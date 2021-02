Rusové postavili z armádní ikony off-road do velké nepohody, levně ho nabízí civilistům před 4 hodinami | Petr Prokopec

/ Foto: UAZ

Chcete-li auto, které se hned tak něčeho nezalekne, musíte vyrazit do Ruska. Asi jen tam nemají problém vzít stroj odkojený službou pro armádu a udělat z něj spartánský off-road pro kohokoli.

UAZ-469 je jedním z nejznámějších ruských off-roadů, třebaže jeho sláva má v našich končinách poněkud hořký nádech. Jde totiž o vůz, který využívala vojska Varšavské smlouvy, což znamená, že se s ním setkal každý, kdo ještě absolvoval povinnou vojenskou službu. Po pádu Železné opony a rozpadu Sovětského svazu ovšem začaly být nabízeny také civilní verze a byť se tomu možná budete divit, vyrábí a prodávají se dodnes.

My si dnes posvítíme na tu možná nejzajímavější z nich. Říká si Hunter neboli Lovec s přídomkem Expedition. Vychází z provedení 469B, což značí světlou výšku 220 milimetrů, která i spolu s označením vlastně hovoří za vše. Stroj má totiž výbavu, se kterou může vyrážet i na cesty do hodně velké nepohody. Počítat přitom lze se speciální střešní nástavbou na zavazadla, ochranným předním trubkovým rámem, navijákem či novými nárazníky, jenž lépe chrání vůz před nárazem. Dále nechybí nášlapné prahy či off-roadové pneumatiky BF Goodrich o rozměru 235/85 R16.

Po stránce mechanické nedostal tento typ žádná velká specifika, a tak pod kapotou nadále trůní 2,7litrový benzinový motor naladěný na 134 koní. Jeho přenos dostal na starosti pětistupňový manuál, kterému asistuje zadní uzamykatelný diferenciál. V kombinaci s 1,7tunovou hmotností tak sice od čtyřmetrového off-roadu nelze očekávat bůhvíjakou jízdní dynamiku, tu však po Lovci nikdo ani požadovat nebude, zvláště při použití zmíněného obutí.

Přesunout se tak můžeme do interiéru, který dostal nová sedadla s voděodolným čalouněním, které je vítanou záležitostí. Jakkoliv totiž UAZ Hunter na první pohled působí jako vůz s pevnou střechou a bočnicemi, ve skutečnosti jde o plastový hardtop, takže zatékání dovnitř nelze vyloučit. Opomenout nelze ani slušivé provedení palubní desky a systém nouzového volání, který je sice v Rusku povinný, v případě Hunteru Expedition ale může mít větší využití než u normálních aut.

Co je pozoruhodné, tohle auto je velmi levné. Provedení Expedition totiž vyjde na 962 010 rublů, tedy asi 276 tisíc Kč. Tušíme, že za takové peníze by Hunter Expedition leckdo vzal na milost i tady, v nabídce českého zastoupení značky jej ale nevidíme. I kdyby to ale nějak umělo zařídit, soudě dle cen ostatních verzí si bude třeba připravit možná i statisíce navíc.

UAZ Hunter se prodává také v pozoruhodné verzi Expedition, oproti jiným má více výbavy, přitažlivější zevnějšek a přitom pořád velmi lidovou cenu. Foto: UAZ

Zdroj: UAZ

Petr Prokopec