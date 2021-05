Rusové odhalili nové, drsné SUV s bizarním jménem, už zdálky vypadá jako ministr války před 4 hodinami | Petr Miler

/ Foto: UTEK

Pokud byste zatoužili po autě, které bude u všech okolo vyvolávat respekt, lépe než v Rusku pořídíte těžko. Tato novinka míří právě mezi taková.

Největší země světa nikdy neznamenala na automobilové mapě světa tolik, co na té geografické, záleží ale na tom, jak se na tamní produkci podíváte. V případě masově vyráběných osobních aut Rusové vždy jen paběrkovali, jde-li se ale o speciály vojenského či terénního ražení, hned je to jiná. A dnes před sebou máme stroj, který zapadá hned do obou zmíněných skupin.

Čecha zaujme už svým jménem, třebaže asi ne tak, jak by si přál. Říká si Nayomnik, což ovšem v ruštině neznamená „nájemník” - z takových jde strach jen tehdy, když přestávají platit domluvenou měsíční gáži. Znamená to „žoldák”, nájemný voják, což už je o poznání drsnější označení, jakkoli k charakteru vozu se hodí jen zčásti.

Primárním posláním tohoto Žoldáka je totiž převoz důstojníků ozbrojených složek, pro což je velmi dobře vybaven z aktivního i pasivního hlediska. Z toho prvního zaujme hlavně střílna na střeše, kterou lze případně „pokropit” útočníky v okolí, z toho druhého je to pak balistická ochrana. Vůz má samonosnou karoserii osazenou neprůstřelnými pláty a skly, obojí odolá kulkám menší ráže 5,45 a 7,62 mm. Nechybí ani ochrana spodku schopná odolat výbuchu, hasicí systém pro motorový prostor i prostor posádky či kamerový systém sledující okolí vozu ve dne v noci.

V případě techniky nevíme prakticky nic krom toho, že vůz používá pouze komponenty domácí výroby. Z oficiálních fotek firmy UTEK, která za „Nájemníkem” (nemohli jsme jsi pomoci...) je ale patrná přední náprava převzatá z Lady Niva, z níž bude patrně pocházet celá základní konstrukce. Motor ale bude muset být silnější než obligátní čtyřválec 1,7, jinak by tento vůz moc daleko nedojel.

Otázkou dále zůstává, kdy a případně za jakou cenu se vůz dostane do výroby a prodeje. UTEK Nayomnik zatím ukazuje, co firma z Michajlova dokáže, sériová výroba i v řadě dalších verzí je ale prý velmi pravděpodobná.

UTEK Nayomnik působí už kvůli svému jménu svérázně, bude to ale podle všeho solidní kus techniky. Foto: UTEK

Zdroj: UTEK

Petr Miler