepší ochranu, neboť podvozek dokáže ustát výbuch až 2 kilogramů TNT. Tiger oproti tomu zvládá pouze 600gramové nálože.

Vedle toho je Strela odolná také proti většině střelných zbraní od malých ručních přes AK-47 až po pušky odstřelovačů doplněné teplem kalenými projektily. Útočiště přitom dokáže poskytnout až osmi lidem včetně řidiče, v tomto jediném ohledu tak na sourozence ztrácí. Tiger se totiž vyrábí v až jedenáctimístné konfiguraci. Na druhou stranu však může jet maximálně jen 140 km/h, zatímco v případě „střely“ je nejvyšší rychlost omezena až na 155 km/h.

Značka VPK zatím vyrobila pouze jediný prototyp, který si můžete prohlédnout na fotografiích, přičemž nespecifikovala, jaký motor má na starosti pohon. Dle spekulací by ale pod přední kapotou měl trůnit 4,4litrový turbodiesel z produkce značky YaMZ, která taktéž spadá pod Děripasku. Motor přitom může produkovat od 136 do 330 koní, v případě armádního speciálu by nicméně měl skrze manuální převodovku posílat na všechna čtyři kola 215 koní.

Aktuálně tak jen dodáme, že do budoucna by se Strela měla objevit v mnoha specifikacích, kromě převozu posádky tak poslouží i k přesunu materiálu. Zda i produkční verze dostanou palubní desku z civilní dodávky GAZelle Next, která čerpá nemalou inspiraci ve Volkswagenu, není jisté. Vyrábět se nicméně bude, a to i přes ony sankce, neboť veškeré komponenty jsou ruské výroby. Americký vliv tedy výrobu tohoto stroje nezhatí.

Ruská Strela má být tím typem vozu, který tamní armádě chyběl. Díky relativně nízké hmotnosti jej totiž může transportovat vrtulník. Foto: BMPD Live Journal

